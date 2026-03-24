Avid Organics 將於巴黎 in-cosmetics® Global 展會上推出全球首款商業規模生產的生物基乙醇酸 AviGa™ Bio HP70

印度瓦多達拉2026年3月24日 /美通社/ -- 乙醇酸是現代護膚品中一大關鍵活性成分。 作為分子最小、最易被皮膚吸收的果酸，這支撐價值數百萬美元的全球抗衰老市場，廣泛用於非處方護膚品、護髮產品、專業化學煥膚療程及製藥配方中。 儘管乙醇酸應用廣泛，但傳統生產方式長久以來一直依賴化石燃料。

傳統生產方法採用甲醛羰基化反應，此過程不僅需要消耗天然氣，還會產生可檢測到的微量雜質。 隨著個人護理行業加快邁向更潔淨、更可持續的供應鏈，業界對可供商業規模生產的生物基乙醇酸亦有越來越大的需求。 然而，全球各地的配方師一直未能廣泛採用這類解決方案。

印度最大的乙醇酸製造商 Avid Organics，正正致力填補此市場缺口。 2026 年 4 月 14 日，公司將於巴黎 in-cosmetics® Global 展會上發佈 AviGa™ Bio HP70，成為全球首款商業規模生產的生物基乙醇酸。 此產品全以植物為原料，在 100% 可再生能源驅動的尖端設施中產生。此外，該產品已取得歐洲市場必需的 REACH 註冊認證，並憑藉 Avid 在全球受監管行業中長達 18 年的豐富經驗提供專業服務。