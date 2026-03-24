商湯集團2025年收入逾50億人民幣 創新高 半年EBITDA轉正

香港 - 2026年3月24日 - 商湯集團股份有限公司（「商湯集團」或「公司」，股份代號：0020）發布2025年年度業績。2025 年度，集團總收入增長33%，超越50.1億元人民幣（下同），創歷史新高，增幅為近三年最快；全年淨虧損大幅收窄58.6%，經調整淨虧損實現連續四個半年同比加速减虧，下半年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為3.8億元，上市後首次轉正，公司成功從技術投入期邁向可持續的爆發增長期。報告期內，內生增長動能實現持續增强，集團資金效率持續提升，現金流穩健，貿易應收回款達48.7億元，創歷史新高；下半年集團經營性現金流自上市以來首次實現正向淨流入。商湯將於2026年第二季度推出基於第二代 NEO 架構的全新模型，該模型預計將實現效能與性價比的倍數級躍升，廣泛賦能智能體AI應用。
商湯集團董事長兼首席執行官徐立表示：「我們深信語言與視覺的深度融合是突破智能上限的高效路徑。我們基於NEO原生架構，高效實現理解與生成統一，探尋多模態的新『尺度定律』。這一系列技術突破和智能體AI的深度結合將打開新的應用可能性，賦能全新垂直場景。商湯在保持底層技術創新的同時，亦實現收入與 EBITDA 的雙增長，在行業中展現出卓越的增長韌性與經營效率，穩步走向高質量發展。」
深耕原生多模態大模型，「增效+降本」驅動商業跑出加速度
2025年，商湯持續投入前沿技術研發，在大模型架構創新、訓練範式、推理效率、空間理解等方面取得突破性進展，持續保持國內領先水平。
商湯日日新多模態大模型性能持續攀升，並在多項權威評測中長期保持領先。其中，集團先後發布並開源空間智能模型SenseNova‑SI系列，在多項國際權威空間智能指標的評測中位列同類模型全球第一；開源的Kairos-SenseNova成為首個實現「多模態理解－生成－預測」一體化的開源具身原生世界模型。 2025年12月，商湯發布並開源了全新原生多模態模型架構NEO，僅需業界同等模型十分之一的訓練數據和算力，即可達到頂尖性能。這些突破性進展不僅重新定義了模型的推理效率和訓練範式，亦標誌著商湯在多模態融合道路上正式邁入新一代發展階段。
基於日日新多模態大模型的領先技術，商湯在B2B方向打造了堅實的可規模化、可複製的商業模式。商湯通過任務複雜度和容錯率的綜合維度，挖掘智能體在辦公、金融、營銷及內容生成等戰略賽道中的閉環價值，客戶覆蓋汽車、智能終端、消費、互聯網、具身智能、金融、教育、醫療等千行百業。
同時，商湯在探索新一代AI原生C端消費級應用方面取得進展。咔皮Kapi系列產品成功累計用戶規模達到千萬級，驗證了AI原生應用的爆發力，顯示商湯AI技術融入日常生活的能力。
大裝置：底層算力與模型研發深度聯動，見證出海商業潜力
大裝置作為「三位一體」戰略中堅實的技術底礎，在2025年實現了從技術優勢向產業閉環的關鍵突破。大裝置全年支撑近百萬項模型研發任務，全面打通從底層硬件到頂層應用，從軟件棧到模型適配的完整路徑。當中LightX2V 世界模型推理系統在國產硬件平台上取得突破性表現，超越部分海外芯片性能。
大裝置持續加速國產生態協同，處於國產化生態「鏈主」位置。聯合華為升騰、海光、寒武紀等十餘家芯片廠商共同發布「商湯大裝置算力 Mall」。大裝置已成為龍頭科研機構、互聯網巨頭、泛娛樂企業、具身智能公司及大模型獨角獸的核心合作夥伴，並在沙地阿拉伯落地中國首個出海國產算力集群。
截至本業績公告發布日，大裝置運營算力總規模已提升至4. 04 萬 PetaFLOPS（FP16）。
CV2.0首次實現淨利潤現金流雙正向「X」創新業務獲得外部資本高度認可
視覺AI正在從技術投入期邁入規模化收穫期。報告期內，CV2.0（視覺AI 2.0）首次實現盈利、連續兩年錄得正現金流，成為驅動集團收入增長與現金流改善的推動力。商湯已連續九年蟬聯中國 CV市場份額第一。東南亞、東北亞、中東等地的客戶持續複購視覺AI的產品與服務，並且在過去一年有更多南美、歐洲等客戶的關注，已形成可複製可規模化的「中國式出海方案」。
2025年，商湯堅定執行「1+X」戰略，構建了「母艦（集團）提供基礎，子艦（生態）競逐賽道」的高效協同體系，實現了從單一業務增長向生態價值倍增的跨越。商湯集團孵化的生態企業融資進展順利，獲得包括互聯網巨頭、頂級風投及產業基金在內的外部資本高度認可。端側芯片、智能駕駛業務板塊已成功完成融資並實現分拆獨立運營。
展望 2026 年，集團已準備就緒迎接全球人工智能產業真正的決賽，將繼續深耕原生多模態架構，確立商湯在融合原生多模態大模型、空間智能領域的全球領軍地位；同時搶佔原生 AI 智能體市場先機，實現流量規模與商業價值的雙向爆發。集團亦將全力推動國產芯片適配，持續降低大模型的推理成本，以極致性價比鞏固產品競爭力。視覺 AI業務方面，將繼續發動海內外雙引擎，推動規模化擴張，打造全球智能產業標竿。集團亦將繼續落實1+X戰略，捕捉垂直行業智能化爆發帶來的增值回報。
關於商湯
作為人工智能軟件公司，商湯科技以「堅持原創，讓AI引領人類進步」為使命，旨在持續引領人工智能前沿研究，持續打造更具拓展性更普惠的人工智能軟件平台，推動經濟、社會和人類的發展，並持續吸引及培養頂尖人才，共同塑造未來。
商湯科技擁有深厚的學術積累，並長期投入於原創技術研究，不斷增强行業領先的多模態、多任務通用人工智能能力，涵蓋感知智能、自然語言處理、决策智能、智能內容生成等關鍵技術領域，同時包含AI芯片、AI傳感器及AI算力基礎設施在內的關鍵能力。
商湯科技業務涵蓋生成式AI、視覺AI和創新業務，以高效率、低成本、規模化的AI創新和落地，打通商業價值閉環，引領人工智能進入工業化發展階段。商湯前瞻性打造新型人工智能基礎設施——商湯AI大裝置SenseCore，打通算力、算法和平台，並在此基礎上建立「商湯日日新SenseNova」大模型及研發體系，以低成本解鎖通用人工智能任務的能力。此外，商湯科技持續領跑計算機視覺市場，商湯方舟 SenseFoundry以多年積累計算機視覺能力，輔以前沿多模態大模型，為國內外各行業提供更加穩定高效的視覺Al支撑。
商湯倡導「平衡發展」的人工智能倫理觀，並積極參與有關數據安全、隱私保護、人工智能倫理道德和可持續人工智能的行業、國家及國際標準的制訂，與多個中國內地及多邊機構就人工智能的可持續及倫理發展開展了密切合作。商湯《AI可持續發展道德準則》被聯合國人工智能戰略資源指南選錄，相關研究及實踐多次獲得國際合作夥伴認可。
目前，商湯科技已於香港交易所主板掛牌上市。商湯在香港、上海、北京、深圳、成都、杭州、西安、新加坡、曼谷、吉隆坡、利雅得、阿布扎比、杜拜、首爾等地設立辦公室。另外，商湯科技在德國、泰國、印尼、菲律賓等國家均有業務。欲了解更多資訊，請瀏覽商湯科技網站、微信、微博和領英。