Cambrex 推動美國和歐洲擴張

新澤西州東盧瑟福2026年3月23日 /美通社/ -- 全球領先的合約研究開發與製造組織 (CDMO) Cambrex，於今天宣佈已完成其位於愛荷華州查爾斯城的嶄新大型活性藥物成分 (API) 生產工廠的初步工程研究。 這項里程碑標誌著該公司取得了重大進展，穩步實踐先前宣佈擴大其美國活性藥物成分產能的 1.2 億美元投資計劃。 新設施的動土儀式計劃於 2026 年底舉行。 查爾斯城擴建計劃將新增一座產能為 14 萬公升的工廠，包括大型和中型反應器、先進的哈氏合金攪拌過濾乾燥機，以及對現有生產車間的改進。 此階段擴建完成後，該廠房的大規模生產能力將提高 20%。 此次擴建旨在支援複雜的化學反應，包括受管制物質、高活性藥物成分 (HPAPI) 和商業規模的液相多肽生產，使 Cambrex 成為製藥創新者值得信賴的合作夥伴。

Cambrex 在歐洲繼續投資，其位於意大利米蘭的工廠正在進行一項價值 3000 萬美元的擴建項目。 該項目將增加新的分析開發和製程研發能力，並對多個生產工廠進行升級改造。 米蘭研發中心擴建工程預計將於 2027 年下半年完成，同時也將購買更多土地以支持未來的增長和對 CDMO 服務日益增長的需求。 行政總裁 Claudio Russolo 評論道：「我們在意大利米蘭的工廠在支援藥物研發和生產方面的歷史卓越昭著，今年是其營運 80 週年。 我們致力繼續投資，以滿足市場對複雜化學物質（包括多肽和寡核苷酸 (peptides and oligonucleotides, tides)）、高效分子和管制物質）日益增長的需求。」

Cambrex 的持續投資體現了其致力於為多肽和寡核苷酸和複雜的小分子藥物的開發和生產提供現代化解決方案的決心。 公司秉持科學至上的理念和對卓越營運的承諾，確保 Cambrex 時刻處於支持下一代改變生命的治療的最前沿。 關於 Cambrex

Cambrex 是全球領先的合約研究開發與製造組織 (CDMO)，專注提供貫穿整個藥物生命週期的原料藥開發與生產服務，以及全面的分析和臨床試驗新藥 (IND) 申請支援。 憑著逾 45 年經驗，以及由 2,000 名專家組成的團隊，從北美和歐洲兩大據點服務全球客戶。Cambrex 提供一系列專業原料藥技術及能力，涵蓋連續流動化學、受控物質、肽合成、固體狀態科學、材料表徵及高活性藥物成分 (API) 等不同範疇。

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