構建留學人才全方位保障 助力香港吸納與留住國際人才

萬寶盛華聯手遵理集團，夥同FGA信託、Payment Asia等啟動「安心在港」助學計劃香港 - 2026年3月25日 - 全球領先的人力資源服務供應商萬寶盛華大中華有限公司（股份代號：2180.HK）及香港知名教育機構遵理集團（母公司精英匯集團控股有限公司，香港聯交所主板上市，股份代號：1775.HK）今日宣佈，將携手推出「安心在港」青年與家庭生活服務安全計劃。此項具前瞻性的計劃，獲香港領先支付平臺Payment Asia提供便捷的渠道支持，並委任香港FGA信託擔任第三方托管，旨在透過一個制度化、透明且多方協作的生態系統，為在港留學生提供從教育培訓、學業支援、生活服務以至職業發展咨詢的全鏈條保障，為香港持續吸引及挽留國際人才注入長遠動力。
香港持續吸引全球優秀學子來港深造，惟留學生初抵港時往往面臨文化轉換等生活適應挑戰；與此同時，針對該群體的各類案件呈上升趨勢，包括假冒政府或院校機構、電訊及網絡詐騙等，不僅對留學生的人身與財產安全構成實質威脅，亦為其家庭帶來深遠憂慮。
為積極回應社會關切，並從制度層面加固在港留學生的全方位生活保障，萬寶盛華聯合遵理集團及香港FGA信託等發起此項計劃，期望為留學生及其家庭提供更穩定、有序的支援，為人才的長期駐留香港提供保障。
全方位留學人才服務，夯實香港吸引國際人才的基礎
「安心在港」計劃為學生及家庭提供全面的在港留學生活服務。項目合作方遵理集團將為學生提供爲期3至5年的長期留學計劃，其中包含定制化教育、升學服務，背景提升以及留學申請；同步由萬寶盛華對接實習、簽證及長期職業發展服務。學生取得錄取通知書后，家長經Payment Asia官方渠道將學費以及生活費等注入由FGA信託第三方監管的項目專屬賬戶，實現安全保障的同時，保證學費生活費的精準撥付。全流程後續將由審計機構出具報告，確保留學生從校園到職場的平穩過渡與留港發展。「安心在港」計劃網站預計將於今年四月中上綫，五月份學生及家庭可以開始正式計劃申請。
在全球高等教育與人才競爭日益激烈的背景下，香港作為國際金融及教育樞紐，正持續吸引來自不同地區的人才及留學生。 新來港學生不僅是教育體系的重要組成部分，更是推動跨文化交流、培養未來專業人才及強化香港國際連結的重要力量，非本地生每年為香港高等教育貢獻超過百億港元學費收入，也是香港經濟的重要支柱之一。
要持續吸引並留住優質留學人才，除教育資源本身外，安全、穩定、具制度保障的學習與生活環境同樣不可或缺。 完善留學生在財務層面的保障與風險管理，有助於提升整體留學體驗，增強家長與學生對香港的信任，進一步鞏固香港作為國際留學目的地的吸引力。
多方協作 打造留學生人才服務新範式
「安心在港」計劃的核心優勢在於其創新的多方合作模式，匯聚了各領域的頂尖專業機構，共同為留學生構建一個堅實的保障網絡：
- 萬寶盛華（2180.HK）：作為全球及大中華區領先的人力資源解決方案供應商，萬寶盛華將擔任計劃的獨家職業發展合作夥伴。其將利用廣闊的行業網絡與專業知識，為留學生提供全面的職業規劃諮詢、名企實習機會對接、以及就業指導服務，有效搭建從校園到職場的橋樑，助力留學生在港順利開啟職業生涯，實現長期發展。
- 遵理集團（母公司精英滙1775.HK）：作為香港本地教育界的翹楚以及本次計劃發起人之一，遵理集團及其成員公司37年來一直服務不同學段的專業團隊將憑藉其多元化及豐富的教育資源與經驗，為參與計劃的學生提供全方位及個人化的學習、升學諮詢、背景提升及生涯規劃等專業服務。旨在協助學生更好地適應香港的學術環境，提升學習成效，為未來的發展奠定堅實基礎。遵理於教育界人脈網絡資源豐富，可以協助學生及家長在港選擇教育服務時提供建議，提供資料調查作參考，減少受騙和走彎路的風險以確保住得安心、學有所成。
- FGA信託 (TCSP牌照：TC008341)：作為計劃的架構方與資產受托人，FGA信託將為本計劃設置專項信託架構，以及為每位參與計劃的學生設立獨立的專屬信託子賬戶。透過嚴謹的信託架構，對學費、住宿費及生活費等各項支出進行專項管理，確保資金用途清晰、流向可追溯，有效降低因詐騙、誤轉或不當支出所帶來的風險。此舉不僅保障了資金安全，亦為家庭提供了專業的財務規劃支持。
- Payment Asia：作為重要的渠道合作方，Payment Asia將為參與計劃的家庭提供安全、高效且合規的收款通道。確保留學生活資金能便捷地注入安心在港計劃的專屬賬戶，為家庭提供安心的生活服務。
著眼長遠 ，支持人才留港發展與城市競爭力
留學並非孤立的階段，而是人才在香港發展的重要起點。針對留學生人才推出前置且連續的財務安排，有助於降低人才在身分轉換、生活落地及資產配置過程中的不確定性，提升其在香港長期發展的意願，從而在更宏觀層面支持香港持續吸引、留住並培育國際人才，推動打造俱全球競爭力的國際人才中心。
留學生在完成學業後，亦可在合規與透明的製度安排下，逐步銜接其在港的生活、就業、資產管理及置業規劃，為人才留在香港發展創造更穩定的條件。 數據顯示，高才通計畫大量引入，可預計推動本港消費持續發展，中小型住宅租金也預計在年內上升5%。
萬寶盛華大中華區高級副總裁徐玉珊女士表示：「我們深明非本地畢業生對留港工作的殷切需求。透過此計劃提供前置性的職業規劃與實習安排，我們能有效降低他們在身份轉換和職場融入過程中的不確定性，協助他們更快地在香港安居樂業，為香港的勞動力市場注入新血。」
遵理集團創辦人梁賀琪女士指出：「人才的培養離不開長期的教育，而教育的價值不僅限於課堂知識。我們非常高興可以發起此次「安心在港」計劃，將學術支援與生活保障、職業發展緊密結合，為學生提供一個更全面、更具前瞻性的成長環境，為香港人才長期穩定發展提供支持。」
香港FGA信託首席策略官陳修竹女士表示：「保障留學生群體的財務安全與福祉，不僅是社會責任，更是鞏固香港作為國際教育樞紐地位、實現長遠人才戰略的關鍵一環。安心在港計劃不僅著眼於應對短期的安全風險，更旨在透過為留學生提供從學業、生活到就業的全程無縫銜接與支持，增強他們留港發展的意願與能力，將優秀的國際人才轉化為推動香港經濟社會發展的長期動力。」
「安心在港」計劃的啟動，標誌著香港在留學生服務領域邁出了從單一支援到構建全方位生態系統的關鍵一步。我們堅信，透過制度創新與跨界協作，能夠為在港留學生及其家庭構建一個真正「安心」的港灣，並為香港打造全球人才高地貢獻堅實力量。
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FGA 信託
FGA 信託（香港TCSP牌照 TC008341）是一家總部位於香港的領先信託及受託服務機構，致力為環球客戶提供全面的財富解決方案。我們專注於信託服務、全資產託管及策略性財務規劃。除此之外，信託服務與我們的綜合生活管理相結合，以真正全面的方式，實現財富的保障與增長。