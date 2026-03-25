Continuity Biosciences 與 Breakthrough T1D 攜手推進 NICHE® 細胞治療平台邁向首次人體臨床研究

是次合作將支持 IND（新藥臨床試驗）申請前開發工作，並推動針對一型糖尿病的第 1/2a 期首次人體臨床研究 北卡羅萊納州凱里及紐約2026年3月25日 /美通社/ -- Continuity Biosciences 與全球領先的一型糖尿病 (T1D) 倡議組織 Breakthrough T1D 今日宣佈建立策略性合作，推動 Continuity 的 NICHE® 細胞治療平台邁向一項為一型糖尿病患者而設的首次人體臨床研究。 該項目獲 Breakthrough T1D 的行業探索與開發合作夥伴關係 (Industry Discovery and Development Partnership, IDDP) 計劃支持，該計劃旨在資助研究項目，加快推進具潛力的治療方案，以促進一型糖尿病的治療、治癒及預防。

若項目成功，NICHE 平台有望為一型糖尿病的細胞療法帶來嶄新的遞送模式，透過實現細胞直接血管生成及局部免疫保護，同時將全身免疫抑制的需求降至最低。 是次合作結合了 Continuity 在可植入式、精準控制藥物遞送系統方面的專業技術，以及 Breakthrough T1D 在推動一型糖尿病 (T1D) 生態系統創新方面的全球領導地位。 該項目將支持 IND 申請前開發工作，並推動 NICHE 的 第 1/2a 期首次人體臨床研究。NICHE 為一個可植入、可取出且可補充的肝外細胞治療平台，旨在解決限制胰島移植的兩大關鍵挑戰：移植物血管生成及免疫保護。

NICHE 結合一個預先血管生成的移植物腔室（用於容納產生胰島素的細胞）以及一個專用藥物儲存裝置，可將免疫調節藥物直接輸送至移植物的微環境中。 透過將生產胰島素的細胞與局部免疫保護結合，該平台旨在恢復人體產生胰島素的能力，同時保護這些細胞免受免疫系統攻擊。 這種精準控制的方法能實現針對性的免疫調節，將全身性藥物接觸降至最低，目標是提升移植物的持久及長期治療成效。 Continuity Biosciences 聯合創辦人兼行政總裁 Ramakrishna Venugopalan (PhD, MBA) 表示：「我們深信，一型糖尿病的未來不僅取決於突破性的細胞療法，更關乎能否有效地將這些療法進行遞送、保護並長期維持其療效。 Breakthrough T1D 在推動整個領域發展方面一直發揮關鍵作用。 我們正攜手推進相關科學研究，並建立嚴謹的臨床發展路徑，致力將創新成果轉化為可大規模應用、惠及患者的實際影響力。」

這項階段性開發計劃旨在先建立概念的可行性與安全性，隨後再推進至臨床前模型中，以開發整合局部免疫調節功能的完整複合產品。 計劃中的第 1/2a 期研究將評估該裝置於長期患有一型糖尿病的成人中的安全性、血管生成情況及胰島存活能力。 Continuity Biosciences 聯合創辦人兼首席科學顧問 Alessandro Grattoni (PhD) 表示：「作為 Continuity 的聯合創辦人之一，我一直專注於將突破性的遞送技術轉化為具臨床實用且可擴展的技術方案。 NICHE 的設計旨在建立一個可控且預先血管生成的環境，使治療性細胞能夠存活並發揮功能，同時透過局部免疫治療保護這些細胞免受免疫系統攻擊。 我們的目標是推動具持久療效的細胞療法，最終有望恢復人體自行分泌胰島素的能力。」

Breakthrough T1D 細胞治療研究副總監 Asja Guzman (PhD) 表示：「開發安全且有效的細胞療法，以期最終實現治癒一型糖尿病，一直是 Breakthrough T1D 的核心優先事項之一。 如何應對移植後的免疫排斥仍然是一項重大挑戰。 我們非常高興能與 Continuity 合作，透過這種嶄新方法，以局部而非廣泛的免疫抑制，維持移植細胞的健康狀態並保護其免受免疫排斥。」 透過是次合作，雙方將共同推動新一代技術的發展，該技術旨在成為下一代細胞療法的基礎架構，有助將具持久療效的細胞療法實際臨床應用於一型糖尿病。

關於 Continuity Biosciences Continuity Biosciences 為一家處於臨床階段的生物科技公司，專注於開發結合藥物遞送、生物製劑及醫療器械的可植入及裝置驅動平台技術。 該公司的平台旨在透過實現局部及精準控制的藥物遞送，同時降低全身毒性，以克服細胞治療及腫瘤學領域中的關鍵轉化障礙。 其產品管線包括用於一型糖尿病的 NICHE® 平台，以及一系列腫瘤學領域的腫瘤內遞送技術（包括其離子電滲 (IOP) 系統），該系統正邁向針對胰臟癌的首次人體臨床研究。 了解更多，請瀏覽

www.continuitybiosciences.com 關於 Breakthrough T1D（前稱 JDRF）

作為全球領先的一型糖尿病研究及倡議組織，Breakthrough T1D 致力改善一型糖尿病患者的日常生活，同時推動研發以實現治癒目標。 該組織透過投資於最具潛力的研究、與政府合作推動政策進展以解決影響一型糖尿病社群的議題，以及協助教育及賦權予面對此疾病的人士，實現上述目標。 了解更多，請瀏覽

www.breakthrought1d.org View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/continuity-biosciences--breakthrough-t1d--niche--302723874.html SOURCE Continuity Biosciences LLC