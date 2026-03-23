網石《權力的遊戲：國王之路》Steam遊戲試玩報名進行中

參與Steam試玩的玩家將能夠體驗規模空前、細節入微的維斯特洛大陸(Westeros)廣闊開放世界。遊戲背景設定於維斯特洛七國，靈感源自該系列的史詩傳奇，為玩家打造出遼闊的開放世界，搶先體驗沉浸式環境和動作角色扮演遊戲玩法。

玩家可於4月23日前，通過遊戲Steam頁面申請參與此次Steam試玩，試玩時間定於4月17日至4月24日。

韓國首爾2026年3月23日 /美通社/ -- 高品質遊戲領先開發商與發行商網石(Netmarble)今日宣佈，旗下《權力的遊戲：國王之路》(Game of Thrones: Kingsroad)即將在亞洲上線，現正開放該作Steam遊戲試玩的玩家報名。

即將進行的試玩將支持多種語言，以滿足該地區玩家的需求，包括韓語、日語、泰語、繁體中文、簡體中文、俄語和英語。

與此同時，《權力的遊戲：國王之路》的預註冊活動正在火熱進行中，玩家反響熱烈。參與預註冊的玩家將能獲得一系列平台專屬獎勵，旨在助力玩家在遊戲中快速成長與個性化定制，獎勵內容包括北境服飾、坐騎、遊戲內貨幣及裝飾道具。

網石還在官方渠道舉辦訂閱活動，額外提供專屬稱號「維斯特洛先驅者」 (Harbinger of Westeros)及10萬銅幣等好禮。