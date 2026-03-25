國際清潔週：Ecolab藝康以創新科技重新定義「清潔」的隱形力量

台北2026年3月25日 /美通社/ -- 說到「清潔」，每個人腦海中浮現的畫面不盡相同，是週末拿著抹布擦拭桌面，還是大掃除後家裡煥然一新的清爽感？ 在日常生活中，我們透過打掃來保護家人的健康與生活品質；然而，當這個場景放大到每天供應上萬份餐點的連鎖餐廳、飯店、食品廠、要求絕對無菌的醫療院所，甚至是對全球經濟至關重要的高科技半導體廠房時，「清潔」就不再只是拿著拖把與清潔劑那麼簡單了。 適逢 3 月 22 日至 28 日登場的「2026 國際清潔週（International Cleaning Week）」，全球都在重新審視衛生與清潔的深層價值。這場由國際清潔衛生行業協會（ISSA）發起的年度盛會，其核心目的在於向默默守護公眾健康的第一線清潔人員致敬，並推廣清潔產業的創新。

這股浪潮正向全球傳遞一個重要訊息：清潔已從傳統的勞力打掃，轉變為結合前瞻科技、保障公共健康與推動 ESG 永續發展的專業領域。國際清潔週所倡導的「創新」與「健康安全」，正與全球水資源、衛生與感染預防解決方案領導者—藝康集團（Ecolab）的專業核心完美契合。 日常家庭洗碗時，可能會為了洗淨油污而多開幾分鐘的水龍頭。但在工業與商業領域，如果每一道清洗程序都多浪費一點水與能源，對地球的負擔將難以想像。藝康將「清潔」升級為一門精密的科學，提供的不僅是獨家研發的綠色化學配方，更大幅降低了清潔藥劑對人體與環境的負擔，直接保障了一線清潔人員的職業安全，以實際行動呼應「感謝清潔人員」的真諦。

「保護人類最珍視的資源」是藝康不變的宗旨。這份承諾不僅常在藝康台灣公益日、協助社福團體環境清潔的舉動裡可以看見，更處處展現對地球環境的愛護、落實於大眾每天的食衣住行之中。 以蓬勃發展、與你我生活息息相關的餐飲飯店業為例，當民眾在星級餐廳安心享用美食、在飯店感受潔淨舒適的床鋪，或是在醫院獲得安全的醫療照護時，背後往往都有無數第一線清潔人員的付出，以及藝康的隱形守護。 藝康提供的不只是有形的產品，更協助各行各業建立最高標準的衛生預防機制與員工培訓，致力為大眾打造真正安心的「無瑕空間」。在極端氣候與未知公共衛生挑戰頻傳的今天，藝康的科學解決方案就像是一道堅實防線，保障人類的健康與安全。

更進一步，在台灣引以為傲的高科技與半導體產業，廠房環境的潔淨度與冷卻水塔的運作效率是維持產能的命脈。藝康及旗下納爾科 Nalco Water，透過先進的監測技術，不僅確保了設備的高效與清潔，更協助這些科技巨擘每年省下數以億計的工業用水，將傳統觀念裡的「清潔消耗」，成功轉化為帶動產業綠色轉型的「永續投資」。 「真正的乾淨，不應該以犧牲環境為代價。」 藝康以創新的解決方案積極響應國際清潔週，協助台灣及全球企業在環境友善的道路上穩健前行，更讓大眾看見，從日常的洗手、餐廳的餐盤清洗，到巨型工廠的管線維護，每一次的高效「清潔」，都是對地球的一份心意，也是對永續未來的具體行動。

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