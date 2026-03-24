耐世特公佈2025年財務業績

持續超越市場增長，利潤率穩步提升 美國密西根州奧本山2026年3月24日 /美通社/ -- 耐世特汽車系統（HK 1316）今日公佈截至2025年12月31日的全年財務業績。報告顯示，公司全年收入創歷史新高，盈利能力持續提升，新訂單獲取勢頭強勁，有力支撐其盈利性增長戰略的穩步推進。 公司2025年全年營收達到創紀錄的46億美元，較2024年增長7.2%。經調整剔除匯率和大宗商品價格客戶補償後，收入增幅達6.9%，跑贏市場320個基點。 「2025年是我們再創紀錄、戰略深化的一年，」耐世特汽車系統總裁、首席技術官、代理全球首席運營官兼執行董事Robin Milavec表示。「公司連續第三年實現創紀錄營收，盈利能力持續增強。通過積極開拓新客戶、深化與中國整車廠的戰略合作並強化精益運營，為長期可持續發展奠定了堅實基礎。我們的Motion-by-Wire™線控運動控制產品組合——包括線控轉向、後輪轉向、線控制動及先進軟件解決方案——將使耐世特能夠緊抓全球電動化與先進駕駛輔助系統加速普及的歷史性機遇。」

訂單獲取與項目投產 2025年，耐世特新增訂單總額達49億美元，其中52%來自新客戶或新獲取業務，34%來自中國整車廠客戶。公司在電動化及軟件定義汽車平台的業務佈局持續深化，全年新增訂單中50%將應用於純電動平台或純電動/燃油車共用平台。 2025年，耐世特成功投產了 57個客戶項目，涵蓋多個電動汽車平台，並計劃於2026年上半年投產兩個線控轉向項目。此外，公司在訂單獲取方面達成多項戰略里程碑：首次獲得中國整車廠客戶的高輸出管柱式電動助力轉向系統項目定點；首次獲得歐洲整車廠客戶的後輪轉向項目定點；持續獲得中國領先新能源車企的線控轉向項目新訂單；並在北美關鍵齒條式電動助力轉向及驅動系統項目中保持現有業務地位。

2025年全年財務業績 耐世特2025年全年營收創紀錄達46億美元，核心市場需求持續旺盛。其中，亞太區全年營收創歷史新高，達15億美元，同比增長9.8%。 權益持有人應占淨利潤同比增長65.3%，達1.02億美元。調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為4.719億美元，同比增長11.2%，主要得益於嚴謹的戰略執行、運營效率的持續提升，以及產品組合與產業發展趨勢的高度協同。 「面對2025年充滿挑戰的運營環境，耐世特團隊以敏捷應變和創新驅動，在穩固根基上不斷突破，」Milavec補充道。「2026年，公司將繼續聚焦盈利性增長戰略的執行，進一步鞏固發展動能。通過持續提升運營效率、交付業界領先的運動控制技術解決方案，我們將全力支持全球汽車產業向電動化與軟件定義方向加速演進。」

前瞻性聲明 本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明和意見均基於當前的計劃、估計和預測，因此涉及風險和不確定性。實際結果可能與此類前瞻性聲明和意見中討論的預期存在重大差異。耐世特汽車系統及其董事和員工不承擔（a）糾正或更新本新聞稿中包含的前瞻性聲明或意見的義務；以及（b）如果任何前瞻性陳述或意見沒有實現或被證明是不正確的，則不承擔任何責任。 關於耐世特汽車系統 耐世特汽車系統（HK 1316）作為一家領先的運動控制技術公司，加速實現安全、綠色和振奮人心的移動出行。我們創新的產品和技術組合為底盤的「線控運動控制」（Motion-by-Wire™）提供助力，包括電動助力和液壓助力轉向系統、線控轉向和後輪轉向系統、轉向管柱與中間軸、驅動系統、軟件解決方案以及線控制動，為包括電氣化、軟件/網聯、先進駕駛輔助系統（ADAS）/自動駕駛和共享出行在內的所有大趨勢所面臨的運動控制挑戰提供解決方案，為全球60餘家客戶提供服務，包括寶馬、福特、通用、雷諾日產三菱、斯泰蘭蒂斯、豐田、大眾，以及中國的比亞迪、小米、長安、理想、奇瑞、長城、吉利、小鵬等和印度的汽車製造商。www.nexteer.com

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