商湯集團2025年收入逾50億人民幣 創新高 半年EBITDA轉正

香港 - 2026年3月24日 - 商湯集團股份有限公司（「商湯集團」或「公司」，股份代號：0020）發布2025年年度業績。2025 年度，集團總收入增長33%，超越50.1億元人民幣（下同），創歷史新高，增幅為近三年最快；全年淨虧損大幅收窄58.6%，經調整淨虧損實現連續四個半年同比加速减虧，下半年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為3.8億元，上市後首次轉正，公司成功從技術投入期邁向可持續的爆發增長期。報告期內，內生增長動能實現持續增强，集團資金效率持續提升，現金流穩健，貿易應收回款達48.7億元，創歷史新高；下半年集團經營性現金流自上市以來首次實現正向淨流入。商湯將於2026年第二季度推出基於第二代 NEO 架構的全新模型，該模型預計將實現效能與性價比的倍數級躍升，廣泛賦能智能體AI應用。



商湯集團董事長兼首席執行官徐立表示：「我們深信語言與視覺的深度融合是突破智能上限的高效路徑。我們基於NEO原生架構，高效實現理解與生成統一，探尋多模態的新『尺度定律』。這一系列技術突破和智能體AI的深度結合將打開新的應用可能性，賦能全新垂直場景。商湯在保持底層技術創新的同時，亦實現收入與 EBITDA 的雙增長，在行業中展現出卓越的增長韌性與經營效率，穩步走向高質量發展。」



深耕原生多模態大模型，「增效+降本」驅動商業跑出加速度



2025年，商湯持續投入前沿技術研發，在大模型架構創新、訓練範式、推理效率、空間理解等方面取得突破性進展，持續保持國內領先水平。



商湯日日新多模態大模型性能持續攀升，並在多項權威評測中長期保持領先。其中，集團先後發布並開源空間智能模型SenseNova‑SI系列，在多項國際權威空間智能指標的評測中位列同類模型全球第一；開源的Kairos-SenseNova成為首個實現「多模態理解－生成－預測」一體化的開源具身原生世界模型。 2025年12月，商湯發布並開源了全新原生多模態模型架構NEO，僅需業界同等模型十分之一的訓練數據和算力，即可達到頂尖性能。這些突破性進展不僅重新定義了模型的推理效率和訓練範式，亦標誌著商湯在多模態融合道路上正式邁入新一代發展階段。



基於日日新多模態大模型的領先技術，商湯在B2B方向打造了堅實的可規模化、可複製的商業模式。商湯通過任務複雜度和容錯率的綜合維度，挖掘智能體在辦公、金融、營銷及內容生成等戰略賽道中的閉環價值，客戶覆蓋汽車、智能終端、消費、互聯網、具身智能、金融、教育、醫療等千行百業。



同時，商湯在探索新一代AI原生C端消費級應用方面取得進展。咔皮Kapi系列產品成功累計用戶規模達到千萬級，驗證了AI原生應用的爆發力，顯示商湯AI技術融入日常生活的能力。



大裝置：底層算力與模型研發深度聯動，見證出海商業潜力



大裝置作為「三位一體」戰略中堅實的技術底礎，在2025年實現了從技術優勢向產業閉環的關鍵突破。大裝置全年支撑近百萬項模型研發任務，全面打通從底層硬件到頂層應用，從軟件棧到模型適配的完整路徑。當中LightX2V 世界模型推理系統在國產硬件平台上取得突破性表現，超越部分海外芯片性能。



大裝置持續加速國產生態協同，處於國產化生態「鏈主」位置。聯合華為升騰、海光、寒武紀等十餘家芯片廠商共同發布「商湯大裝置算力 Mall」。大裝置已成為龍頭科研機構、互聯網巨頭、泛娛樂企業、具身智能公司及大模型獨角獸的核心合作夥伴，並在沙地阿拉伯落地中國首個出海國產算力集群。



截至本業績公告發布日，大裝置運營算力總規模已提升至4. 04 萬 PetaFLOPS（FP16）。



CV2.0首次實現淨利潤現金流雙正向「X」創新業務獲得外部資本高度認可



視覺AI正在從技術投入期邁入規模化收穫期。報告期內，CV2.0（視覺AI 2.0）首次實現盈利、連續兩年錄得正現金流，成為驅動集團收入增長與現金流改善的推動力。商湯已連續九年蟬聯中國 CV市場份額第一。東南亞、東北亞、中東等地的客戶持續複購視覺AI的產品與服務，並且在過去一年有更多南美、歐洲等客戶的關注，已形成可複製可規模化的「中國式出海方案」。



2025年，商湯堅定執行「1+X」戰略，構建了「母艦（集團）提供基礎，子艦（生態）競逐賽道」的高效協同體系，實現了從單一業務增長向生態價值倍增的跨越。商湯集團孵化的生態企業融資進展順利，獲得包括互聯網巨頭、頂級風投及產業基金在內的外部資本高度認可。端側芯片、智能駕駛業務板塊已成功完成融資並實現分拆獨立運營。



展望 2026 年，集團已準備就緒迎接全球人工智能產業真正的決賽，將繼續深耕原生多模態架構，確立商湯在融合原生多模態大模型、空間智能領域的全球領軍地位；同時搶佔原生 AI 智能體市場先機，實現流量規模與商業價值的雙向爆發。集團亦將全力推動國產芯片適配，持續降低大模型的推理成本，以極致性價比鞏固產品競爭力。視覺 AI業務方面，將繼續發動海內外雙引擎，推動規模化擴張，打造全球智能產業標竿。集團亦將繼續落實1+X戰略，捕捉垂直行業智能化爆發帶來的增值回報。





