Monotype Fonts 正式整合進品牌管理平台 Frontify，重新定義品牌字體體驗----更流暢、更合規、更具規模化潛力

- 新整合功能將 Monotype Fonts 平台直接連接至 Frontify，簡化創意工作流程並集中字體管理
香港和台北2026年3月23日 /美通社/ -- 全球字體與科技領導品牌蒙納（Monotype Imaging Inc.）今日宣佈與 Frontify 展開全新合作。Frontify 是專為企業打造的集中化品牌管理平台，協助企業高效地擴展品牌規模。
客戶現在可在 Frontify 內直接使用 Monotype Fonts 平台，無需切換平台即可確保品牌一致性。透過此次整合，創意與行銷團隊能更輕鬆地於各接觸點訪問、運用及有效管理品牌字體。
當企業在不同團隊、地區及合作夥伴間擴大品牌內容的製作時，集中化的字體工作流程能協助維持一致的品牌形象與強大的字體聲音。根據蒙納的《Creative Operations》研究，創意團隊超過 25% 的時間花費在非創作性工作上，例如資產管理、不明確的準則與合規問題等。若缺乏集中化系統，團隊便容易面臨流程延誤、風險升高與品牌一致性受損的情況。
藉由蒙納的 Enterprise API 技術支持，此次與 Frontify 的合作直接解決了上述挑戰，移除繁瑣步驟、打造無縫的資產體驗、協助管理字體授權，並確保內部核准字體隨時可用。
「透過與 Frontify 的合作，我們簡化了品牌表達中最關鍵的元素之一——字體，」蒙納首席字體長 Mike Matteo 表示。「將 Monotype Fonts 直接連接至 Frontify，讓團隊能確信所使用的字體是集中管理且符合品牌標準的。這是朝更流暢與合規創意操作的重要一步，而這僅僅是開始。」
更簡單與合規的字體應用方式
蒙納與Frontify 的整合能讓客戶：
- 統一品牌與集中字體流程： 將字體從 Monotype Fonts 同步至 Frontify，使其能在品牌指南中使用，並實現無需切換平台的流暢資產體驗。
- 精簡工作流程並強化協作： 將字體集中上傳，協助全球分布的團隊保持效率與一致性。
- 於 Frontify 內直接管理 Monotype Fonts： 確保團隊明確了解字體來源與授權狀態，免除下載、上傳與手動管理的需求。
- 維持一致的字體聲音： 依據品牌指南使用經核准字體，確保字體可在所有支援的指南與範本中統一呈現。
- 降低風險與摩擦： 確保組織在遵循授權規範下加速創意流程。
透過在 Frontify 的品牌層級集中管理字體，企業能確保字體風格在所有指南、模板與資產中一致應用，避免重複工作與不確定性。
為未來而建
此次整合標誌著蒙納與 Frontify 更深層合作的第一階段。雙方計畫持續拓展這項整合，使創意團隊能更輕鬆地管理品牌與規範。
「品牌的前進速度取決於團隊的運作速度。透過與蒙納合作，我們成功消除了品牌執行流程中一大障礙——取得可信賴的字體，」Frontify 產品副總裁 Sofia Ryan 表示。「將 Monotype Fonts 直接引入 Frontify 可幫助團隊更快行動、保持合規，並在大規模中一致地展現品牌。此次合作是一項重要的里程碑，為持續發展的夥伴關係奠定基礎。」
上線資訊
Monotype Fonts 整合功能現已於 Frontify 上線。客戶可連接其 Monotype 帳戶，即時在 Frontify 中存取授權字體庫，無需切換平台。
關於蒙納
蒙納（Monotype Imaging Inc.）是全球字體與品牌領域的領導者，提供設計資產、技術解決方案與專業洞察，協助品牌展現創意並強化互動。蒙納與全球頂尖字型公司合作，打造全球最豐富的高品質字體資料庫。其訂閱平台 Monotype Fonts 提供超過 250,000 款字體，涵蓋知名與新銳字體設計師的作品，兼具經典與當代風格，滿足全球多語系設計需求。
更多資訊請參見 zh.monotype-asia.com ，或關注蒙納的 Instagram 及 LinkedIn。
「Monotype」為 Monotype Imaging Inc. 的註冊商標，於美國專利暨商標局登記，並可能於其他司法管轄區註冊。
關於 Frontify
Frontify 是領先的品牌管理平台，整合資產、範本、品牌指南與工作流程，幫助行銷團隊在大規模下創作符合品牌一致性的內容。Frontify 成立於 2013 年，總部位於瑞士聖加侖，並於美國紐約與英國倫敦設有辦公室。這家 SaaS 公司擁有超過 300 名員工，服務的全球品牌包括 Uber、Microsoft 與 Kia。更多資訊請參見 Frontify.com ，並關注其 LinkedIn 與 Instagram。
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SOURCE Monotype 蒙納