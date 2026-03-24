同程旅行2025全年收入達人民幣194億元

深耕大眾旅遊市場助業績稳增長

擁抱人工智能謀長遠高質量發展 香港2026年3月24日 /美通社/ -- 中國領先的綜合旅遊服務平台同程旅行控股有限公司（「同程旅行」或「公司」，連同其附屬公司（統稱「集團」），股票代號：0780.HK）今天公佈其截至2025年12月31日止年度（「回顧期」或「2025年」）之經審核綜合業績。 同程旅行執行董事兼首席執行官馬和平先生表示：「中國旅遊業在經歷需求復甦與再加速後，已進入高質量發展階段。2025年，我們積極順應行業趨勢以提升品牌影響力，從而進一步增強我們在大眾市場中的領先地位。過去一年，我們深入洞察用戶需求，精準識別用戶偏好變化，把握新興增長機遇。得益於此，我們進一步鞏固大眾旅遊市場領先地位，旗下各業務包括酒店管理等亦實現快速擴張。展望未來，我們將始終秉持用戶至上的理念，全力踐行『讓旅行更簡單、更快樂』的使命。」

2025 年全年業績摘要連同比變動 收入及經調整溢利均延續強勁增長軌跡 收入同比增加 11.9% 至人民幣 19,396.0 百萬元

經調整 EBITDA 同比增加 26.9% 至人民幣 5,137.7 百萬元

經調整溢利淨額同比增加 22.2% 至人民幣 3,403.3 百萬元

董事會建議派發末期股息每股 0.25 港元 用戶基礎穩健擴大 鞏固大眾旅行市場領導地位 平均月付費用戶同比增加 5.6% 至 45.5 百萬人，創歷史新高

平均年度付費用戶同比增長 6.0% 至 252.6 百萬人

12 個月累計服務人次增長 5.5% 至 2,034.3 百萬，進一步擴大中國大眾旅行市場的影響力 核心在線旅遊平台業務保持穩健增長及展現強勁韌性 核心在線旅遊平台業務收入同比增加 16.0% 至人民幣 16,471.5 百萬元 交通票務服務收入同比增加 9.6% 至人民幣 7,925.4 百萬元，國際機票業務實現交易量與收入的均衡增 住宿預訂服務收入同比增加 16.8% 至人民幣 5,450.8 百萬元，間夜量銷售創歷史新高 其他收入同比增加 34.4% 至人民幣 3,095.2 百萬元

平均月付費用戶創歷史新高 深耕大眾旅遊市場顯成效 同程旅行憑藉在用戶獲取與運營效率方面的優勢，進一步擴大在中國大眾旅遊市場的影響力。得益於高效的獲客及互動措施，同程旅行的用戶基數及用戶價值持續提升。回顧期内，集團的月付費用戶同比增長5.6%至45.5百萬人，年均月付費用戶創歷史新高。而年付費用戶同比增長6.0%至252.6百萬人，十二個月累計服務人次同比增長5.5%至2,034.3百萬。 流量增長一直是集團成功的基石。回顧期内，作為獲取新用戶的主要渠道，集團的自有APP保持強勁的增長勢頭，其日活躍用戶數顯著增長，彰顯集團創新營銷活動的有效性，亦印證集團在目標市場不斷提升的品牌影響力。截至2025年，集團居住在中國非一線城市的註冊用戶佔註冊用戶總數的87%以上，微信平台新付費用戶中約70%來自中國非一線城市。

核心OTA業務實現高質量增長 鞏固其市場領先地位 回顧期內，集團核心在線旅遊平台業務展現出强勁增長。集團的交通業務保持穩健增長，交通票務收入同比增加9.6%至人民幣7,925.4百萬元。在2025年，同程旅行著重提升用戶體驗及用戶互動，積極拓展出行資源並豐富產品供給，為用戶提供更廣泛的出行選擇，確保用戶旅程順暢。同時，集團持續迭代由算法驅動的慧行系統，優化其出行解決方案的便捷性與可行性，進一步提升整體出行體驗。 集團的住宿業務在2025年全年均維持增長勢頭，錄得強勁增長。回顧期内，集團住宿業務收入同比增長16.8%至人民幣5,450.8百萬元。集團觀察到用戶偏好明顯轉向高品質酒店，策略性地重整運營資源，以更好地把握增長機會並滿足不斷變化的市場需求，推動集團平台上高品質酒店間夜量佔比顯著提升。國際住宿業務方面，集團持續深化與全球第三方合作夥伴的合作，進一步豐富產品及服務，增強的產品能力結合精準的營銷活動，推動全年國際酒店銷售間夜量實現強勁增長。

得益於酒店管理業務的出色表現及萬達酒店及度假村的併入，集團的其他業務再次取得卓越業績。回顧期内，其他業務收入同比增長34.4%，達人民幣3,095.2百萬元。集團洞察到中國酒店業蘊藏著巨大的增長潛力，將酒店管理業務定位為公司的關鍵增長引擎。 積極擁抱人工智能技術 助力集團高質量發展 作為一家創新驅動型企業，同程旅行堅信人工智能（AI）的變革力量，並積極擁抱技術進步以推動企業成長與成功。回顧期内，集團深化AI技術與旅遊服務鏈的融合，以更精準地 識別用戶需求並提供卓越的用戶體驗。集團將AI驅動的行程規劃智能體DeepTrip整合進其機票預訂服務，旨在解決用戶預訂前的諮詢需求，同時幫助用戶識別更具競爭力的機票價格。在客戶服務方面，同程旅行持續推進AI對客戶服務全流程的覆蓋，目前AI已覆蓋大多數的用戶諮詢場景。此外，集團持續提升AI技術能力，提供即時且擬人化的回覆。這些進展不僅減輕了客服人員的工作量，更大幅提升了公司的營運效率。

此外，作為一家具有社會責任感的企業，同程旅行持續致力於提升ESG表現。回顧期内，集團的努力取得了顯著成效，ESG成果榮獲多項國際認可。集團的MSCI ESG評級躍升至最高的AAA級，躋身全球同業前5%。集團的CSA評分連續三年提升，並榮獲標普全球頒發的「行業最佳進步企業」獎項。此外，同程旅行連續三年入選標普全球《可持續發展年鑑（中國版）》。這些成就不僅彰顯了集團ESG表現在全球同業中的領先地位，更體現集團在面對市場不確定性、政策環境變化及社會發展的動態演變時，展現出企業可持續發展的韌性與卓越能力。

展望未來，同程旅行將始將持續聚焦大眾旅遊市场，透過擴充產品供給、優化服務體驗、豐富會員權益及深化用戶互動，強化在目標市場的用戶忠誠度與品牌認知度。在酒店管理業務方面，憑藉完善的酒店品牌矩陣、成熟的生態體系及強大的互聯網運營能力，集團將於2026年加速業務擴張。同時，集團將審慎探索與其長期戰略相符的投資機會，以支持公司的可持續增長，為所有利益相關者創造持久價值。 - 完 - 關於同程旅行控股有限公司（香港聯交所股份代號： 0780.HK ）

同程旅行是滿足用戶旅遊需求的一站式平台。同程旅行秉持「讓旅行更簡單、更快樂」的使命，為用戶提供幾乎涵蓋旅遊所有方面的全面創新產品和服務選擇，包括交通、住宿、景點門票預訂，以及跟團遊、自由行、郵輪等產品，廣泛覆蓋了多個出行和度假場景。主要通過其在線平台（包括其騰訊旗下平台、自有移動應用程式、輕應用及其他渠道）來滿足用戶在整個旅途中不斷變化的旅遊需要。

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