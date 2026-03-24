Heidrick & Struggles 推出受人工智能加持的平台 Heidrick Immersive，在動態情境中觀察領導者

此新功能結合高管評估與人工智能模擬情境，旨在深入了解領導者在壓力下的思維及決策方式 拉斯維加斯2026年3月24日 /美通社/ -- 全球領先的領導力顧問及按需人才解決方案供應商 Heidrick & Struggles International, Inc. 今日宣佈推出 Heidrick Immersive，受人工智能 (AI) 加持的新一代領導力評估平台。 Heidrick Immersive 採用創新的領導力洞察方式，使 Heidrick & Struggles 成為率先推出此類解決方案的領導力顧問公司之一。 傳統評估主要評估經驗、過往表現及自我報告的行為 (self-reported behaviors)，而此平台則利用人工智能模擬關鍵策略轉折點，如市場變化、技術顛覆及重要持份者決策，以觀察領導者在壓力下的思維、決策及應對方式。 透過先進的行為分析及即時回饋，將觀察結果轉化為可行的洞察分析，涵蓋決策能力、適應力、抗壓能力及團隊互動等方面。

領導者的行為如今首次可以在動態情境中被觀察，過程更一致、更嚴謹，並可在數分鐘內完成，而非以往需要數天。 最後會顯示出領導者的決策特徵，這種可觀察的模式展現其判斷力在壓力下的表現，以及在環境變化中如何調整其判斷依據。 平台以人工智能驅動，以行為科學為依歸，營造出如電影般逼真的企業級壓力場景。 Heidrick & Struggles 將這些可觀察的行為，轉化為可供董事會層面參考的策略性深刻見解，讓企業更清晰地預視領導者在關鍵時刻的實際表現。

Heidrick & Struggles 合夥人兼 High-Impact Leadership Center of Excellence（高影響力領導力卓越中心）全球主管 David Peck 表示：「現今領導者必須應對持續的動盪、持份者的期望變化，以及科技加速發展帶來的衝擊。 透過將人工智能驅動的模擬情境及個人化回饋融入我們的顧問服務，我們正推動企業結合科學、人類洞察分析與人工智能，以更深入理解領導力中的敏捷應變能力。 我們非常期待將 Heidrick Immersive 付諸實踐，協助企業培養行政總裁兩大必備的關鍵素質：敏捷應變能力及抗壓能力。 隨著企業面對日益複雜的環境及接踵而來的變革，將更需要迅速適應，以及在不確定環境下施行領導的能力，這比以往任何時候都更為重要。」

公司將於轉型會議 (Transform Conference) 上展示 Heidrick Immersive，屆時與會者可親身體驗平台的現場示範，了解沉浸式模擬情境如何發掘傳統評估可能忽略的領導行為。 示範活動將在會議室 Epernay 2 進行。 如欲了解 Heidrick Immersive 的更多詳情，請瀏覽 https://www.heidrick.com/en/services/leadership/leadership-assessment。 關於 Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles 是全球領先的高級領導顧問，透過頂尖的人才領導諮詢服務，推動客戶達致卓越表現。 七十多年來，我們憑藉無可比擬的專業知識，協助企業發掘並培養卓越的領導者與團隊，從而為客戶創造價值。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.heidrick.com。

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Heidrick & Struggles

全球公關總監

Bianca Wilson

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