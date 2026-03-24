2026網路韌性新思維：為何磁帶無法滿足企業的資料保護需求？

台北2026年3月24日 /美通社/ -- 網路韌性（Cyber Resilience）是當前企業規劃資料保護架構時，最重要的核心策略之一。而要達成這項目標，得符合一項關鍵條件：當資安意外發生時，備份資料應成功且快速還原。但隨著備份伺服器成為惡意攻擊主要的鎖定對象，對 IT 人員來說這項條件愈來愈難達成，使得現代化的資料保護實務，更加強調備份資料的安全性。 有著低成本和離線特性的磁帶，也因此仍被不少企業作為主要備份工具。然而，現在資料量快速增長，加上日益縮短的 RTO 規範，磁帶在可用性與還原速度上的限制已不容忽視，企業必須重新衡量磁帶適不適用當前的資料保護需求。

磁帶備份難以頻繁驗證，不應作為第一道還原防線 磁帶備份方式行之有年，它能以較低的成本儲存大量資料，當磁帶從磁帶櫃中移除時，還會處於物理隔離狀態，並具備不可竄改（Immutable）特性，確實是對抗網路威脅的一大利器。然而，在目前更加複雜的資安環境中，單單倚靠不可竄改和離線備份，不足以達成網路韌性。 根據美國金融業提出的避風港計畫，組織還得確認備份資料在資安事件期間，是否完整且隨時可供存取，此時就凸顯磁帶的第一個弱勢：資料驗證是一件耗時又耗力的任務，得手動掛載並執行完整讀取掃描，導致 IT 人員難以頻繁驗證。

Synology ActiveProtect 俱備四大優勢，滿足現代網路韌性需求 這正是 Synology 推出企業備份專用一體機 ActiveProtect 的宗旨，在組織需要時能夠快速、正確地重返營運。以下就從四大面向，分析 ActiveProtect 如何符合避風港計畫要求： 1.保護資料完整性 ActiveProtect 具備主動式修復機制，有效應對硬碟老化或環境劣化的風險，像是透過 Btrfs Checksum 技術，系統持續偵測各備份區塊的完整性。一旦偵測到毀損，會利用 RAID 備援機制自動修復，確保備份資料準確性。此外，ActiveProtect 整合 WORM（一寫多讀） 技術，備份資料在設定的保留期間內，無法被更改或刪除，防堵惡意攻擊可能帶來的損害。

2.輕鬆設置隔離環境 不同於磁帶需人工移除並搬運到異地，才能達到資料隔離的效果，ActiveProtect 僅需在單一管理介面上，就能做好資料隔離。IT 人員可自訂備份時段，其餘時間位於異地的備份伺服器會進入斷網或關機狀態，以達到完全隔離；即便提早完成資料傳輸，系統亦會自動切換為隔離模式，既省去人為操作的複雜性，未來有需求時更能在同一介面上快速還原資料。 3.自動化備份驗證 ActiveProtect 中還能啟用自動化備份驗證，系統會在每次備份完成後，在與營運環境隔離開的沙盒環境中，啟動備份資料並錄製影片，IT 即可藉此確認可用性，不再需要手動檢查，也便於定期執行還原演練，合乎特定法規要求。

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