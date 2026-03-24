綠茶集團公布2025年全年業績

收入與利潤強勁增長 彰顯中國領先餐飲企業韌性 中國杭州2026年3月24日 /美通社/ -- 2025年，面對充滿挑戰的經營環境，綠茶集團憑藉逾20年品牌底蘊實現快速增長。集團錄得收入人民幣47.6297億元，按年度增長24.1%；經調整淨利潤人民幣5.0889億元，大幅增長41.0%。門店總數達609家，增長31.0%，進一步印證其「常青品牌」實力。 三大核心品牌基因築穩根基 前身為西湖青年旅舍的綠茶，淬煉出融合菜、高性價比、新中式風格三大核心基因，成為集團穿越週期、打造全國品牌的基石。

中式融合菜匯聚各地菜系精華，並按當地需求定制菜單，讓綠茶在北京、廣東、浙江、四川等多元區域穩健發展，構建全國版圖。高性價比緊扣核心消費需求，優化成本結構，打造具競爭力的用餐體驗。新中式風格汲取傳統文化精髓，營造典雅復古的用餐氛圍。三大基因相輔相成，支撐集團持續增長與門店經營韌性。 財務指標全面向好 在品牌基因、門店擴張及營運效率驅動下，綠茶2025年業績表現亮眼，呈現高增長與強勁利潤韌性。 收入保持強勁動能，達人民幣47.6億元，增長24.1%，增速領先行業。據CIC數據，綠茶已成為中國第三大中式餐飲品牌（不含火鍋、烤魚）。利潤增長更為強勁：經調整淨利潤達人民幣5.09億元，增長41.0%。經調整淨利率上升1.3個百分點至10.7%，股本回報率(ROE)達29%。

成本結構持續優化。原材料成本在規模效應下保持穩定。集團推行「核心供應商+數碼化冷鏈+智慧廚房」一體化的第三代供應鏈模式，建立策略性供應商合作、集中採購並降低物流成本。配合精細化管理，2025年毛利率提升約1.8個百分點，同時確保食材品質。 人力成本透過數碼化與流程優化實現效率提升，集團在穩定人力成本比率的同時，改善員工薪酬。租務及折舊成本因裝修設計優化，按年度下降1.0個百分點。其他費用亦透過精細管控得以控制。各項優化在鞏固高性價比定位的同時，提升盈利能力。

門店模式、網絡及海外拓展取得突破 2025年，綠茶在門店營運、全國擴張及國際化發展方面均取得重大進展。 門店模式韌性突出。同店銷售額僅下跌0.8%，表現優於行業，跌幅按季度收窄，並自第二季起轉正。堂食人均消費保持平穩，翻台率維持穩定。外賣業務佔比由18.8%升至25.3%，聚焦「一人食」成為新增長引擎。新店業態表現良好：2025年新開門店堂食每月每平方米銷售額達人民幣1953元，較現有門店高出48.4%。單店回本期縮短至12.6個月，新店投資回報率73.1%。低線城市門店利潤率表現更勝一線城市。

全國門店網絡加密並滲透至低線市場。秉持「區域深耕+廣泛下沉」策略，集團新增157家門店，總門店數突破600家，覆蓋近150個城市，複合年增長率維持在約30%。在核心城市實施差異化深耕策略，提升品牌影響力；在低線市場，進入16個二線以下新城市。城市平均門店數及每百萬人口門店數仍低於行業水平，後續加密空間廣闊。 國際拓展迎來重大突破。2025年是綠茶真正的「國際拓展元年」。以東南亞為起點穩步推進，截至年底，已在新加坡、泰國、馬來西亞及中國香港經營14家海外門店。海外收入按年度激增16倍至超過人民幣1.4億元，成為新增長引擎。

從西湖邊的小餐館到全國領軍品牌，綠茶上市首年交出亮眼成績單，既是里程碑，亦是新起點。展望2026年，綠茶將堅守「融合菜、高性價比、新中式風格」，以優質產品與高效營運推動可持續發展策略，為各持份者創造更大價值。 關於綠茶集團有限公司 綠茶集團是中國內地知名中式休閒餐飲營運商。集團以親民價格、中式融合菜及蘊含中國傳統文化的裝修設計，為顧客提供價值。秉持此理念，集團於2004年在杭州西湖畔開設首家綠茶青年旅舍，開啟綠茶品牌發展歷程。截至2025年底，集團餐飲網絡擁有609家餐廳，覆蓋全國近150個城市。據CIC報告，按品牌收入計，集團2025年在中國餐飲行業（不含快餐、火鍋及烤魚類別）排名第三。

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