「澳門銀河」「山里」 首登《2026黑珍珠餐廳指南》 與8½ Otto e Mezzo BOMBANA及星際酒店風味居同享一鑽榮譽評級

澳門特別行政區 - 2026年3月23日 -今日於新加坡隆重舉行的《2026黑珍珠餐廳指南頒獎盛典》港澳台及海外地區之中，「澳門銀河」旗下日本會席料理王者「山里」首度榮登《2026黑珍珠餐廳指南》，與世界級綜合度假城的高級意大利餐廳8½ Otto e Mezzo BOMBANA及星際酒店旗下殿堂級湘川食府「風味居」分庭抗禮，共同奪得該權威榜單的一鑽榮譽。此項成就彰顯「澳門銀河」致力打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲體驗，為國內外賓客呈獻優越典雅的多元餐飲體驗。
雄踞澳門大倉酒店28樓，居高臨下飽覽度假城精緻園景的「山里」，以高貴典雅的日式裝潢，搭配著「澳門銀河」的醉人景致，每一道精雕細琢的高雅菜式，皆無比引人入勝，吸引無數對美饌趨之若鶩的饕客。主打時令海鮮、刺身及壽司等經典日式美饌，並備有牛肉料理及傳統會席料理等，不論是獨酣淺酌、促膝談心還是共聚天倫，「山里」都能滿足得到。在品鑑之餘，賓客無不忘卻時光，傾心投入欣賞與自然如出一轍且相輔相成的室內設計。餐廳包括用餐區、壽司吧，以及一間最多可容納12人的包房。是次獲得業內權威評級，足證「山里」的佳餚及服務皆榮享各界認同。
同時獲得一鑽美譽的還有一直以來都深得食客青睞、連續十年蟬聯米芝蓮二星榮耀的風味居。由深耕湘川菜系近30年的星際酒店餐飲廚務助理副總裁兼風味居行政總廚陳植強師傅領銜，多年穩居港澳湘川食府的翹楚位置，將湘川百變美學融匯到美食藝術當中，並發揮到極致。連續11年蟬聯米芝蓮一星榮耀的「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA由行政總廚Marino D'Antonio掌舵，屢獲殊榮的澳門團隊除了秉承米芝蓮星級大廚Umberto Bombana一貫的理念，提供與正宗意大利美食並無二致的出品。秉持「簡而不凡」的美食理念，專注於搜羅優質時令食材的大道至簡烹飪方式，將食材的本味在美輪美奐的呈現中昇華。
《黑珍珠餐廳指南》由資深美食愛好者、烹飪專家和美食研究者匿名評選後發布的餐廳指南，評價標準主要涵蓋烹飪出品、服務環境及傳承創新三個維度，如今該指南被視為中國餐飲行業最具影響力的評選體系之一。
「澳門銀河」及星際酒店旗下逾120個餐飲選擇，匯聚獲獎無數的特色餐廳和星級主廚團隊，以地道食材及精湛廚藝，於方寸之間還原和昇華以北方菜、湘川菜、粵菜為代表的中國地方菜系、極具澳門特色的澳葡融合菜、日本、泰國、意大利等國際料理的地道風味，以及新時代越發受歡迎的綠色輕食菜式，讓世界各地的賓客沉醉於各具特色的用餐氛圍，品嚐到當地新鮮食材味道的同時，也能深刻感受到其中的美食文化傳承與創新，以至真摰的熱情款待。
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集9家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士、澳門安達仕酒店，以及澳門銀河 嘉佩樂，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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有關星際酒店
星際酒店是銀河娛樂集團（銀娛）旗下首個五星級綜合酒店項目，座落於澳門核心商業及文娛區域。這座39層高的酒店是以銀娛獨有之亞洲智慧和經驗，以及「星級」的酒店服務、娛樂設施、酒店客房和食府聞名。
自2006年啓幕以來，星際酒店一直深受世界各地的客人所歡迎，更是觀賞城中及國際盛事的絕佳地理位置。憑著為客人提供最專業細心的服務，星際酒店精心打造優質享受，贏得不少著名獎項，包括美國優質服務協會頒發的「五星鑽石獎」、被中國飯店業領袖峰會評為「一百佳中國酒店」、中國酒店星光獎 — 中國十大最具魅力酒店、中國飯店金馬獎 — 亞洲最具魅力酒店至尊大獎，以及在2014年至2020年連續獲《香港及澳門米芝蓮指南》譽為「高級舒適」酒店。
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