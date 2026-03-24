泓格生醫參展 2026 CMEF 與 Medtec Japan 全方位展示創新醫療級 TPU 產品系列

新竹2026年3月24日 /美通社/ -- 泓格生醫（ICP DAS-BMP）是位於台灣的醫療級熱塑性聚氨酯（TPU）製造與供應商，將於今年四月參與兩大亞洲指標性醫療科技展覽： 4 月 9 日至 12 日於上海國家會展中心舉行的 「CMEF 中國國際醫療器械博覽會 」（攤位 7.1T54） ，以及 4 月 21 日至 23 日於東京國際展示場舉辦的「Medtec Japan 日本醫療器械設計與製造技術展覽」（攤位 1211） 。誠摯邀請訪客蒞臨參觀，深入了解專為安全性、穩定性與醫材性能而設計的 TPU 創新材料。

Arothane™ ARP-B20 低析出 TPU 符合 ISO 10993 生物相容性標準，適用於最長 90 天的植入應用。其獨有配方可降低加工醫療器材表面的添加劑析出，有助於維持終端醫材產品的長期穩定性。

另一亮點為自潤滑系列 TPU，具備自潤滑表面，無需額外塗層或後續加工。此系列產品完全由 TPU 製成，不含 PFAS 或塑化劑，其低摩擦特性可協助醫療人員提升帶導絲之侵入式導管的操控舒適度與精確性，如鼻胃管與中央靜脈導管。

此外，泓格生醫將展示其廣泛的醫療應用 TPU 產品系列。ARP、ALP 與 ALC 系列適用於製造依 ISO 10993-1 接觸時間分類的醫療器材，包括短期（Limited）、中長期（Prolonged）及長期（Long-term）。針對顯影應用，ARP/ALP/ALC-B20/B40 系列提供含 20–40% 硫酸鋇規格，而 ARP-W/WG 系列則提供含 40–60% 鎢規格，以提升侵入式或植入式裝置的可視性。硬質工程級 Arothane™ EARP 系列以其淨透度與機械強度，成為製造齒顎矯正組件、魯爾接頭及其他精密零組件的理想材料。