IBM宣佈擴大與 NVIDIA 合作 推動企業級人工智能邁向新台階

雙方合作聚焦多個範疇發展：GPU 原生數據分析、非結構化數據提取、本地及雲端基礎設施、雀巢全球供應鏈決策效率提升，以及大規模企業人工智能部署顧問服務。 香港2026年3月23日 /美通社/ -- 近日，IBM（紐約證券交易所代碼：IBM）於 GTC 2026 大會上宣佈，將擴大與 NVIDIA 的合作，協助企業大規模落地人工智能。這次合作旨在推動 GPU 原生數據分析、智能文件處理、本地及受監管環境的基礎設施部署，以及雲端與顧問服務，為企業提供穩固的數據基礎、先進基礎設施及專業行業知識，推動人工智能由試點階段邁向規模化生產。

儘管企業於人工智能領域投入龐大資源，但仍有大量企業停留在試驗階段，難以實現規模化生產。當中主要障礙包括：數據分散且難以存取、基礎設施無法支援高階人工智能工作負載、AI 部署難以符合受監管行業的合規要求與數據駐留規定；不少機構於技術實施及部署過程中，仍欠缺必要的指導與專業知識。IBM 與 NVIDIA 是次發布的聯合公告，正針對有關障礙提出解決方案。 IBM 董事長兼行政總裁 Arvind Krishna 表示：「在下一波企業人工智能浪潮中，模型表現取決於底層數據、基礎設施及流程編排，更取決於能否在業務中將三者結合運用。我們與 NVIDIA 的合作，正正聚焦此核心難題。雙方攜手，旨在為企業提供切實可行方案，協助他們不再停留於試驗階段，真正應用人工智能。」

NVIDIA 創辦人兼行政總裁黃仁勳表示：「六十年前，IBM 開創企業運算與數據處理先河；如今，該公司正為人工智能年代重新定義有關範疇。數據是人工智能理解現實場景與意義的根基。透過與 IBM 合作，我們將 CUDA GPU 加速能力直接注入數據層，令數據分析及文件處理由以往的樽頸，轉變為實時智能的驅動引擎。」 運用 GPU 原生運算加速結構化數據分析 為協助企業以更低成本、更高效率從海量數據中發掘價值，IBM 與 NVIDIA 聯合研發開源整合方案。方案核心在於透過 NVIDIA cuDF 為 IBM watsonx.data 的 SQL 引擎 Presto 提供加速，大幅提升海量數據集的查詢效能。

為了在生產環境中驗證技術成效，IBM 與 NVIDIA 將 GPU 加速的 watsonx.data 應用於雀巢(Nestlé)的「訂單至收款」（Order-to-Cash）數據集市。該數據集市追蹤 186 個國家／地區的每一張訂單、履行、交付及發票流程，於 44 張數據表中處理 TB 級數據。雀巢憑藉完善的數碼化基礎，成為是次概念驗證的理想合作對象：其全球統一數據模型、整合數據基礎及跨市場單一數據源，確保數據即時、準確及可信，正是生產環境驗證 GPU 加速分析所需的穩固基礎。 以往雀巢基於 CPU 的每次數據更新需時 15 分鐘，每日僅可運行數次。透過 NVIDIA 軟件及 GPU 加速，IBM watsonx.data 的 Presto 引擎將查詢時間由 15 分鐘大幅縮減至 3 分鐘。雀巢數據顯示，有關方案節省高達 83% 成本，整體性價比提升達 30 倍。

雀巢首席資訊總監 Chris Wright 表示：「對於一間服務數十億人的企業而言，數據是我們全球營運決策的根基。透過與 IBM 及 NVIDIA 合作，概念驗證已證明全球營運數據可於數分鐘內完成更新，成本更低。我們現時的重點是將有關能力轉化為實際業務影響 —— 進一步提升製造、倉儲等範疇的決策速度，並將有關能力推廣至整個企業。」 協助企業釋放數據全部價值 多數企業並非欠缺數據，而是缺乏存取及運用數據的能力。SharePoint 網站、內容管理系統、供應商研究、專業知識等資訊隨處可見，卻受限於非結構化多模態格式，難以提取、標準化，更難以在決策速度下確保可信度。

IBM 與 NVIDIA 正攜手解決有關難題，雙方整合 IBM Docling 與 NVIDIA Nemotron 開放模型，致力將智能文件提取能力提升至企業級規模。Docling 負責將文件標準化並轉換為 AI 適用格式，同時保留源頭可追溯性；NVIDIA Nemotron 模型則加速多模態內容擷取。初步結果顯示，在 GPU 加速基礎設施支援下，有關組合方案對比其他開源模型，吞吐量顯著提升，同時準確度維持甚至有所提高。 針對本地部署及受監管部署的 GPU 優化基礎設施 IBM 與 NVIDIA 正將合作由數據層拓展至基礎設施層。NVIDIA 選用 IBM 儲存方案，為其 GPU 原生高階分析引擎提供海量數據支援：IBM Storage Scale System 6000 可提供高達 10PB 高效能儲存，將 IBM 統一數據存取層及大規模並行吞吐能力，與 NVIDIA GPU 流程深度整合。目前，IBM Storage Scale 6000 已通過 NVIDIA DGX 平台認證及驗證[1]。

針對有數據駐留及監管合規需求的企業與政府機構，IBM 與 NVIDIA 正研究將 IBM Sovereign Core 與 NVIDIA 基礎設施及 Nemotron 模型整合。有關組合目標為支援完全在區域邊界內運行的 GPU 密集型 AI 工作負載，同時確保不影響管治及合規性。 IBM、NVIDIA 與 Red Hat 聯手 全面升級企業 AI 技術堆疊 IBM 與 NVIDIA 正深化雲端運算及企業顧問服務合作，協助客戶加快採用人工智能。 雲端基礎設施方面，IBM 計劃於 2026 年第二季初在 IBM Cloud 推出 NVIDIA Blackwell Ultra GPU，支援大規模訓練、高吞吐量推理及 AI 推理。有關技術亦將與 NVIDIA Red Hat AI Factory，以及具備企業級合規及數據駐留控制的 VPC 伺服器深度整合。

顧問服務方面，IBM Consulting 計劃透過 IBM Consulting Advantage（IBM 企業級 AI 平台，協助客戶於技術環境構建及擴展 AI），將 Red Hat AI Factory with NVIDIA 帶予客戶。有關組合旨在協助企業簡化數據準備、模型構建及部署流程，同時提升效能及監管能力，是 IBM Consulting 協助客戶最大化 AI 投資回報的另一重要舉措。 有關 IBM 未來方向及意向的聲明，如有更改或撤回，恕不另行通知，有關聲明僅代表目標及意向。 [1] IBM Storage Scale System 6000 is NVIDIA-Certified Storage 關於IBM

IBM 是全球領先的混合雲、人工智能及企業服務提供商，幫助超過 175 個國家和地區的客戶，從其擁有的數據中獲取商業洞察，簡化業務流程，降低成本，並獲得行業競爭優勢。金融服務、電信和醫療健康等關鍵基礎設施領域的數千家政府和企業實體依靠 IBM 混合雲平台和紅帽 OpenShift 快速、高效、安全地實現數字化轉型。IBM 在人工智能、量子計算、行業雲解決方案和企業服務方面的突破性創新為我們的客戶提供了開放和靈活的選擇。對企業誠信、透明治理、社會責任、包容文化和服務精神的長期承諾是 IBM 業務發展的基石。瞭解更多信息，請訪問： www.ibm.com/

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崔守峯 [email protected] SOURCE IBM Hong Kong