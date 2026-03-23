「時光淬鍊，向新致遠」摩飛90週年亮相AWE 2026榮獲艾普蘭創新獎

上海2026年3月23日 /美通社/ -- 3月12日，全球家電與消費電子產業的重要展會——中國家電及消費電子博覽會（AWE 2026）於上海登場。適逢品牌創立90週年，英國高端創意小家電品牌摩飛電器（Morphy Richards）以「時光淬鍊，向新致遠」為主題，展示多款旗艦新品，並憑藉其創新整合型產品「食藝機」榮獲艾普蘭創新獎，成為展會焦點之一。

九十年積累：從英國工坊走向全球品牌

自1936年創立以來，摩飛持續以工程技術與設計創新為核心發展基礎。品牌於1940年代參與航空零組件製造，奠定精密製造能力；1970年代成為英國具代表性的家電品牌之一；1990年代拓展至全球市場。2013年進入中國市場後，透過在地化產品策略持續成長。現今業務遍及全球多個市場，在中國設有超過2,000家門市，全球累計服務超過一億戶家庭，並屢獲iF、Red Dot及艾普蘭等國際設計與創新獎項。