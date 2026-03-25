Discovery Life Sciences 與 Mindpeak 宣佈合作，將人工智能的精準分析技術應用於全球臨床試驗的癌症生物標記檢測

新聯盟瞄準病理學家之間生物標記判讀不一的問題，致力解決這藥物開發中揮之不去的挑戰 阿拉巴馬州亨茨維爾及德國漢堡2026年3月25日 /美通社/ -- 在臨床試驗開發過程中，不同病理學家對生物標記的判讀不一，向來相當棘手，此等分歧不僅令患者分層難以一致，更削弱關鍵決策的信心基礎。 生物樣本與生物標記專業實驗室服務供應商 Discovery Life Sciences (Discovery)，與人工智能 (AI) 驅動的數碼病理學領先企業 Mindpeak 今日宣佈結成合作夥伴，旨在直接解決上述問題，將 AI 驅動的數碼影像分析應用於全球臨床試驗的免疫組織化學 (IHC) 及多重免疫螢光 (mIF) 病理學服務之中。

是次合作使生物標記定量分析更加精確，令不同閱片者之間更加一致，支援生物製藥研發 (R&D) 及臨床研究工作，從而減少變異、降低生物標記主導試驗的風險，並加強對關鍵開發決策的信心。 是次合作結合 Mindpeak 的 AI 平台與 Discovery 的組織生物標記服務，用於分析 IHC 及 mIF 載玻片。 Mindpeak 的技術猶如生物製藥的保障工具，透過提升不同病理學家之間判讀的一致性，有效降低生物標記開發過程中的風險。 當中包括 AI 驅動的病理學工作流程、經由 Mindpeak peakAcademy 提供的病理學家培訓，以及 AI 引導的微切割演算法，能夠極度準確地分離出特定的組織區域。

Discovery 為該聯盟帶來龐大的臨床基礎設施， 其 Biomarker Academy 是成立於 2008 年的同儕病理學家培訓計劃，在過去 15 年已培訓超過 6,000 名病理學家，內容涵蓋生物標記判讀及評分。 Discovery 已支援超過 2,000 個臨床試驗計劃，當中 350 個目前正在進行，並在過去四年內於 16 個歐盟國家完成了超過 35 項符合體外診斷醫療器材規例 (IVDR) 的研究，涉及 25 種生物標記。 是次合作建基於現有專注於 H&E 的生物樣本分析 AI 解決方案，進一步擴大 Discovery 的 AI 技術進展，包括自動化品質控制、腫瘤定量分析，以及涵蓋多個治療領域的詳細腫瘤微環境表徵分析。

Discovery Life Sciences 的行政總裁 Greg Herrema 表示：「隨著 AI 在病理學臨床研究領域的應用越趨普及，我們與 Mindpeak 攜手合作，整合出多種建模工具，令生物標記分析更加精準。 這些 AI 能力與我們的臨床試驗專業知識結合之下，將有助推進以生物標記為核心的療法發展。」 Mindpeak 與 Discovery 的聯盟旨在簡化試驗流程，並在受監管的環境下提升數據的可重複性，從而在患者分層及治療開發方面作出更穩妥的決策。 Mindpeak 的創辦人兼行政總裁 Felix Faber 表示：「透過與 Discovery Life Sciences 合作，研究人員可應用我們的 AI 平台、培訓及微切割工具，支援其在 IHC 及 mIF 方面的研究，並有助使生物標記評估更加一致、更加可靠。」 有關是次合作及用例的更多詳情，將在 2026 年美國癌症研究協會年會 (AACR Annual Meeting 2026) 上公佈。 與會人士可於 4 月 17 日至 22 日在加州聖地牙哥會議中心 Discovery Life Sciences 的展位參加一場快閃演講。 如欲了解更多資訊，請聯絡 [email protected]。

關於 Discovery Life Sciences Discovery Life Sciences 是全球領先的生物樣本及專業實驗室服務企業，致力推動發現和開發改善患者療效的療法及診斷方法。 我們提供豐富多樣的生物樣本、細胞起始材料及臨床前「吸收、分佈、代謝、排泄和毒性」(ADME-tox) 解決方案，憑藉可靠優質的產品及專業知識，使研究加速推進。 我們在基因組學、蛋白質組學、細胞生物學及分子病理學領域提供全面的專業實驗室服務，為生物標記發現以及回顧性與前瞻性臨床試驗提供關鍵數據及洞察分析。 Discovery Life Sciences 的願景是成為生命科學研究及臨床開發領域最值得信賴的合作夥伴，致力推動生命科學發展，改變人們的生活。

有關更多資訊，請瀏覽 www.dls.com，或在 LinkedIn 關注我們。 關於 Mindpeak Mindpeak 是 AI 驅動的數碼病理學領域的領先企業，致力填補從生物標記開發到臨床診斷之間的缺口。 Mindpeak 成立於 2018 年，其 AI 技術讓實驗室能夠從 H&E、IHC 及 mIF 組織影像中，提取切實可行的洞察分析，包括亞細胞生物標記定量，以至預測性患者分層。 這些解決方案同時支援常規診斷工作，以及將新型生物標記轉化為實際的臨床應用。 有關更多資訊，www.mindpeak.ai，或在 LinkedIn 關注我們。 Discovery Life Sciences Media

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