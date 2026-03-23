Monotype Fonts 正式整合進品牌管理平台 Frontify，重新定義品牌字體體驗----更流暢、更合規、更具規模化潛力

客戶現在可在 Frontify 內直接使用 Monotype Fonts 平台 ，無需切換平台即可確保品牌一致性。透過此次整合，創意與行銷團隊能更輕鬆地於各接觸點訪問、運用及有效管理品牌字體。

香港和台北2026年3月23日 /美通社/ -- 全球字體與科技領導品牌蒙納（Monotype Imaging Inc.）今日宣佈與 Frontify 展開全新合作。Frontify 是專為企業打造的集中化品牌管理平台，協助企業高效地擴展品牌規模。

更簡單與合規的字體應用方式

「透過與 Frontify 的合作，我們簡化了品牌表達中最關鍵的元素之一——字體，」蒙納首席字體長 Mike Matteo 表示。「將 Monotype Fonts 直接連接至 Frontify，讓團隊能確信所使用的字體是集中管理且符合品牌標準的。這是朝更流暢與合規創意操作的重要一步，而這僅僅是開始。」

藉由蒙納的 Enterprise API 技術支持，此次與 Frontify 的合作直接解決了上述挑戰，移除繁瑣步驟、打造無縫的資產體驗、協助管理字體授權，並確保內部核准字體隨時可用。

「品牌的前進速度取決於團隊的運作速度。透過與蒙納合作，我們成功消除了品牌執行流程中一大障礙——取得可信賴的字體，」Frontify 產品副總裁 Sofia Ryan 表示。「將 Monotype Fonts 直接引入 Frontify 可幫助團隊更快行動、保持合規，並在大規模中一致地展現品牌。此次合作是一項重要的里程碑，為持續發展的夥伴關係奠定基礎。」

此次整合標誌著蒙納與 Frontify 更深層合作的第一階段。雙方計畫持續拓展這項整合，使創意團隊能更輕鬆地管理品牌與規範。

透過在 Frontify 的品牌層級集中管理字體，企業能確保字體風格在所有指南、模板與資產中一致應用，避免重複工作與不確定性。

上線資訊

Monotype Fonts 整合功能現已於 Frontify 上線。客戶可連接其 Monotype 帳戶，即時在 Frontify 中存取授權字體庫，無需切換平台。

關於蒙納

蒙納（Monotype Imaging Inc.）是全球字體與品牌領域的領導者，提供設計資產、技術解決方案與專業洞察，協助品牌展現創意並強化互動。蒙納與全球頂尖字型公司合作，打造全球最豐富的高品質字體資料庫。其訂閱平台 Monotype Fonts 提供超過 250,000 款字體，涵蓋知名與新銳字體設計師的作品，兼具經典與當代風格，滿足全球多語系設計需求。

更多資訊請參見 zh.monotype-asia.com ，或關注蒙納的 Instagram 及 LinkedIn。