科倫博泰首個TAA-PD-L1雙抗ADC藥物SKB103獲批臨床，新型偶聯藥物戰略加速落地

成都2026年3月24日 /美通社/ -- 2026年3月24日，四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（「科倫博泰」或「公司」，6990.HK）宣佈，其自主研發的新型TAA-PD-L1雙抗ADC藥物SKB103的新藥臨床試驗（IND）申請已獲國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）批准，用於治療晚期實體瘤。這是公司首個進入臨床階段的TAA-PD-L1雙抗ADC，也是繼SKB571之後第二款進入臨床階段的用於腫瘤治療的雙抗ADC。 作為ADC領域的行業領軍者之一，科倫博泰已建立起堅實的領先優勢。目前，公司自主研發的TROP2 ADC、HER2 ADC均已獲批上市，並展現顯著的臨床療效及差異化的競爭優勢。與此同時，公司著眼於腫瘤治療的迭代升級，持續拓展創新佈局，構建了涵蓋RDC、雙抗ADC等前沿療法的多元化管線矩陣，全力推動腫瘤現有治療模式的突破與革新。

SKB103是公司基於專有的OptiDC™平台研發的一款潛在同類最佳新型雙抗ADC。作為單一分子，其在設計上有望同時實現腫瘤靶向遞送細胞毒載荷及腫瘤免疫微環境調節。在臨床前研究中，SKB103展現出優異的抗腫瘤活性和安全性，其突出的腫瘤治療潛力為後續臨床開發提供了有力支撐。 科倫博泰首席執行官葛均友博士表示：「SKB103 IND申請順利獲批，是科倫博泰在雙抗ADC領域的又一關鍵突破，意味著公司在新型偶聯藥物戰略下的創新成果已陸續進入臨床轉化階段，進一步鞏固了我們在ADC領域的核心技術優勢。

當前，IO與ADC的創新迭代正成為重塑全球腫瘤治療格局的關鍵變數。依托公司系統化、平台化的研發生態佈局以及在ADC領域積累的成功經驗，我們將加速推進SKB103等新一代ADC藥物的開發進程，深入挖掘產品管線的全球臨床價值，並全力推動腫瘤療法的創新升級，為全球患者的治療及公司的持續發展開拓更廣闊的空間。」 關於科倫博泰 四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（簡稱「科倫博泰」，股票代碼：6990.HK）是科倫藥業控股子公司，專注於創新生物技術藥物及小分子藥物的研發、生產、商業化及國際合作。公司圍繞全球和中國未滿足的臨床需求，重點佈局腫瘤、自身免疫和代謝等重大疾病領域，建設國際化藥物研發與產業化平台，致力於成為在創新藥物領域國際領先的企業。公司目前擁有30餘個重點創新藥項目，其中4個項目8個適應症已獲批上市，1個項目處於NDA階段，10餘個項目正處於臨床階段。公司成功構建了享譽國際的專有ADC及新型偶聯藥物平台OptiDC™，已有2個ADC項目5個適應症獲批上市，多個ADC或新型偶聯藥物產品處於臨床或臨床前研究階段。

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