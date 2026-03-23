「澳門銀河」「山里」 首登《2026黑珍珠餐廳指南》 與8½ Otto e Mezzo BOMBANA及星際酒店風味居同享一鑽榮譽評級

澳門特別行政區 - 2026年3月23日 -今日於新加坡隆重舉行的《2026黑珍珠餐廳指南頒獎盛典》港澳台及海外地區之中，「澳門銀河」旗下日本會席料理王者「山里」首度榮登《2026黑珍珠餐廳指南》，與世界級綜合度假城的高級意大利餐廳8½ Otto e Mezzo BOMBANA及星際酒店旗下殿堂級湘川食府「風味居」分庭抗禮，共同奪得該權威榜單的一鑽榮譽。此項成就彰顯「澳門銀河」致力打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲體驗，為國內外賓客呈獻優越典雅的多元餐飲體驗。



首度榮獲《2026黑珍珠餐廳指南》的「山里」連同再度獲一鑽的8½ Otto e Mezzo BOMBANA和星際酒店的風味居，奠定「澳門銀河」精緻美食目的地的地位。

雄踞澳門大倉酒店28樓，居高臨下飽覽度假城精緻園景的「山里」，以高貴典雅的日式裝潢，搭配著「澳門銀河」的醉人景致，每一道精雕細琢的高雅菜式，皆無比引人入勝，吸引無數對美饌趨之若鶩的饕客。主打時令海鮮、刺身及壽司等經典日式美饌，並備有牛肉料理及傳統會席料理等，不論是獨酣淺酌、促膝談心還是共聚天倫，「山里」都能滿足得到。在品鑑之餘，賓客無不忘卻時光，傾心投入欣賞與自然如出一轍且相輔相成的室內設計。餐廳包括用餐區、壽司吧，以及一間最多可容納12人的包房。是次獲得業內權威評級，足證「山里」的佳餚及服務皆榮享各界認同。



「澳門銀河」精緻日式餐廳「山里」，結合時令海鮮、肉類以至傳統會席料理等日式美饌，以及度假城的醉人美景，成功獲得《2026黑珍珠餐廳指南》一鑽光環。

同時獲得一鑽美譽的還有一直以來都深得食客青睞、連續十年蟬聯米芝蓮二星榮耀的風味居。由深耕湘川菜系近30年的星際酒店餐飲廚務助理副總裁兼風味居行政總廚陳植強師傅領銜，多年穩居港澳湘川食府的翹楚位置，將湘川百變美學融匯到美食藝術當中，並發揮到極致。連續11年蟬聯米芝蓮一星榮耀的「澳門銀河」8½ Otto e Mezzo BOMBANA由行政總廚Marino D'Antonio掌舵，屢獲殊榮的澳門團隊除了秉承米芝蓮星級大廚Umberto Bombana一貫的理念，提供與正宗意大利美食並無二致的出品。秉持「簡而不凡」的美食理念，專注於搜羅優質時令食材的大道至簡烹飪方式，將食材的本味在美輪美奐的呈現中昇華。



連續十年蟬聯米芝蓮二星榮耀的風味居再度奪得《黑珍珠餐廳指南》一鑽，由深耕湘川菜系近30年的星際酒店餐飲廚務助理副總裁兼風味居行政總廚陳植強師傅領銜主理。 高級意大利餐廳8½ Otto e Mezzo BOMBANA連續三年獲得《黑珍珠餐廳指南》嘉許。







《黑珍珠餐廳指南》由資深美食愛好者、烹飪專家和美食研究者匿名評選後發布的餐廳指南，評價標準主要涵蓋烹飪出品、服務環境及傳承創新三個維度，如今該指南被視為中國餐飲行業最具影響力的評選體系之一。



「澳門銀河」及星際酒店旗下逾120個餐飲選擇，匯聚獲獎無數的特色餐廳和星級主廚團隊，以地道食材及精湛廚藝，於方寸之間還原和昇華以北方菜、湘川菜、粵菜為代表的中國地方菜系、極具澳門特色的澳葡融合菜、日本、泰國、意大利等國際料理的地道風味，以及新時代越發受歡迎的綠色輕食菜式，讓世界各地的賓客沉醉於各具特色的用餐氛圍，品嚐到當地新鮮食材味道的同時，也能深刻感受到其中的美食文化傳承與創新，以至真摰的熱情款待。





