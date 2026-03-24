中國國際傢俱展覽會宣佈2026年里程碑式展會：設計引領商業新風尚

主辦單位：中國傢俱協會與上海博華國際展覽有限公司

上海2026年3月24日 /美通社/ -- 作為亞洲傢俱行業盛會，中國國際傢俱展覽會宣佈其2026年里程碑式展會計劃，將以大膽的全新戰略願景重塑行業格局。展會將於2026年9月7日至11日與摩登上海設計周暨摩登上海時尚家居展（以下簡稱「摩登上海設計周」）同期舉辦，展覽面積達35萬平方米，在浦東新區啟用50個展館，為全球專業人士帶來為期五天的產品創新、設計盛宴及國際商務合作機遇。

隨著國際化參與度的提升和展區規劃的優化，2026年中國國際傢俱展覽會（9月8日至11日，上海新國際博覽中心）將突破以軟體傢俱和餐桌椅為主的傳統核心領域。全新設立的專區將重點打造規模更大的戶外傢俱展廳，集中展示兼具時尚感與功能性的設計作品，同時設立規模宏大的商用合同傢俱展區，呈現領先品牌及新興參展商帶來的高端辦公解決方案。