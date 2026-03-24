趨勢科技企業資訊保安業務新品牌 TrendAI™ 登場

全新品牌展現公司轉型與人工智能領導地位，致力協助企業對應挑戰
香港 - 2026年3月24日 - 全球網絡保安方案領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704）今日宣佈，旗下企業資訊保安業務以嶄新名稱TrendAI™ 隆重登場。反映隨著人工智能成為企業新一層運算架構，其業務持續演進的發展方向；也呼應公司更聚焦於解決現實世界的資訊保安挑戰，並將資訊保安風險管理視為企業核心營運優先事項的策略定位。
隨著企業以人工智能、自主系統及資料驅動決策為核心重新設計營運模式，資訊保安也必須相應進化。TrendAI™ 反映機構已從保護基礎架構與應用程式，擴大至管治人工智能系統在企業中如何行動、連結與作出決策。
TrendAI™ 的人工智能資訊保安方法建立在四大核心原則上：
- 取得人工智能使用情況的視野，
- 理解系統與代理在不同環境中的互動，
- 解讀這些互動背後的脈絡與意圖，
- 透過政策與管控機制管理使用行為與代理驅動的動作，並在關鍵決策點引進人手監督。
趨勢科技執行長陳怡樺 表示：「這不是表面上的改變，而是宣示我們未來的前進方向及我們將如何引領產業發展。TrendAI™ 的推出，象徵著我們的信念 ── 安全必須與所保護的科技同步演進。全球企業正重新以人工智能、資料與自動化設計其營運架構，而我們的任務就是確保這些企業能從一開始就具備信心、掌控力與韌性。」
此項轉變也象徵公司已從多項業界領先的資訊保安產品組合，轉型成一體化的企業級人工智能資訊保安平台 TrendAI Vision One™ 。TrendAI™ 在雲端、用戶端、網絡及威脅偵測等領域均榮獲Gartner、IDC與Forrester等分析機構肯定。全新品牌定位反映TrendAI™ 為人工智能驅動的企業打造資訊保安方案的方式，更貼近現代企業管理網絡風險的運作思維。
TrendAI™ 企業事業群平台暨營運長 金敬秀 表示：「這代表一種根本性的資訊保安新思維。隨著人工智能系統承擔越來越多責任，資訊保安防護也必須從被動回應事件，轉向理解意圖及稠理由機器驅動的行為。TrendAI™ 建構於數十年威脅情報與現實世界經驗之上，協助企業降低風險、提升速度，並以機器般的速度安全運作。」
隨TrendAI™ 登場，同時推出以下新計劃：
- TrendAI™ AI Security Brief：全新Podcast系列，分享人工智能與資訊保安交匯點上的即時與真實案例。
- TrendAI™ Spark：全球旗艦活動生態圈，聯結客戶、合作夥伴與技術社群，共同探索人工智能如何重塑資訊保安、風險與領導決策思維。
- S-RM策略夥伴合作：透過與全球資訊保安事件應變與網絡風險顧問夥伴合作，強化TrendAI™ 的合作生態圈，將其導入企業資訊保安事件發生後的應變流程，協助組織從事件遏制階段，轉向長期風險降低與資訊保安策略的建立。
- 與HackerVerse合作：以自主人工智能代理的獨立對抗測試來實際執行MITRE ATT&CK技術，並透過可量化、具實證基礎的成果，持續驗證偵測效能。
https://www.trendaisecurity.com
https://www.linkedin.com/company/trendai-security
https://x.com/trendaisecurity
https://www.facebook.com/trendaisecurity/
https://www.instagram.com/trendaisecurity/
關於 TrendAI™
TrendAI™ 作為全球人工智能資訊保安的領導者，致力協助企業無憂創新，透過保護人工智能、雲端、網絡、用戶端與資料，全面防禦現代化受攻擊面。其核心 TrendAI Vision One™ 是一套一體化的資訊保安平台，集中網絡風險曝險管理與資訊保安運作，從基礎架構、模型到用戶，完善保護整個人工智能生命週期。該平台以世界級威脅情報與深度啟示驅動，每天為企業阻擋數以億計威脅。TrendAI™ 在全球 75 個國家擁有 6000 位專家，協助資訊保安領導者超前防禦威脅，並在整個受攻擊面上建立主動式安全成效，涵蓋包括 AWS、Google、Microsoft 等關鍵環境。AI Fearlessly.