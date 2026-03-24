不再孤軍作戰：Optism.co 推出亞洲首個「專家支援」系統，陪伴自閉症家庭一同走過終身路

香港 - 2026年3月24日 - 自從作為亞洲首個雙語自閉症支援平台面世以來， Optism.co 一直堅守承諾：確保沒有家長需獨自面對自閉症（ASD）育兒挑戰。適逢平台成立兩週年，我們隆重推出「專家支援」(Expert Hub) ——亞太區首個專為自閉症家庭設計的 AI 驅動分流系統，以全面滿足家庭在每個階段的需求。
在社創基金及香港樂施會的支持下，「專家支援」取代了資訊破碎的「迷宮」，為家庭提供經專業審核的多學科導航藍圖，陪伴他們走過人生的每一個重要里程碑。
「自閉症的成長路不是一條直線，而是一場終身馬拉松，」Optism 創辦人兼自閉症家長 Carmen Li 表示。「家長的需求會隨時間不斷演變。我們衷心感謝義務參與的先導專家，分享世界級的專業知識，確保在每個里程碑，都有專業人士與家庭並肩同行。」
香港專業自閉症支援：世界級的生態系統
「專家支援」首批專家團隊由 25 位來自臨床及日常生活多個領域的頂尖領袖組成。他們以義務形式參與 Optism 的使命，將過往分散於不同診所和網絡的資源整合，為家庭提供專業指導，構建一個持續擴展的多學科支援網絡：
- 評估與治療：涵蓋 ASD 評估及過渡至言語、職業及行為治療。
- 教育與發展：專家分析特殊教育（SEN）安置、職業培訓及成年過渡階段所需的支持。
- 家庭與功能性健康：提供日常生活建議，包括感官友善牙科、營養指導及青春期身心支援。
- 跨領域導航：專業建議涵蓋功能醫學及香港相關法律考量。
- 照顧者可持續性：專注於家長壓力管理及心理健康，促進家庭福祉，為孩子的成長提供穩固基石。
實證需求：40,000 人的信賴傳承
香港對本地化、自閉症相關資源的需求有目共睹。「專家支援」推出短短 30 天內，已有超過 8,000 名活躍用戶加入，這一勢頭延續了 Optism 自成立以來獲得的信任——至今已累計支持超過 40,000 名用戶。
家長及照顧者現可於 Optism.co 免費註冊並探索專家支援服務。
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Optism
Optism 是全亞洲首個雙語自閉症支援平台，致力於實現「讓每位家長在自閉症旅程中不再孤單」的願景。
在香港社創基金（SIE Fund）和香港樂施會的支持下，Optism 最近推出了「專家支援」 ——亞洲首個由人工智能驅動的專家分流系統。這個創新平台專為自閉症家庭設計，提供個性化、多學科的專業指導，幫助家長從容應對孩子在成長路上的各種挑戰。
自 2024 年成立以來，Optism 已為超過 40,000 個家庭提供重要資源和支持。而在「專家支援」上線的短短 30 天內，新增用戶更突破 8,000 人，充分反映了創新自閉症支援工具的迫切需求。
家長可免費申請帳戶使用「專家支援」，透過這個平台獲取專業建議，為孩子的每個成長階段提供全面支援。