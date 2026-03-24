金沙中國隆重進駐香港國際藝術盛會Art Central

「金沙藝廊」構築國際藝壇橋樑 攜澳門藝術家立足世界舞台

當代新銳與炮竹百年歷史並置 綻放澳門文化藝術蔚然實力 澳門2026年3月24日 /美通社/ -- 金沙中國於香港年度國際藝術盛會「藝術中環」（Art Central）設立的「金沙藝廊」展區今天盛大揭幕，聚焦呈獻三位澳門具前瞻性、國際潛力的青年藝術家——李英維、梁子毛及廖克敏之精湛作品，同場呈現澳門「金沙藝廊」現正展出的《流光溢彩‧益隆百年》澳門炮竹時代記憶與美學特展之歷史珍品，蔚然展示澳門歷久彌新的藝術氣韻。是次參展秉持金沙中國推動澳門文藝發展的長遠願景，自2022年成立常設藝術空間「金沙藝廊」以來，持續為本澳藝術家構建連接國際藝壇的橋樑，今獲邀進駐藝術中環此國際盛事，既成功引領本澳新銳藝術家邁進國際舞台，亦彰顯各界對「金沙藝廊」的高度認可。開幕當天氣氛熱烈，吸引港澳近100名嘉賓雲集支持，共同見證澳門藝術發展的新里程碑。

此次參展標誌著金沙中國成為澳門首家以「聯合合作伙伴」身份獲邀參與藝術中環的綜合旅遊休閒企業。金沙中國一直全力配合澳門特別行政區政府的多元發展方針，積極推動文化旅遊的融合發展；是次以「金沙藝廊」亮相藝術中環，旨在進一步發揮其作為國際文化窗口的橋樑作用，為澳門藝術家搭建更廣闊的國際藝術展示平台，引薦他們走出國際，以此提升澳門文藝事業及人才發展的國際競爭力，持續激發澳門的多元璀璨活力。 「金沙藝廊」展區合共呈獻逾40件藝術作品，並於3月25日至29日開放予公眾參觀。當中推薦三位澳門藝術家的代表佳作；他們的作品與藝術視野均展現國際高水準，並以各自藝術意涵回應澳門城市及文化的深層連結。李英維以科學邏輯為美學基礎，將光譜、比例與幾何結構轉化為層層推演的色塊與光面，映照出城市生活的流動與變化；梁子毛以「價值」與「文化駁口」為靈感軸心，結合自身移居經驗，探討澳門文化與藝術本質之間的張力與相生關係；廖克敏則以揉合漫畫與西洋繪畫的獨特筆觸，展開富想像的日常敘事，在平凡與哲思之間鋪陳出共鳴的藝術空間。

金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士表示：「金沙中國自2022年成立『金沙藝廊』以來，始終秉持推動澳門文化與世界交流互鑑的初心，將國際藝術視野引進澳門，同時把本澳深厚藝術養分輸向世界。經過四年努力，我們很榮幸成為首家以『聯合合作伙伴』身份進駐藝術中環的澳門綜合旅遊休閒企業。今日，我們隆重推薦三位極具潛力的澳門青年當代藝術家——李英維、梁子毛及廖克敏，向國際觀眾呈現他們的創作力量，旨在透過藝術共鳴，讓世界彼此理解。澳門擁有四百多年中西文化交融的歷史底蘊，同場亦帶來現正於澳門『金沙藝廊』展出《流光溢彩‧益隆百年》特展的美學元素，冀讓國際觀眾感受澳門這段人間煙火的共同記憶。透過參與今屆藝術中環，我們冀開啟更廣闊的國際文化交流窗口，說好澳門藝術家的故事，進一步以藝術讓國際彼此認識，共同振翅高飛。」

藝術家李英維表示：「感謝『金沙藝廊』一直陪伴並推動我的藝術成長旅程，從數年前參與的『藝文薈澳』平行展，到今天給予機會於Art Central亮相，每一步都深具意義。是次展出的三個系列作品橫跨十年製作，內容豐富，同時見證著我在藝術方面的持續實踐及探索。在『金沙藝廊』的帶領下，相信定能在Art Central與世界各地的藝術家實現藝術層面上的交流與互動，並為我的作品開拓更高的世界觀。」 藝術家梁子毛表示：「數年前有幸參與『金沙藝廊』展出的『藝文薈澳』平行展，如今能再度與藝廊合作及參與藝術中環此盛事，我深感榮幸，也很高興我的創作再獲認可。是次藝廊進駐藝術中環，不僅為澳門文藝界未來發展開啟了一道窗口，亦讓本澳獨特的文藝底蘊在國際舞台上綻放光彩。在藝廊的推動下，並藉由我匯聚中西方文化的跨媒介作品，是次參展將為我們開創更多跨進世界藝壇的可能性，讓澳門藝術家被看見。」

藝術家廖克敏表示：「今次是我首次參與藝術中環，能走出澳門到更廣闊國際平台，讓更多觀眾親身欣賞我的作品，也有機會認識世界各地的藝術家，令我非常興奮與榮幸。感謝『金沙藝廊』給予這難能可貴的機會，為我們一眾澳門藝術家搭建走向世界的橋樑，並展示澳門的創作力量。透過今次出展，期盼我的作品能觸達及觸動更多觀眾，以藝術帶給大家共鳴與快樂，更讓世界認識澳門藝壇的實力。」 當代力作 x 百年工業藝術 呈現澳門多元文化底蘊

展區亦與澳門「金沙藝廊」現正展出的《流光溢彩‧益隆百年》澳門炮竹時代記憶與美學特展聯動策展，藉澳門益隆炮竹廠創立百年此時代印記為契機，展出多件澳門炮竹包裝招紙原稿珍品，透過跨時代的藝術表達，展示澳門文化藝術持續迸發的創新創造力。

此外，金沙中國邀請特展策展人、澳門科技大學人文藝術學院特聘教授吳衛鳴先生，在3月29日於藝術中環劇場舉行專題講座《方寸美學：從澳門炮竹包裝解讀百年視覺文化變遷》，向與會觀眾解讀澳門炮竹業的發展與美學理念，讓國際更好感悟澳門這段具百年工業歷史、承載著人間煙火的美學回憶。 展區開幕當天，匯聚了來自澳門政府、文化藝術、旅遊、學術及媒體界等近百位嘉賓親臨見證。金沙中國特地安排多場專業導賞，並由藝術中環團隊親自帶領一眾來賓參觀「金沙藝廊」展區及其他參展畫廊。此舉旨在鼓勵澳門各界放眼國際，藉促進本澳各行業與全球藝術家、畫廊及收藏家的深入交流、繼而提升藝術視野及高度。

關於「金沙藝廊」

「金沙藝廊」為金沙中國旗下座落於澳門四季名薈的常設藝術空間，致力為澳門帶來豐富多元的藝術展覽，推動本澳文化創意產業的持續發展。 自2022年成立以來，藝廊已舉辦十二場風格多元的展覽，既引進國際及國家級規格的藝術作品，亦為本澳藝術家提供展示機會，助力他們接軌國際藝術舞台。 金沙中國藉由在藝術文化範疇持續投放資源，打造藝廊成為兼具藝術份量與文化深度的平台，為本澳注入多元文化力量，進一步豐富澳門居民及旅客的藝術體驗，提升大眾的藝術鑑賞能力；同時，全面配合特區政府推動非博彩發展的施政方針，助力澳門建設以中華文化為主流、多元文化共存的文化交流基地。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮、澳門巴黎人®，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

如欲索取更多相關資訊，請瀏覽網頁https://hk.sandschina.com/index.html。 關於藝術中環展會

Art Central（藝術中環展會）是香港藝術周的重點盛事，展示亞洲最具生命力畫廊及新銳藝術家的前衛創作，以及全球藝壇巨匠的傑出作品。自2015年成立以來，展會已成為當代藝術創新的重要平台，助力藝術家與畫廊提升業界影響力，鞏固其在國際舞台上的地位。如今，展會以高水準的策展規劃備受認可，是全球私人、商業、機構藏家與策展人的重要匯聚地，為藝術探索與交流搭建至關重要的橋樑。

傳媒查詢：

金沙中國有限公司 – 企業傳訊部

胡美寶

電話：+853 8118 2268

電郵：[email protected] 鄭文軒

電話：+853 8118 2054

電郵：[email protected] 藝術家簡介 李英維 現年39歲，畢業於廣州美術學院油畫系，分別獲得學士學位及碩士學位。現任澳門美術協會理事、澳門青年美術協會副會長，同為本澳知名兼具影響力的藝術家，其創作靈感源自於日常生活中無形的光與影元素。 他以科學理論為美學基礎，將人造光譜、比例數值、幾何結構，轉化為重複而精準的色塊與光面，層層推演，嚴謹鋪排。在他的畫面，城市被拆解、計算、重新組構，從中揭示城市變化以及都市人的生活。 他曾分別於葡萄牙、中國台灣及中國澳門舉行個展，並參與中國內地、中國澳門、葡萄牙、英國、西班牙、澳洲、美國等地舉行之聯展，包括Art Madrid 2018、Affordable Art Fair New York、Affordable Art Fair Hampstead、「藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展2023」平行展等。 梁子毛 現年34歲，畢業於澳門理工大學藝術及設計學院，並取得視覺藝術油畫系學士。現為澳門美術協會會員，是澳門最具影響力的新生代藝術家之一。 作品涵蓋平面繪畫與裝置藝術，靈感核心圍繞著「價值」與「文化駁口」二詞。憑藉自身的移居經歷，以及澳門在後殖民語境下的獨特位置，作品深入探討地域文化間的生存狀態，以及藝術本質與價值體系的複雜相生關係。 除了於中國澳門舉行個展外，他亦參與中國內地、葡萄牙、比利時、日本等地舉行之聯展，包括「第23屆上海藝術博覽會」、「深圳藝博會」、「廣州國際藝術博覽會」、「藝文薈澳：澳門國際藝術雙年展2023」平行展、比利時「超現實中國風之《絲國金城》──澳門與安特衛普的文化藝術展覽演出交流」等。 廖克敏 現年49歲，現任澳門美術協會副理事長、澳門青年美術協會副會長、澳門城市速寫人協會理事長、澳門漫畫天地工作室成員，現職中學美術教師、私人畫班導師。 出身藝術世家，畢業於澳門城市大學，他熱愛漫畫與西洋繪畫，創作以生活歷程為軸心，時以輕鬆手法記錄當下感受和天馬行空的聯想，擅長透過細膩而富哲思的視覺語言，建構出一幅幅既私密又開放的畫作。 曾於中國澳門舉行「園遊會──廖克敏作品展」等個展，並參與中國內地、葡萄牙及韓國等地舉行之聯展，包括「FEBRE」澳門當代藝術15人展（里斯本）、「北京澳門美術教師聯展」及「韓國．香港．澳門美術交流展」等。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/art-central-302723525.html SOURCE 金沙中國有限公司