艾德金融全力支持全港首個受監管的白銀RWA發行

實物白銀足額支撐

根據協議條款，每個白銀代幣均由一盎司實物白銀資產提供足額支撐。項目之實物白銀資產將悉數轉移至信託並由受託人持有，以確保代幣持有人的權益獲得充分保障。

驅動貴金屬交易數字轉型 樹立行業標竿

憑藉天時資源深厚的貴金屬產業布局，結合艾德金融豐富的資本市場與數字資產合規經驗，雙方致力構建一個更高效、高透明度且低門檻的投資生態圈。此項目不僅為投資者提供了安全、合規且具前瞻性的資產配置選擇，更為未來多元化資產代幣化提供了極具參考價值的成功模式。展望未來，艾德金融亦將繼續大力拓展RWA領域的戰略佈局，結合自身全面的牌照優勢，持續推動金融市場創新與高質量發展。