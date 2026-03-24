不再孤軍作戰：Optism.co 推出亞洲首個「專家支援」系統，陪伴自閉症家庭一同走過終身路

香港 - 2026年3月24日 - 自從作為亞洲首個雙語自閉症支援平台面世以來， Optism.co 一直堅守承諾：確保沒有家長需獨自面對自閉症（ ASD ）育兒挑戰。適逢平台成立兩週年，我們隆重推出「 專家支援 」(Expert Hub) ——亞太區首個專為自閉症家庭設計的 AI 驅動分流系統，以全面滿足家庭在每個階段的需求。 在社創基金及香港樂施會的支持下，「專家支援」取代了資訊破碎的「迷宮」，為家庭提供經專業審核的多學科導航藍圖，陪伴他們走過人生的每一個重要里程碑。 「自閉症的成長路不是一條直線，而是一場終身馬拉松，」Optism 創辦人兼自閉症家長 Carmen Li 表示。「家長的需求會隨時間不斷演變。我們衷心感謝義務參與的先導專家，分享世界級的專業知識，確保在每個里程碑，都有專業人士與家庭並肩同行。」 香港專業自閉症支援：世界級的生態系統 「專家支援」首批專家團隊由 25 位來自臨床及日常生活多個領域的頂尖領袖組成。他們以義務形式參與 Optism 的使命，將過往分散於不同診所和網絡的資源整合，為家庭提供專業指導，構建一個持續擴展的多學科支援網絡：

評估與治療：涵蓋 ASD 評估及過渡至言語、職業及行為治療。

教育與發展：專家分析特殊教育（SEN）安置、職業培訓及成年過渡階段所需的支持。

家庭與功能性健康：提供日常生活建議，包括感官友善牙科、營養指導及青春期身心支援。

跨領域導航：專業建議涵蓋功能醫學及香港相關法律考量。

照顧者可持續性：專注於家長壓力管理及心理健康，促進家庭福祉，為孩子的成長提供穩固基石。

香港對本地化、自閉症相關資源的需求有目共睹。「專家支援」推出短短 30 天內，已有超過 8,000 名活躍用戶加入，這一勢頭延續了 Optism 自成立以來獲得的信任——至今已累計支持超過 40,000 名用戶。家長及照顧者現可於 Optism.co 免費註冊並探索專家支援服務。

Optism

Optism 是全亞洲首個雙語自閉症支援平台，致力於實現「讓每位家長在自閉症旅程中不再孤單」的願景。



在香港社創基金（SIE Fund）和香港樂施會的支持下，Optism 最近推出了「專家支援」 ——亞洲首個由人工智能驅動的專家分流系統。這個創新平台專為自閉症家庭設計，提供個性化、多學科的專業指導，幫助家長從容應對孩子在成長路上的各種挑戰。



自 2024 年成立以來，Optism 已為超過 40,000 個家庭提供重要資源和支持。而在「專家支援」上線的短短 30 天內，新增用戶更突破 8,000 人，充分反映了創新自閉症支援工具的迫切需求。



家長可免費申請帳戶使用「專家支援」，透過這個平台獲取專業建議，為孩子的每個成長階段提供全面支援。