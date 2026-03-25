YY Group (NASDAQ: YYGH) 任命Arros AI聯合創始人Kai Yang為首席AI科學家 加速AI驅動人力平台建設

本次任命進一步強化公司AI技術能力 助其衝刺2026財年1.03億至1.10億美元營收目標 新加坡2026年3月25日 /美通社/ -- 全球領先的按需勞動力解決方案與綜合設施管理 (IFM) 服務提供商YY Group Holding Limited（NASDAQ: YYGH，以下簡稱「YY Group」或「公司」）今天宣布，自2026年4月1日起，任命Kai Yang先生為首席AI科學家。在這一新設職位上，Yang 先生將主導YY Group旗下YY Circle人力平台全場景AI能力的研發與落地，助力公司打造全球領先的AI驅動酒店服務業人力平台。 Yang先生現任 Arros AI 聯合創始人兼首席技術官，其主導研發的AI招聘系統可將招聘人員的工作量減少約80%。Arros AI 為 NVIDIA 初創加速計劃成員，近期已與YY Group達成技術戰略合作，將AI驅動的候選人篩選與面試功能整合至YY Circle平台。在聯合創立Arros AI之前，Yang先生在北京創辦了Moyin Tech Inc.，該公司入選Y Combinator China（現名「奇跡創壇」）孵化項目，並完成約300萬美元融資。

Yang先生擁有多倫多大學數學與統計學學士學位、哈佛大學統計學碩士學位。其學術研究立足於多倫多大學AI生態體系，在深度學習與自然語言處理領域的研究深受諾貝爾獎得主、「AI 教父」Geoffrey Hinton 教授開創性成果的影響。 YY Group首席執行官Mike Fu表示：「在與Arros AI達成合作的基礎上，Yang先生出任首席AI科學家，是公司邁向全球領先AI驅動酒店服務業人力平台的重要一步。他在AI招聘技術領域擁有深厚專長，曾打造出將招聘工作量降低80%的系統，加之出色的創業履歷，將有力推動AI技術在YY Circle平台的全面整合。在公司衝刺2026財年1.03億至1.10億美元營收目標的過程中，將AI嵌入核心招聘基礎設施，是提升平台效率、縮短客戶崗位招聘週期、支撐更高利潤率的關鍵。」

擔任首席AI科學家期間，Yang先生將重點負責： 推動YY Group加速向AI原生、可規模化擴展的人力平台轉型

強化公司在對話式AI、智能自動化及機器學習驅動型候選人排序系統領域的技術能力

優化候選人發掘、篩選與面試全流程效率，助力YY Circle平台在全球多個市場實現規模化拓展 Yang先生表示：「YY Group在東南亞酒店服務人力市場的規模優勢，加上YY Circle平台的全球布局，為AI招聘技術的大規模落地創造了理想條件。我很高興能幫助搭建AI與大語言模型基礎設施，讓YY Circle能夠在12個國家及持續拓展的業務版圖中，更快速、精準、高效地完成人才與崗位的匹配。這是AI能夠在真實場景、大規模應用中實現顛覆性運營價值的典型案例。」

關於YY Group Holding Limited YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH) 是一家總部位於新加坡的技術賦能平台，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的人力解決方案與綜合設施管理服務。集團旗下擁有兩大核心業務板塊：按需用工服務與綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療健康等多個行業提供靈活可靠的支持。 YY Group依托專有的數字平台和物聯網 (IoT) 驅動系統，助力客戶滿足波動的勞動力需求並維持高效的運營環境。除了在新加坡和馬來西亞的核心業務外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東地區的業務版圖也在不斷擴大。

YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於為客戶和股東提供卓越服務、推動運營創新以及創造長期價值。 如需瞭解該公司更多信息，請訪問：https://yygroupholding.com/。 安全港聲明 本新聞稿包含前瞻性陳述，相關陳述依據 1995 年《美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。所有非歷史事實的陳述，包括 YY Group Holding Limited 的信念與預期相關內容，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述存在固有風險與不確定性，諸多因素可能導致實際結果與陳述中的內容存在重大差異，這些因素包括但不限於：（i）酒店業市場的增長；（ii）資本與信貸市場波動；（iii）本地及全球經濟狀況；（iv）集團擬定的增長戰略；（v）政府審批與監管政策；以及（vi）集團未來的業務發展、經營業績和財務狀況。通常情況下，前瞻性陳述可透過「可能」、「將要」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」等術語或其他類似表達識別。本新聞稿提供的所有信息均截至發布之日，除適用法律要求外，YY Group Holding Limited 不承擔任何更新此等信息的義務。

投資者聯繫人

Jason Phua Zhi Yong

首席財務官

YY Group

電郵：[email protected] View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/yy-group-nasdaq-yygh-arros-aikai-yangai-ai-302724351.html SOURCE YY Group Holding Limited