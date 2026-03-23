DFI零售集團公布2025年可持續披露 重申以人為本、從產品出發和愛護環境的承諾

香港 - 2026年3月23日 - DFI 零售集團（下稱DFI 或集團）宣布 2025年可持續披露，突顯集團在推動亞洲可持續發展方面持續的進展與承諾。 DFI Retail Group Sustainability Disclosure 2025 DFI於2025年在主要可持續發展承諾上取得顯著成果：

關於 DFI 零售集團

DFI 零售集團 (「集團」) 為亞洲著名的零售集團，致力可持續發展，服務亞洲每一代顧客的日常時刻。 截至2025年12月31日，集團連同聯營公司於12個市場共經營7,580間店舖，並僱用逾7.9萬名員工。 集團透過值得信賴的品牌、穩固的市場地位，以及完善的店舖網絡、數碼能力與高效供應鏈，致力為亞洲消費者提供優質產品、卓越價值及貼心服務。 集團連同聯營公司經營多個著名品牌，並歸納為五大類別，包括：健與美產品、便利店、食品、家居用品及餐飲 。