萬寧打造首個大型Wellness 沉浸式快閃體驗 「萬寧BoostUP 好狀態嘉年華」4 月首度登陸西九文化區

重新定義Wellness 引領全方位「好狀態」

萬寧體驗館（Mannings House）：萬寧明白每個人的Wellness旅程都不一樣，特別在「萬寧BoostUP好狀態嘉年華」的起點設置萬寧體驗館（Mannings House）。透過萬寧專業健康團隊提供一系列免費健康檢測，包括智能健康站、美肌診斷站、AI頭髮及頭皮分析、智能中醫諮詢、心血管與壓力測試、身體組成分析，以及根據檢測結果所提供的個人化方案，讓每位參加者都能先了解自己的身心狀況，循著自己的情況，在其他主題區的身心充電體驗中更容易找到屬於自己的「好狀態」。 好狀態舞台（BoostUP Stage）：「萬寧BoostUP好狀態嘉年華」充滿活力的主舞台！這裡，無數令人意想不到的聯乘即將發生，從廣東歌到古典樂、由汗流浹背到靜心呼吸、咖啡還是抹茶，總有一種屬於自己的好狀態，好狀態舞台將要為大家帶來前所未有的感官刺激。 心花綻放（Bloom Garden）：提供多樣化的體驗，讓身心煥然一新。從普拉提、聲音療癒到香氛工作坊，所有活動皆旨在幫助大家重新點燃熱情與好奇心，透過各種讓身心放鬆的體驗更了解自己喜好，重新為身心健康訂立計劃，追求自己的更好狀態。 Wellness市集（Wellness Village）：匯集各式健康與美容產品的市集，品牌包括Mannings Guardian 萬寧自家品牌，50惠，雅培，高露潔，Dermacept，DR. ALTHEA 艾西兒，FATION 梵蒂愛，FineNutri斐萃，G-NiiB，lilyeve，narka，REAL BARRIER 麗歐蓓莉， SHIMBI METHOD， TORRIDEN 桃瑞丹，讓參與者探索最新的健康趨勢，為身心帶來全面的滋養與煥新。 動感地帶 (Play Zone)：動感地帶結合友好競技與純粹玩樂，有多項團隊挑戰及多個充滿童年回憶的兒趣味遊戲，讓大家從玩樂中，找到屬於自己的好狀態！ 呼吸小站（Breathing Corner）：一個讓你放慢腳步、重新整理的寧靜角落。沒有指引，也不設時限，只是一個純粹的空間，靜靜呼吸、好好休息，回到最自在、最真實的自己。

香港 - 2026年3月24日 - 在香港生活節奏急速、壓力與資訊量同時上升，大家對「健康」的追求早已不止於單一的「無病無痛」，而是關乎睡眠、情緒、皮膚質素等身心狀態的整體平衡，以及與身邊人的連結，一種融入生活、更全面的「好狀態」。萬寧觀察到：每個人的Wellness旅程都是獨特的，但真正的好狀態，往往會在互相支持的群體中，得到更強大的提升。因此，今年 4 月，萬寧聯手本地身心健康領域品牌及社群策劃者吳卓豪（Charlz Ng）將 Wellness 從概念轉化成大家都可以參與的。透過沉浸式互動、身心體驗、社區連結及現場由萬寧專業健康團隊提供一系列免費健康檢測，鼓勵大眾由單一健康問題，走向全方位健康，讓每個人都可以用自己的節奏，找到屬於自己的「好狀態」！作為香港最大型的健與美零售品牌，萬寧扎根香港超過 50 年，一直以優質產品、專業建議和貼心服務陪伴著不同年代的顧客。近年，品牌策略定位持續進化，從傳統零售商轉型為伴隨顧客身邊的。大眾對於「健康」的追求更加全面，而年輕一代更傾向好玩、貼地的方式去照顧身心。因此萬寧希望走到戶外、走入社區，讓更多香港人真正體驗到「好狀態」可以是輕鬆、好玩、有多種體驗選擇的。藉著「萬寧BoostUP 好狀態嘉年華」，聚集本地多個健康專家、運動領袖及社群，重新定義Wellness，打造一個人人都能參與、體驗、感受到的「身心放題」。希望將全新的Wellness體驗帶給城市中的每一位，讓年輕人、家庭、朋友以及所有嚮往身心健康的人，都能一齊找到屬於自己的好狀態，推動人人好狀態的活力社區。萬寧香港、澳門及中國常務董事劉家昌（Alex）表示「今天的顧客，追求的不只是解決單一健康問題，而是希望在身體、情緒、外在與社交層面，都能維持全方位健康，一個向上的『好狀態』。萬寧一直以『可信賴的全方位健康顧問』為定位，透過專業團隊、科技應用及社區網絡，協助顧客更主動地管理健康。萬寧BoostUP好狀態嘉年華是我們重新定義 Wellness 的一個重要里程碑，亦是萬寧與城市一同前行的承諾。」DFI零售集團北亞區健康與美容業務市場總監鄭虹（Doreen ）分享：「我們觀察到，愈來愈多顧客希望以更輕鬆、貼近生活的方式去理解 Wellness。今次活動正是一個把『全方位健康』由概念，轉化為可被感受、可被參與的體驗平台。透過這個全新體驗，我們希望讓大眾在真實空間中重新連結自己、連結他人，並以自己的節奏，探索屬於自己的『好狀態』。」香港身心健康領域品牌及社群策劃者，120 Collective創辦人吳卓豪（Charlz Ng）認爲：「你不需要是任何運動的專家。我們追求的，並非卓越或突破，而是希望大家能更進一步了解自己。這次與萬寧合作，是因為大家同樣相信，Wellness 應該貼近生活、人人都可以用自己的方式參與。我期待在「萬寧BoostUP 好狀態嘉年華」中，每個人都能發掘新的興趣。哪怕只是到場參與，只要你感到開心，願意嘗試新事物，真正投入我們為你準備的多元活動，這份共同體驗的歡樂，就是我們最大的心願。」一連兩日的「萬寧BoostUP好狀態嘉年華」以「重新定義Wellness」為核心理念， 匯聚逾 50 位香港的健康專家、運動領袖及社區建設者，透過6大主題區提供超過 40 種身心充電體驗。不論是運動達人還是新手，人人都可以前來盡情玩樂，找到適合自己的身心充電活動。一張門票全日盡享所有活動，盛會如同一場「身心放題」，為身心由內到外徹底BoostUP！「萬寧BoostUP好狀態嘉年華」不只是一個活動，而是一個讓香港人重新連結自己與身邊人的城市盛事。活動選址西九文化區，在開揚的海景環境中，透過運動、音樂、療癒、放空，希望大家能夠在繁忙生活中停一停，與多元的身心健康社群聚在一起，交流互動，把 Wellness 帶回社區、帶進城市生活，讓Wellness不再遙不可及，重新關注自己的全方位健康。2026 年 4 月 25 日至 26 日（星期六及日），上午9點至晚上7點尖沙咀西九文化區大草坪六大主題區域、兩大舞台、逾 40 種體驗、星級教練課程、Play Zone運動競技、身心療癒工作坊、健康專家分享會等。部分體驗或課程參加名額有限，先到先得。港幣100元 (一日通行)；港幣180元（兩日通行）港幣200元 (一日通行)；港幣360元（兩日通行）港幣300元 (一日通行)現正發售中，早鳥優惠由即日起至2026年4月15日