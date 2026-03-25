開源賦能，智領醫療：業內最強手術影片大模型

「術影」SurgMotion正式發布 香港2026年3月25日 /美通社/ -- 中國科學院香港創新研究院人工智能與機械人創新中心（CAIR）在香港科學園深圳分園發布「術影」SurgMotion手術影片大模型，標誌外科手術AI從「碎片化識別」向「通用化理解」的跨越式進化，為臨床治療、手術操作、醫學教學及術後復盤提供有力支撐。 發布會上國內外知名學者、臨床專家、產業代表和多家媒體齊聚一堂，CAIR主任、研究員劉宏斌，歐洲科學院院士、慕尼黑工業大學教授及CAMP實驗部主任Nassir Navab，香港大學深圳醫院神經醫學中心名譽顧問醫生、香港大學外科學臨床教授潘偉生，中山大學附屬第一醫院呼吸與危重症醫學科副主任、主任醫生廖槐，香港中文大學醫學院外科學系名譽臨床副教授及神經外科組主任陳達明，聯影智融醫療科技有限公司副總裁謝強，河套發展署科技與人才部副部長王元孟，香港科技園公司業務發展副總監容紅強共同見證了這一AI外科手術領域的里程碑式突破。

匯聚前沿洞見，共繪智慧醫療新藍圖 在致辭環節，劉宏斌研究員表示，去年CAIR發布了聆音超聲大模型和多模態醫療AI大模型CARES 3.0，展現了持續創新的研發實力。今年我們隆重推出「術影」SurgMotion手術影片大模型，助力構建大灣區AI醫療的智慧生態。我們的研發始終以臨床應用為核心目標，旨在賦能醫生，造福患者，為構建更健康、更高效的醫療生態貢獻力量。 Nassir Navab院士作為該模型的重要合作方，對雙方合作給予高度評價。他表示與CAIR團隊的合作過程十分愉快且富有成效，並讚嘆CAIR展現出的卓越研發效率與快速迭代能力。他期待未來雙方繼續深化合作，共同推動技術創新突破。

開源模型，構築通用手術AI基石 在大模型發布推介環節，CAIR研究員易東正式宣布十億參數量的「術影」SurgMotion大模型全面開源。他闡述了SurgMotion的設計理念：手術影片中存在大量的冗餘片段或干擾噪聲，傳統自監督學習方法容易將算力和模型容量浪費在這類低層次細節上。因此，我們在V-JEPA架構基礎上引入運動引導的隱空間預測、特徵多樣性保持和模型穩定性保持三項技術改進，讓模型更專注學習手術影片中的運動和中高層語義資訊，實現了更高效的自監督訓練方法。

除技術創新以外，研究團隊還構建了目前規模最大的手術影片預訓練數據集——SurgMotion-15M。該數據集匯集來自50個數據源、13個解剖區域的3658小時手術影片，涵蓋腹腔鏡、開腹、神經外科、眼科、耳鼻喉科等多專科場景，為模型提供了前所未有的多樣性支撐。 賦能臨床實踐，打造醫患雙贏新格局 「術影」SurgMotion的標準化分析能力可有效降低複雜手術的風險，顯著提升臨床診斷與手術操作的規範性，為各級醫療工作者提供強有力的技術支援。在應用案例演示環節， 香港大學深圳醫院神經醫學中心名譽顧問醫生潘偉生教授首先介紹了「術影」SurgMotion在神經外科培訓領域的應用驗證。擁有35年臨床經驗的潘偉生教授表示，香港大學深圳醫院作為神經外科專科培訓基地，一直致力於解決複雜手術教學中傳統「師帶徒」模式的標準化難題。此次驗證的「術影」大模型不僅在多中心臨床數據中準確率高達90%，在公開的JIGSAWS手術技能評估數據集中，其評估誤差（MAE）降至最低的2.649，與專家評分的相關性（Spearman）高達0.770，性能遠超同類模型。憑藉精準的動作解析與客觀的評估能力，該系統未來將成為可靠的教學輔助工具，幫助年輕醫生進行規範化的手術復盤，極大推動專科培訓的數碼化與標準化發展。

中山大學附屬第一醫院呼吸與危重症醫學科副主任廖槐教授則展示了該模型在呼吸介入治療領域的應用案例。他表示，呼吸介入治療正向着更深、更精細的方向發展，這迫切需要強大的AI視覺模型來提供技術支撐。今天發布的「術影」大模型展現了卓越的性能，在圖像分割和深度估計這兩項關鍵任務上全面領先，實現了極高的病灶勾畫精度與極低的深度誤差。結合中山一院真實的臨床影片數據進行測試，呼吸介入治理流程識別達到85%左右的準確率，這種能真正「讀懂」手術的強大感知能力，未來必將深度賦能支氣管鏡機械人，大幅提升臨床治療的精準度與安全性。

聚焦技術落地，探索產業轉化新路徑 媒體問答環節，劉宏斌研究員、潘偉生教授、廖槐主任、陳達明醫生及易東研究員共同接受了媒體的提問，就SurgMotion大模型的技術細節、臨床應用前景及產業化路徑等問題展開了深入交流。本次CAIR開源發布的「術影」SurgMotion手術影片大模型，加速了手術AI規模化應用的落地，為粵港澳大灣區醫療科技創新持續注入動能。 中國科學院香港創新研究院是中國科學院在香港設立的唯一直屬科研機構，於2019年成立，人工智能與機械人創新中心（CAIR）是其兩大科研中心之一。中心聚焦人工智能與生命健康的融合創新，主要圍繞多模態AI大模型、具身智能機械人、智能感知技術三大方向開展研究工作，獲香港InnoHK人工智能領域重點支持，是國際上為數不多的成建制開展面向醫療健康的人工智能系統技術研發與技術轉化的機構之一，致力建設成為粵港澳大灣區醫療科技創新及成果轉化重要基地。

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