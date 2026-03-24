「.hk」域名成為企業數碼身份象徵 助力中小企建立信任與拓展市場

香港2026年3月24日 /美通社/ -- 在數碼經濟迅速發展及網上購物日益普及的時代，消費者對企業官方網站的真實性與可信度要求愈來愈高。官方網站不僅是企業展示產品與服務的平台，更是建立品牌信任、保障消費者權益的重要基礎。由香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）管理的「.hk」及「.香港」域名，正承載着獨特而清晰的「香港身份」，成為企業在網絡世界中建立信任的首要門檻。 HKIRC 行政總裁黃家偉工程師表示：「『.hk』域名不僅是一個網上地址，更是企業在數碼世界中的身份象徵，以及建立信任的第一道門。隨着數碼經濟持續擴展，域名已成為企業連結客戶、拓展市場，以及展示專業形象的關鍵基礎。」他指出，具備清晰本地標識的域名，有助消費者迅速辨識企業的官方平台，從而提升整體信任度。

根據 HKIRC 最新數據，截至 2026 年 2 月，「.hk」域名註冊總數按月上升 3.2%，至 301,653 個，顯示市場對具本地代表性及高度可信度域名的需求持續增加，進一步反映「.hk」在企業數碼發展中的重要角色。相關增長趨勢亦顯示，愈來愈多企業意識到，選用具香港身份的域名，已成為建立品牌信譽及長遠發展的重要基石。 中小企數碼轉型的關鍵第一步 香港超過九成企業為中小企，面對數碼經濟快速發展，企業要提升競爭力及拓展業務，數碼轉型已成為不可或缺的一環。對不少中小企而言，建立專屬域名，正正是踏出數碼轉型的重要第一步。透過擁有專屬域名，企業不但能建立清晰而一致的品牌形象，亦有助發展官方網站及各類網上業務，為客戶提供可靠及專業的接觸點。

此外，專屬域名有助提升客戶對企業的信任度及認受性，讓客戶更容易識別企業的官方平台，從而減低混淆及網絡風險。這不僅有利於業務推廣及客戶溝通，亦為企業建立穩固的網上基礎，支援其長遠及可持續的數碼發展。 AI時代的挑戰與機遇 隨着人工智能技術迅速發展並廣泛應用，企業的官方網站角色亦隨之轉變。網站不再只是「給人閱讀」的資訊平台，更需要具備清晰結構及準確內容，讓搜尋器及人工智能系統能夠正確理解及擷取企業的品牌資訊。若企業缺乏一個內容完整、架構清楚的官方網站，相關資訊便容易被錯誤解讀，甚至被非官方來源取代，影響品牌形象及公信力。

在 AI 時代，官方網站仍然是企業唯一可以全面、權威地呈現品牌背景、產品與服務資訊及最新官方消息的「主場」。一個具備良好結構及清晰定位的網站，不但有助提升搜尋器可讀性，亦能確保人工智能在引用企業資訊時作出準確判斷，從而維持品牌資訊的一致性與可信度，其重要性較以往更為顯著。 同時，HKIRC 積極推動「.香港」中文域名的應用，協助企業在人工智能及搜尋器環境中提升品牌辨識度，並有效覆蓋本地、華語及國際市場。透過同時持有「.hk」及「.香港」域名，企業不僅可避免第三方搶註帶來的風險，亦能在 AI 時代下確保品牌資訊由官方渠道清晰呈現及正確識別，進一步鞏固企業的網上基礎，提升整體數碼競爭力。

數碼無障礙與社會責任 HKIRC 自 2018 年起主辦「數碼無障礙嘉許計劃」，致力推動企業及機構在網站及流動應用程式中採用無障礙設計，讓不同能力及需要的人士均能平等使用數碼服務。數碼無障礙不僅關乎技術層面，更體現企業對社會共融及可持續發展的承擔。 隨着人口高齡化趨勢日益明顯，銀髮市場持續擴大，網站及流動應用程式若能照顧長者及不同需要人士的使用體驗，將有助企業回應社會需要，同時拓展更廣泛的潛在客群。無障礙設計不但提升整體用戶體驗，亦有助企業建立正面形象，履行企業社會責任，實現社會價值與業務發展的雙贏。

展望未來，HKIRC 期望「2026–2027 年度數碼無障礙嘉許計劃」能吸引更多企業及機構參與，進一步擴大數碼無障礙的影響力。HKIRC 亦將繼續提供免費技術工作坊及相關支援，協助參與機構提升無障礙設計能力，確保在數碼時代下，科技發展帶來的機遇能惠及每一位市民，推動更包容及可持續的數碼社會。 關於香港互聯網註冊管理有限公司 香港互聯網註冊管理有限公司 (HKIRC) 為香港特別行政區政府指定的非利潤分配、非法定擔保有限公司，專責從事香港地區頂級域名 (即 .hk及.香港) 的行政工作。HKIRC所提供的域名登記類別包括英文.com.hk、.org.hk、.net.hk、.edu.hk、.gov.hk、.idv.hk、.hk，及中文的.公司.香港、.組織.香港、.網絡.香港、.教育.香港、.政府.香港、.個人.香港、.香港，和將會在香港推出其他相關域名的服務。

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