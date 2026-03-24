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出版：2026-Mar-24 23:53
更新：2026-Mar-24 23:53
PR Newswire

仁人家園推出 Let's Open the Door 活動，喚起大眾關注全球住屋問題

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亞特蘭大2026年3月25日 /美通社/ -- 家，是安身立命的根基。 有助改善健康、教育及生活質素，促進經濟增長，並消減貧窮。 然而，每天全球每三人中就有一人醒來時，仍未擁有安全且負擔得起的住所。

住屋危機是當今全球最迫切的挑戰之一。 有見及家對家庭的重要性及其對社區的影響，仁人家園今天與合作夥伴一同推出全球Let's Open the Door活動，旨在提升公眾對全球住屋危機的認識，並動員各地民眾採取行動。

今年，仁人家園迎來凝聚各界力量，共建繁榮健康社區的 50 週年。 藉此里程碑，仁人家園的 Let's Open the Door 活動在 State Farm（州立農業保險）、Whirlpool（惠而浦）、Lowe's（勞氏公司）及 Wells Fargo（富國銀行）的支持下，透過在 60 多個國家進行快閃裝置、實地建屋項目及數碼敘事，應對全球住屋需求，並提升各界對其迫切性的關注。

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仁人家園行政總裁 Jonathan Reckford 表示：「住屋一直是仁人家園50 年來工作的核心。 作為全球住屋領域的領導者，仁人家園深明實現人人皆享體面居所這一願景的關鍵。 在合作夥伴的支持下，Let's Open the Door 活動將提升大眾對改善可負擔及可持續發展住屋供應的關注，而且人人都可出一分力。 無論是透過發聲、投入時間或發揮才華，都能協助推動住屋可及性、可負擔性及可持續發展解決方案，並為全球更多家庭開啟實現置業安居的機會。」

4 月 1 日，仁人家園將於美國啟動 Let's Open the Door 活動的首個大型推廣行動。 Home is the Key（以家為鑰） 是仁人家園一年一度的籌款及宣傳活動，旨在鼓勵合作夥伴、倡導者及社區在美國各地推動創新的住屋解決方案。該為期一個月的活動由 Lowe's（勞氏公司）、Blizzard Entertainment（暴雪娛樂） 及 Colgate-Palmolive（高露潔-棕欖）贊助，將推動社會行動，促進公平置業機會，並建立更穩健的社區。 4 月期間，仁人家園的五個本地分支機構 Greater Indy Habitat for Humanity（大印第安納波利斯仁人家園）Habitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County（大奧蘭多及奧西歐拉縣仁人家園）Habitat for Humanity New York City and Westchester County（紐約市及威斯特徹斯特縣仁人家園）Habitat for Humanity Seattle-King & Kittitas Counties（西雅圖-金縣及基帝塔什縣仁人家園） 及 Habitat for Humanity of Washington, D.C. & Northern Virginia（華盛頓特區及北維珍尼亞仁人家園） 將舉辦多項活動，包括與知名住屋專家進行專題討論，以及新居落成儀式，以展現集體行動的力量，以及持續在美國推動住屋解決方案的決心。

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仁人家園人道主義大使 Drew Scott 與 Jonathan Scott 表示：「我們逾二十年來一直熱心支持仁人家園，不論在建築工地內外。 這些年來，我們親眼見證一個家如何為家庭帶來深遠改變。 但我們亦明白，單靠建屋並不足以解決全球住屋危機。 我們很榮幸再次支持並參與仁人家園的 Home is the Key 活動，提升公眾對這一日益迫切需求的關注，並準備好與各界攜手合作，確保更多家庭能擁有安居之所。」

今年春季，仁人家園將在全球 10 個城市推出體驗式巡迴活動，呼籲大眾關注住屋問題，同時慶祝該機構數十年來的深遠影響。 仁人家園將在指定市場透過「快閃」設置開放之門，引發公眾的好奇與討論。每扇門均呈現具影響力的成果及家庭故事，象徵開放之門為社區帶來的機遇。 範圍遍及以下城市：紐約州紐約市、華盛頓哥倫比亞特區、佛羅里達州奧蘭多、墨西哥墨西哥城、佐治亞州亞特蘭大、英國倫敦、德州侯斯頓市、加州洛杉磯、加州奧克蘭及伊利諾伊州芝加哥。 每道門均會引領訪客了解活動詳情，並於 habitat.org 體驗數碼互動內容。

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自 1976 年起，仁人家園已協助全球超過 6,500 萬人建造、改善或資助居所。 隨著邁向下一個 50 年，仁人家園致力打造一個讓人人都能擁有安全且負擔得起居所的世界。 每個人都應有機會按照自己的方式規劃未來，而這一切始於一扇向機會敞開的大門。 慷慨捐獻、擔任義工、積極發聲、投入參與。 更好的未來，由家開始 如欲進一步了解 Let's Open the Door 活動及參與方式，請瀏覽 www.habitat.org/open-door

關於仁人家園

仁人家園是一項匯聚本地與全球人士的社會運動，透過攜手合作，致力確保人人都能擁有安全且負擔得起的居所，共建更繁榮、更富生命力的社區。 自 1976 年成立為一個基督教組織以來，我們已攜手協助全球超過 6,500 萬人，透過獲得體面居所，按自己的方式開創未來。 我們與來自各行各業的人士密切合作，助其建造、維修和資助居所；同時革新建造與融資模式；並積極倡導相關政策，讓人人都能更輕鬆簡易地建造和獲取住屋。 攜手合作，建造家園、凝聚社區、傳遞希望。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 habitat.org。

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Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-lets-open-the-door--302723658.html

SOURCE Habitat for Humanity International

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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