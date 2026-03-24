仁人家園推出 Let's Open the Door 活動，喚起大眾關注全球住屋問題

亞特蘭大2026年3月25日 /美通社/ -- 家，是安身立命的根基。 有助改善健康、教育及生活質素，促進經濟增長，並消減貧窮。 然而，每天全球每三人中就有一人醒來時，仍未擁有安全且負擔得起的住所。 住屋危機是當今全球最迫切的挑戰之一。 有見及家對家庭的重要性及其對社區的影響，仁人家園今天與合作夥伴一同推出全球Let's Open the Door活動，旨在提升公眾對全球住屋危機的認識，並動員各地民眾採取行動。 今年，仁人家園迎來凝聚各界力量，共建繁榮健康社區的 50 週年。 藉此里程碑，仁人家園的 Let's Open the Door 活動在 State Farm（州立農業保險）、Whirlpool（惠而浦）、Lowe's（勞氏公司）及 Wells Fargo（富國銀行）的支持下，透過在 60 多個國家進行快閃裝置、實地建屋項目及數碼敘事，應對全球住屋需求，並提升各界對其迫切性的關注。

仁人家園人道主義大使 Drew Scott 與 Jonathan Scott 表示：「我們逾二十年來一直熱心支持仁人家園，不論在建築工地內外。 這些年來，我們親眼見證一個家如何為家庭帶來深遠改變。 但我們亦明白，單靠建屋並不足以解決全球住屋危機。 我們很榮幸再次支持並參與仁人家園的 Home is the Key 活動，提升公眾對這一日益迫切需求的關注，並準備好與各界攜手合作，確保更多家庭能擁有安居之所。」 今年春季，仁人家園將在全球 10 個城市推出體驗式巡迴活動，呼籲大眾關注住屋問題，同時慶祝該機構數十年來的深遠影響。 仁人家園將在指定市場透過「快閃」設置開放之門，引發公眾的好奇與討論。每扇門均呈現具影響力的成果及家庭故事，象徵開放之門為社區帶來的機遇。 範圍遍及以下城市：紐約州紐約市、華盛頓哥倫比亞特區、佛羅里達州奧蘭多、墨西哥墨西哥城、佐治亞州亞特蘭大、英國倫敦、德州侯斯頓市、加州洛杉磯、加州奧克蘭及伊利諾伊州芝加哥。 每道門均會引領訪客了解活動詳情，並於 habitat.org 體驗數碼互動內容。

自 1976 年起，仁人家園已協助全球超過 6,500 萬人建造、改善或資助居所。 隨著邁向下一個 50 年，仁人家園致力打造一個讓人人都能擁有安全且負擔得起居所的世界。 每個人都應有機會按照自己的方式規劃未來，而這一切始於一扇向機會敞開的大門。 慷慨捐獻、擔任義工、積極發聲、投入參與。 更好的未來，由家開始 如欲進一步了解 Let's Open the Door 活動及參與方式，請瀏覽 www.habitat.org/open-door。 關於仁人家園 仁人家園是一項匯聚本地與全球人士的社會運動，透過攜手合作，致力確保人人都能擁有安全且負擔得起的居所，共建更繁榮、更富生命力的社區。 自 1976 年成立為一個基督教組織以來，我們已攜手協助全球超過 6,500 萬人，透過獲得體面居所，按自己的方式開創未來。 我們與來自各行各業的人士密切合作，助其建造、維修和資助居所；同時革新建造與融資模式；並積極倡導相關政策，讓人人都能更輕鬆簡易地建造和獲取住屋。 攜手合作，建造家園、凝聚社區、傳遞希望。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 habitat.org。

View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-lets-open-the-door--302723658.html SOURCE Habitat for Humanity International