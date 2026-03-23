男女皆需留意，濕重困身疲倦浮腫大肚腩，健脾才是關鍵

香港2026年3月23日 /美通社/ -- 踏入春季，香港迎來「回南天」，濕度飆升。不少市民近日大呻疲倦乏力、浮腫及精神不振，往往誤以為只是工作壓力大。然而中醫指出，這些「假性疲勞」背後，很大原因是「濕氣困身」作怪。濕氣分「外濕」與「內濕」，外濕多受潮濕天氣及冷氣環境等外在因素影響；內濕則多與脾胃運化功能失衡有關。若未及時調理，隨時進一步拖垮整體健康。濕氣問題並非女性專屬，男士同樣不可忽視，男女都要關注。 濕氣過重常見徵狀，你中了幾項？

若想判斷自己是否有體內濕氣重的情況，可留意以下常見表現： 容易疲倦，元氣不足，體力下降

精神不振，專注力下降，狀態反覆

身體沉重、肚脹、浮腫，甚至出現大肚腩或虛肥情況

胃口欠佳、消化不適

皮膚出油較多，整體精神面貌欠佳 濕氣問題成因多，男女都應及早調理 對香港人而言，濕氣問題並非單一由天氣造成，亦與外賣多、生冷多、作息不規律、久坐少動及長時間處於冷氣環境等生活習慣有關。若脾胃本身較弱，濕氣更易積聚體內。無論男女，如反覆出現疲倦、浮腫、胃口差及精神欠佳等情況，都不應忽視日常調理。

日常除了可從飲食及作息入手外，亦可配合簡單穴位按摩作輔助，例如按壓小腿內側的「陰陵泉穴」及膝蓋下方的「足三里穴」，有助日常健脾化濕。平日亦有不少人會先從去濕氣食物或去濕氣茶入手作保健調理，但若相關不適反覆出現，仍應正視脾胃運化問題。 經典古方結合現代技術，農本方®參苓白朮散助日常健脾祛濕 中醫講求從脾胃入手調理濕氣，透過健脾與祛濕並行，從根源減少水濕積聚，更貼合「治本健脾、治標滲濕」的調理思路。針對都市人常見的濕重困擾，農本方®推出參苓白朮散系列產品，結合經典古方與現代技術，為日常調理提供更便捷選擇。產品具備以下核心特點與功效：

農本方®參苓白朮散膠囊 全港唯一中成藥註冊：源自宋代經典方劑《太平惠民和劑局方》，主打益氣健脾、滲濕止瀉，先從調理脾胃體質入手，再幫助袪濕，更貼合治本調理方向。

男女適用：濕重問題不分男女，對反覆出現疲倦、浮腫及腸胃不適人士同樣適合

標本兼治，擊退假性疲勞：治本（健脾）與治標（滲濕）同步進行，有效擊退因「濕重」引致的假性疲勞與浮腫。 十味中藥材配伍，發揮協同效應： 農本方®參苓白朮散精選十味中藥材，各司其職，全面調理：

人參、茯苓、白朮：核心成分，着重健脾益氣，從根源改善脾胃虛弱。

山藥、蓮子、白扁豆、薏苡仁：配合健脾滲濕，促進體內濕氣排出，改善浮腫。

砂仁：有助醒脾和胃，改善胃口欠佳與消化不適。

桔梗：有助調理氣機，引藥上行。

炙甘草：調和諸藥，增強整體配方的協同效果。 兩款選擇切合不同生活節奏 為照顧不同人士的服用習慣，農本方®參苓白朮散提供兩款選擇： 參苓白朮散沖劑（14 包）：每日2次（早晚餐後），每次1包，共7天試用裝體驗份量。以熱水攪拌後服用，與其他藥物建議相隔2小時；如有疑問，可諮詢註冊中醫師。

參苓白朮散（植物）膠囊（240 粒）：每日2次，每次4粒，1瓶約爲30天療程。更加濃縮、方便吞服，適合忙碌人士日常持續調理。

相比傳統煎藥程序，沖劑及膠囊劑型均更貼合現代生活節奏，讓健脾祛濕的調理方式更方便融入日常。 兼顧品質與便利性，推動中藥現代化應用 作為培力旗下核心品牌，農本方®多年來致力推動中藥現代化發展，並已連續十年成為全港處方濃縮中藥銷量領先品牌。品牌除提供濃縮中藥配方顆粒外，亦涵蓋中醫診症服務及現代化配藥系統，持續推動中醫藥在現代都市生活中的應用。 在品質管理方面，農本方®產品於符合 GMP 標準並獲澳洲 TGA 認證的廠房生產，並通過重金屬、農藥殘留、微生物及有毒元素等多項安全測試，確保品質安全可靠。部分產品亦採用植物膠囊，不含防腐劑、色素及甜味劑，回應現代消費者對便利性及安全性的需求。

農本方®參苓白朮散系列限時 88 折優惠 由 2026 年 3 月 27 日至 5 月 7 日，市民購買指定農本方®參苓白朮散產品可享 88 折限時優惠，方便於春季潮濕天氣及回南天期間，針對身體濕氣重問題作日常調理。 農本方®參苓白朮散沖劑（14 包）於優惠期內在全線屈臣氏門市享 88 折，現於指定屈臣氏門市、裕華百貨、一田沙田店「Health LABO」、農本方®中醫診所、尖沙咀昇康滙零售點、培力®官方網店及HKTVMall網店有售。

農本方®參苓白朮散（植物）膠囊（240 粒）於優惠期內在指定萬寧門市享 88 折，現於指定萬寧門市、農本方®中醫診所、尖沙咀昇康滙零售點、培力®官方網店及 HKTVMall網店有售。

供應數量及款式以各零售商分店實際供應情況為準。 若希望獲得更個人化及針對性的調理建議，可預約農本方®中醫診症服務，向註冊中醫師進行諮詢：https://bit.ly/3LbFkD1，亦可登記成為 PuraPharm Club 會員，享有多項尊貴會員禮遇：https://bit.ly/40ldPLx。 查詢熱線：2840 1840 詳情請瀏覽官方網站：https://eshop.purapharm.com/collections/nongs_capsules/products/nongs-shen-ling-bai-shu-san-capsules-240s *由於體質因人而異，如有查詢建議諮詢註冊中醫師及醫護專業人士意見。 *根據歐睿國際於 2025 年 11 月對香港中藥配方顆粒市場調查報告按 2015-2024 年處方收益計算。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302721897.html SOURCE 培力農本方