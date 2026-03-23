《2026香港原創潮玩展@泰國玩具展》正式啟動

香港2026年3月23日 /美通社/ -- 創意創業會在文創產業發展處的資助下，連續四年率領香港原創潮玩設計師參與亞洲最具規模的玩具展之一 —「泰國玩具展」(Thailand Toy Expo)。《2026香港原創潮玩展@泰國玩具展》將於2026年4月2日至5日在泰國曼谷中央世界購物中心（CentralWorld）舉行，透過在「泰國玩具展」再度設立「香港館」，向國際展示香港的創意實力。今年「香港館」將匯聚20位本地原創潮玩設計師，他們將攜同最新創作與海外買家、業界人士及潛在合作夥伴交流洽談，持續拓展海外商機。

大會今日（23日）舉行《2026香港原創潮玩展@泰國玩具展》香港啟動禮，20位參展設計師現場展示他們即將在「香港館」上展銷的作品，並分享創作歷程與參展心得。大會很榮幸邀請到香港特別行政區文化體育及旅遊局副局長劉震先生, JP擔任主禮嘉賓並致辭，他聯同文創產業助理專員葉敏儀女士、創意創業會會長鄭凱謙先生及創意創業會前會長莊詠琳女士共同主持啟動儀式，為設計師送上祝福，並預祝「香港館」展出成功。

「泰國玩具展」匯聚來自世界各地的玩具品牌及當季最新潮玩設計，每屆吸引逾30萬名買家到場。在過去三年的展會上，「香港館」均廣受關注及好評，今年再度獲邀參展，讓全球觀眾欣賞香港原創潮玩設計，進一步展現本地的創作實力。