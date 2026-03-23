DFI零售集團公布2025年可持續披露 重申以人為本、從產品出發和愛護環境的承諾

香港 - 2026年3月23日 - DFI 零售集團（下稱DFI 或集團）宣布 2025年可持續披露，突顯集團在推動亞洲可持續發展方面持續的進展與承諾。
DFI於2025年在主要可持續發展承諾上取得顯著成果：
- 與 2021 年基準相比，範圍1與範圍2溫室氣體排放量減少 22%，並繼續以2030年減少 50%為目標。
- 廢物分流率提升至 66%，高於2024年的 61%，並以2030年達到80%為目標。
- 在各市場中社區計劃投資額達到390萬美元。
集團亦推進範圍3的減碳工作，涵蓋四項主要商品供應鏈，包括米、咖啡、乳製品與牛肉。相關措施包括推出380 公噸低碳米，將農田溫室氣體排放量減少至少 30%；為香港、澳門、新加坡的 7CAFÉ 及 IKEA 採購 100% 雨林聯盟認證的咖啡豆；並與南豐作坊合作推出「DFI 可持續創新大賽」，以尋找全球解決方案來減少牛肉與牛奶的排放。
DFI 零售集團行政總裁貝思哲（Scott Price） 表示：「我們始終堅守致力可持續發展，服務亞洲每一代顧客的日常時刻之使命。在 2025 年，我們在減少範圍1與範圍2排放方面取得明確進展，並透過製冷劑管理、能源效率提升及行為改變計劃持續改資。同時，我們繼續提供符合顧客期望，並可負擔的可持續產品，包括在香港推出低碳米，以及在 7-Eleven 擴展《啡 We Green 咖啡渣再生企劃》。這些努力，加上嚴謹的廢物與包裝管理，使我們穩步邁向 2030 年的可持續發展目標。」
DFI 零售集團首席法規、可持續發展與企業事務總監陳慧敏（Erica Chan）補充：「健全的治理與透明度一直都是我們實踐可持續發展目標的核心。透過精簡披露流程、加強重要性評估、氣候情境分析與轉型計劃，我們與 IFRS S1 與 S2 等全球標準保持一致。這確保持份者能清楚全面地了解我們的進展與優先事項，同時重申我們在『以人為本、從產品出發和愛護環境』三大方向創造長期價值的承諾。」
在 2025 年，DFI 繼續以可持續發展框架為指引，聚焦三大支柱：以人為本、從產品出發和愛護環境，以治理為基礎。此框架是集團策略的重要部分，確保強而有力的領導與監督，同時令團隊成員充分發揮所能、擴展可持續發展產品選擇、並減少營運與供應鏈為環境所帶來的影響。
2025 年主要項目亮點：
- 「以人為本」：DFI 集團及旗下業務持續透過「社區回饋」計劃來支持社區，投資 390 萬美元，惠及 12 個市場，共 125 萬名受益者。健與美業務在萬寧與Guardian推出專業健康服務，覆蓋超過 450 間藥房。對員工而言，透過 DFILEARN 平台、加強領導才能課程及具結構的職涯發展框架，以提升能力，促進成長。同時，DFI 對供應商保持嚴格標準，確保高風險國家自有品牌工廠 100% 通過道德審核，並透過全面評估、稽核與互動強化供應鏈的責任實踐。
- 「從產品出發」：2025 年，48% 的自家品牌產品獲得第三方可持續發展認證，高於2024 年的28%。同時，83% 的自家品牌塑膠包裝組件具備可回收、可重複使用或可堆肥特性，正朝著 2030 年至少 85% 的目標邁進。7-Eleven 擴展《啡 We Green 咖啡渣再生企劃》，將使用過的咖啡渣轉化再生成為天然肥料，種植新鮮蔬果，並成功打造兩款7-SELECT 果汁與即食食品。
- 「愛護地球」：2025 年，DFI 範圍1與範圍2排放量減少 22%，與 2021 年基準相比，穩步邁向 2030 年減少 50% 的目標。由於製冷劑洩漏仍是主要排放來源之一，集團持續升級冷凍系統，並於 2025 年 4 月在北角雲景道Market Place分店啟用香港食品零售業首個二氧化碳天然製冷系統，並於同年 9 月在中環 Oliver's The Delicatessen 安裝次臨界二氧化碳製冷系統，標誌著低碳營運的重要里程碑。廢物轉移率亦由 61% 提升至 66%，持續邁向 2030 年 80% 的目標。
透過將可持續發展深植到集團策略、營運與價值鏈中，DFI不僅應對當前挑戰，更成為具韌性與責任感的企業，為顧客、社區與環境創造持久價值。
有關更多 DFI 在可持續發展方面所實行的計劃，請參閱 DFI 2025 年可持續披露（僅提供英文版本）。如欲了解更多 DFI 的努力，請瀏覽 DFI 的網頁。
關於 DFI 零售集團
DFI 零售集團 (「集團」) 為亞洲著名的零售集團，致力可持續發展，服務亞洲每一代顧客的日常時刻。 截至2025年12月31日，集團連同聯營公司於12個市場共經營7,580間店舖，並僱用逾7.9萬名員工。 集團透過值得信賴的品牌、穩固的市場地位，以及完善的店舖網絡、數碼能力與高效供應鏈，致力為亞洲消費者提供優質產品、卓越價值及貼心服務。 集團連同聯營公司經營多個著名品牌，並歸納為五大類別，包括：健與美產品、便利店、食品、家居用品及餐飲 。