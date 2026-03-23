Cognex 最新研究發現，製造商對人工智能 (AI) 視覺系統的期望日益提升，要求系統兼具卓越性能與簡約設計

此全球研究訪問了超過 500 間製造商，業界對新一代機器視覺系統的關注點有變，既追求快速部署，亦抱有新期望 麻省內蒂克2026年3月23日 /美通社/ -- 工業機器視覺領域的全球領導者 Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX) 今日宣佈，正式發佈名為《人工智能如何透過卓越性能與簡約設計重塑機器視覺未來》(How AI Is Transforming Machine Vision Through Performance and Simplicity)的報告。新報告匯聚來自超過 500 間製造商、整合商及原始設備製造商 (OEM) 的一手資料，深入探討人工智能如何提升生產線的智能水平、精準表現及簡便操作。

報告顯示，超過一半 (57%) 的受訪者已在機器視覺營運中應用人工智能，而另有 30% 的企業則計劃於短期內引入相關部署。人工智能在汽車、電子及物流行業的應用最為廣泛。這些行業面對產品變化多端、公差要求越趨嚴格以及自動化程度不斷提高的挑戰，促使視覺系統的性能持續突破。 Cognex 總裁兼行政總裁 Matt Moschner 表示：「此研究印證我們在全球的觀察：人工智能不僅提升機器視覺的表現，更深遠地改變製造商對品質、效率及自動化的看法。強大人工智能結合實用的操作體驗，讓工廠得以在邊緣端部署智能，即時適應調整，並加快實現全面自動化營運的步伐。」

精準為應用之本，實用定價值之遠

研究發現，企業最初採納人工智能視覺系統，主要是為使檢測更加精準，善用其識別細微及複雜缺陷的優勢。然而，隨著應用時間增長，系統的實用性變得日益重要，這或許與產品技術的持續進步有關。 擁有超過 3 年人工智能視覺應用經驗的受訪者，對人工智能系統的正面評價明顯更高，其普遍認為這些系統： 易於在多個廠區擴展：支持者比例高出 10.9 個百分點（86.1% 對比 75.3%）

開發及部署流程迅速：支持者比例高出 9.1 個百分點（81.2% 對比 72.1%）

Cognex 工程副總裁 Shirin Saleem 表示：「新一代的人工智能視覺解決方案加入了多項實用功能，包括簡單直觀的可視化工具、完善的審計追蹤、更低的數據需求，並減少了對專門技術知識的依賴。這些技術進步，大大拉近人們對實施風險的擔憂與實際用戶體驗之間的距離。」 關於本研究

本研究的調查對象為北美、歐洲及亞洲超過 500 間製造商、原始設備製造商及系統整合商，行業領域涵蓋汽車、電子、快速消費品 (FMCG)、醫療及物流等。受訪者涵蓋中型公司以至全球龍頭企業，其慷慨分享了自身在部署、營運和擴展人工智能機器視覺系統過程中的實際經驗及心得。報告亦深討了特定行業的應用趨勢、地區差異，以及企業在評估人工智能視覺系統時需要重點考慮的各種因素。歡迎按此下載《人工智能如何透過卓越性能與簡約設計重塑機器視覺未來》完整報告。

關於 Cognex Corporation

40 多年來，Cognex 始終致力簡化先進機器視覺技術的應用，為製造及分銷企業鋪路，助其透過自動化變得更快速、更智能、更高效。視覺感應器及系統採用創新科技，能夠解決製造及分銷過程中的種種嚴峻挑戰，為汽車、消費電子以至包裝商品等各行各業，帶來無可比擬的優越性能。 基於對人工智能技術的長年投入，Cognex 得以讓旗下工具變得更強大、更易部署，即使不具備深厚技術背景，工廠及倉庫也能有效提升品質，將效率推向極致。我們總部位於美國波士頓附近，業務遍佈全球超過 30 個國家，服務超過 30,000 個客戶。如欲了解更多資訊，請瀏覽 cognex.com。

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