第十一屆藝術中環正式揭幕 探索當代藝術之旅由此展開

「遇見藝術 • 擁抱精彩」 匯聚來自逾 50 個國家與地區的 117 間國際藝廊與 500 多位藝術家的作品 全新專題「Central Stage」，聚焦六位全球嶄露鋒芒的藝術家 創意項目涵蓋裝置、表演、影像藝術及講座，探索數位文化對藝術帶來的影響 香港2026年3月25日 /美通社/ -- Art Central（藝術中環）及其首席合作伙伴大華銀行，今日率先呈獻第十一屆展會預覽。作為香港藝術月的重點盛事，藝術中環2026將於3月25日至29日在標誌性的中環海濱舉行。本屆規模為歷屆之最，匯聚 117 間畫廊及逾 500 位來自香港、亞洲與世界各地的藝術家。藝術中環展會2026為香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助項目。

畫廊項目亮點

本屆的畫廊項目由鄭得恩策劃，聚焦支持新興畫廊與藝術家，為扎根於亞洲藝術生態圈的創作者提供重要切入點，開拓嶄新視角，為區域藝術生態注入持續動能。 Central Stage

2026年全新登場的藝術家專題 Central Stage ，呈現近期獲重要文化機構認可而備受矚目的藝術家，其創作曾亮相國際大型展覽與週期性展會，並獲得重要公共委託、收藏與獎項。六位特選參與的藝術家將於展會中呈現其代表性作品，包括： Arahmaiani ：現居日惹，為印尼當代藝術的重要奠基者之一。自1980年代起，她透過行為藝術、裝置與社群協作等多元形式的創作，持續回應當代政治、性別權力不平等與消費文化等議題。

：現居日惹，為印尼當代藝術的重要奠基者之一。自1980年代起，她透過行為藝術、裝置與社群協作等多元形式的創作，持續回應當代政治、性別權力不平等與消費文化等議題。 Marta Fr ė jut ė ：常駐維爾紐斯的藝術家，從事裝置藝術、物件雕塑及研究導向的影像創作，透過多元媒介探討虛構敘事與個人記憶如何在不斷演變的歷史脈絡中形塑日常經驗。

：常駐維爾紐斯的藝術家，從事裝置藝術、物件雕塑及研究導向的影像創作，透過多元媒介探討虛構敘事與個人記憶如何在不斷演變的歷史脈絡中形塑日常經驗。 Elnaz Javani ：生於德黑蘭，現居科羅拉多；其創作橫跨紡織、雕塑與繪畫，聚焦個人與文化記憶、移民經驗及身份認同之間錯綜交織的關係。

：生於德黑蘭，現居科羅拉多；其創作橫跨紡織、雕塑與繪畫，聚焦個人與文化記憶、移民經驗及身份認同之間錯綜交織的關係。 Esther Mahlangu ：於南非姆普馬蘭加省出生及定居，以植根於恩德貝勒文化傳統的鮮明幾何抽象語彙聞名。她的創作重新喚活祖傳視覺系統，並將其置入當代藝術與設計的語境之中。

：於南非姆普馬蘭加省出生及定居，以植根於恩德貝勒文化傳統的鮮明幾何抽象語彙聞名。她的創作重新喚活祖傳視覺系統，並將其置入當代藝術與設計的語境之中。 Arno Rafael Minkkinen ：出生於赫爾辛基、現居美國麻薩諸塞州。他被視為攝影實驗領域的重要開拓者，以探索人體與自然世界關係的黑白自我肖像攝影而聞名。

：出生於赫爾辛基、現居美國麻薩諸塞州。他被視為攝影實驗領域的重要開拓者，以探索人體與自然世界關係的黑白自我肖像攝影而聞名。 SIDE CORE：由高須咲恵、松下徹及西広太志於2012年在東京創立的藝術團體，並由播本和宜擔任影像導演。他們的實踐將街頭文化納入當代藝術語境，借由都市次文化的視覺表述與社群結構展開創作。

Neo

Neo 進一步鞏固藝術中環作為新秀躍升平台的關鍵角色。該展區為首年及次年參展的畫廊提供重要平台，致力連結藏家與公眾，呈現正邁入創作關鍵階段的藝術家。本屆 Neo 參展畫廊包括： 價值空間 （2023年成立於北京）

（2023年成立於北京） 瑀空間 （2023年成立於上海）

（2023年成立於上海） 有邊空間 （2014年成立於北京）

（2014年成立於北京） Kimreeaa Gallery （2008年成立於首爾）

（2008年成立於首爾） Meno Parkas Gallery （1997年成立於考納斯）

（1997年成立於考納斯） MJK Gallery （2022年成立於東京）

（2022年成立於東京） 無糖畫廊 （2021年成立於武漢）

（2021年成立於武漢） The Gallery by SOIL 土壤文創 （2012年成立於香港）

（2012年成立於香港） V&E Art （2018年成立於台北）

（2018年成立於台北） Wolf & Nomad（2018年成立於邁阿密）

異體雕塑及裝置項目

藝術中環進一步確立「異體雕塑及裝置項目」作為藝術家突破展位框架、實現更大尺度創作的平台。2026年度將展出五組全新兼具規模的裝置作品，其中三組由香港藝術家呈獻： Jeong-A Bang （Gallery MAC，釜山）—《Oliver Stone's Swimming》（2024）、《The Space Between Us》（2025–26）。

（Gallery MAC，釜山）—《Oliver Stone's Swimming》（2024）、《The Space Between Us》（2025–26）。 Elnaz Javani （RARARES Gallery，杜拜）—《The Fate》（2024–）。

（RARARES Gallery，杜拜）—《The Fate》（2024–）。 莫鎧靖 （Touch Gallery，香港）：《凝形之器》（2026）。

（Touch Gallery，香港）：《凝形之器》（2026）。 OrangeTerry （Square Street Gallery，香港）—《信仰現成》（2026）。

（Square Street Gallery，香港）—《信仰現成》（2026）。 黃毓茗（Yiwei Gallery，洛杉磯、武漢）—《Sunken Echoes》（2026）。

創意項目亮點

本屆創意項目由容穎怡策劃，著眼於當代社會與虛擬生活中所生成的張力與親密關係，並以新興亞洲聲音與深具影響力的創作者為核心，勾勒出區域文化景觀的多重面向。 香港藝術家委約

藝術中環委約新媒體藝術家侯嘉琪（生於1999年，香港）為2026年展會創作大型裝置。其作品《折迴 0.01》（2026）延伸了她對數位身體於情感、感知與科技層面的持續探問。 《折迴 0.01》將藝術家強迫性的自我調節轉化為一座即時運算的影像雕塑。由動作捕捉驅動的影像在遞迴式回饋系統中循環，將藝術家的精神症狀轉化為可被測量的重複與解離週期。作品透過經過編排的美學結構中重新奠定身體的主動性，將那些自主侵入的內在「入侵者」轉化為具生成性的動作與影像語彙。

表演

表演節目「長夜與極晝」將每天於 Central Theatre 上演，回望人工智能時代的時間感如何被改寫，借用極地地區極端的晝夜循環，作為人類對「時長」感知轉變的隱喻。 委約表演項目包括： 廖家明 （生於1992年，廣東）—《永不落空（直播中）》（2026）。 吳澤霖 （生於1984年，香港）—《Shadow Work》（2026）。 Isabella Isabella （生於1986年，香港）—《 I see blood in the sky.》（2026）。 區雪兒 （生於1962年，香港）—《流動影像記憶 —— 步入式影院 》（2026）。

影像藝術

2026年度影像藝術節目「房間裡的泡泡」將展現區域性與國際當代影像創作的多元面貌，關注人際互動的細膩之處與意義建構的思辨脈絡。人工智能雖能處理龐大數據，卻難以捕捉細微語氣與情感紋理；本節目以此技術缺口為切入點，將之視為日常溝通中種種錯位的隱喻，從而凸顯人與人之間嘗試理解彼此時所存在的張力、遲疑與情感暗流。

影像藝術精選： 陳亮融 （生於台北）—《英國無限期居留申請費用》（2025）。

（生於台北）—《英國無限期居留申請費用》（2025）。 江一帆 （生於1994年，天津）—《星期天早上》（2021）。

（生於1994年，天津）—《星期天早上》（2021）。 Jon Rafman （生於1981年，蒙特利爾）—《Cloudy Heart —— Strawberry Moon》（2025）。

（生於1981年，蒙特利爾）—《Cloudy Heart —— Strawberry Moon》（2025）。 王浩然（生於1980年，芝加哥）—《來自香港的愛 第1部分》（2025）與《給香港的恨》（2025）。 講座

藝術中環講座節目匯集當代藝術界多位備受矚的關鍵意見領袖，帶來一連串深層對話。展期期間將舉行多場演講對話，為觀眾提供與藝術家、策展人及業界領袖交流的機會。

講座精選： 「今天等我來 —— 中國南方藝術中的真實交流」 ，由 M+ 希克策展人 武漠博士 及廣州美術學院藝術與人文學院教授 樊林 對談。

，由 M+ 希克策展人 及廣州美術學院藝術與人文學院教授 對談。 「音樂錄像作為當代藝術媒界」 ，由電影及音樂錄像導演 區雪兒 與音樂錄像導演 Halftalk 對談。

，由電影及音樂錄像導演 與音樂錄像導演 對談。 「錨點 —— 藝術中環 2026 香港藝術家委約創作」 ，由藝術家 侯嘉琪 、策展人及教育者 Inti Guerrero 和 MetaObjects 工作室的聯合創始人兼藝術總監 黃詠欣 對談。

，由藝術家 、策展人及教育者 和 MetaObjects 工作室的聯合創始人兼藝術總監 對談。 「藝術科技——發展與蛻變中的當代藝術生態」，由媒體藝術家葉韋瀚、林欣傑及吳子昆對談。

合作伙伴藝術家項目

大華銀行呈獻跨界當代水墨創作

藝術中環首席合作伙伴大華銀行，將展出由該行委約香港藝術家凌佩詩創作、全新的大型水墨藝術裝置《白鏡——內觀之境》（2026）。此裝置結合凌佩詩多年來對細胞圖像的視覺研究，以及近年於劍橋大學進行的相關科學研究成果，構築成一座沉浸式的雕塑花園。此作品為藝術家迄今規模最大的裝置創作，由多組手工製作的紙雕塑與流動影像組成，展現其對水墨、紙材及場域建構的成熟掌握。整體空間被構想為一處寧靜而具冥想氛圍的環境，既喚起宇宙景觀的想像，亦融入禪意庭園般的靜觀特質，回應道家「萬物如一」的觀念，提供一刻沉靜的停留。

參觀者亦可於「大華銀行藝術空間」的專屬展區，欣賞2025年「大華銀行年度水墨藝術大奬」得獎作品展及「大華銀行年度繪畫比賽」區域精選展。展覽匯聚來自香港、中國內地及東盟地區的得獎作品，體現大華銀行長期支持區域藝術人才發展的承諾，並透過當代水墨及混合媒介的藝術實踐，促進跨文化的藝術對話與交流。 延伸展覽體驗，大華銀行聯同香港註冊慈善機構大華銀行「藝 • 坊」，於展會期間舉辦一系列「大華銀行水墨藝術工作坊」。工作坊由多位香港藝術家帶領，包括何紀嵐、凌佩詩、吳觀麟、唐錦騰教授、邱榮豐教授及楊頌雅，透過結合傳統水墨技法與當代表現方式，引領參加者探索水墨藝術不斷演變的創作語言。工作坊需預先登記：www.uobartacademy.com.hk/ws2026。

此外，大華銀行亦於展會內的 Central Theatre 舉辦《解讀不可讀之物：當文字化為圖像》研討會，深入探討文字如何於當代藝術語境中轉化為視覺、概念及跨媒介的藝術形式。 金沙中國呈獻金沙藝廊

金沙中國首度亮相香港藝術月，以「聯合合作伙伴」進駐藝術中環，成為首家參與此國際藝壇盛事的澳門綜合旅遊休閒企業。藉着金沙藝廊（Sands Gallery）向國際舞台推介三位澳門當代青年藝術家，展現澳門藝術新浪潮，包括李英維、梁子毛，及廖克敏。 金沙藝廊展位亦融入澳門百年炮竹產業的美學元素，使國際觀眾得以從在地工藝延伸至當代表現，追溯城市的文化發展脈絡，同時感受澳門在中西文化交融所塑造的豐富文化景觀。

MTN Seni Budaya 策展項目「Rising Currents」

藝術中環與印尼文化藝術國家人才管理計劃（MTN Seni Budaya）合作呈獻「Rising Currents」策展項目，匯聚八間領先印尼畫廊，包括：EDSU house、Galeri Ruang Dini、ISA Art Gallery、Puri Art Gallery、RUCI Art Space、SAL PROJECT、SEWU SATU 及 V&V。項目並非建構單一敘事，而是勾勒出構成當下印尼藝術的多重層次與相互連動的對話，展現其在持續深化之際於全球藝術語境中的定位。 視覺驅動的全新洞察：Chance AI

Chance AI 以「創新伙伴」亮相藝術中環 2026，開啟全新觀展體驗。作為全新科技賽道，全球首個「視覺智能代理 (Visual Agent)」的開創者，Chance AI 以「觀看」為核心架構，打造能以視覺進行感知、推理與解讀的智能系統。Chance AI 將於展會首度推出實時交互模式 Chance LIVE，化身現場的智能解讀伙伴，為觀眾提供即時的藝術結構分析與文化語境洞察，深化每一次與作品的相遇。

一個讓人相聚、享受美味、暢飲交流的理想所在

Eat Central by Black Sheep

Black Sheep 第三度回歸藝術中環，擔任展會餐飲合作伙伴，並帶來全新且更具規模的 Eat Central，讓訪客一次品味旗下五間最受歡迎的餐廳。陣容包括：口利福的粵式經典名菜、Artemis & Apollo 的溫馨希臘酒館料理、Jean-Pierre 的法式美饌、FALCONE 的新拿坡里佳餚與特色飲品，以及深受港人喜愛的意式雪糕 Messina，同時於各家餐廳推出全新限定菜式與甜點，邀請大家一同發掘多重驚喜。 精選佳釀及飲品

Soho House Hong Kong 再次進駐藝術中環，帶來期間限定酒吧，並以現居香港的法國藝術家 Faustine Badrichani 與 Elsa Jeannedieu 創作的壁畫作為空間焦點。酒吧將推出精選雞尾酒單，包括經典的 Picante 及為慶祝 Soho House Tokyo 開幕而全新推出的 Highball Fifty，並提供多款 House 招牌特飲，適合午後與觀展後的悠閒時光。

Kronenbourg 1664 今年以「藍色視角」主題進駐藝術中環，打造沉浸式酒廊，將品味法國高級啤酒的時刻昇華為精心策劃的感官旅程。靈感源自 1664 Blanc 與日夜交界的「藍色時刻」，邀請訪客放慢步調、自在交談，細細品嚐 1664 清爽帶柑橘香氣的獨特風味。 國際咖啡品牌 illycaffè 第三度亮相藝術中環，並呈獻由 John Armleder 創作的 illy Art Collection 系列。以探索感知、接收及藝術與環境之間關係而聞名的 Armleder，將創作靈感延伸至杯碟系列「Tastes」，借鑒其著名的燈飾裝置，營造出波光粼粼的折射之美。屆時系列的視覺元素將點綴整個 illycaffè 空間，在藝術氛圍與咖啡香氣交織之間，為參觀者帶來一段靜謐而愉悅的悠閒時光。

以 Uber Taxi 輕鬆出行

為進一步提升展會體驗，藝術中環今年與 Uber Taxi 攜手合作，為訪客提供順暢而舒適的出行方式。無論是穿越維港，或在城市多個文化地帶之間往返，輕觸一下即可享受靈活便捷的點對點行程。訪客皆可輕鬆抵達展會，從容開展於藝術中環的當代藝術之旅。 藝術中環展會總監 Corey Andrew Barr 表示：「藝術中環一直是亞洲及全球畫廊與觀眾匯聚交流的場域，在此建立深厚連結，並進一步鞏固香港於全球當代藝術對話中的重要位置。今天，我們欣然宣布第十一屆藝術中環正式開幕，並衷心感謝首席合作伙伴大華銀行及香港特區政府『文化藝術盛事基金』的鼎力支持。我們今年將進一步強化展會作為思辨平台的角色，不僅擴大來自香港與亞洲的多元聲音，也聚焦呈現來自更廣地域、正共同塑造全球藝術版圖的資深藝術家與領先畫廊。」

大華銀行（香港）行政總裁鄭濬女士表示：「作為 Art Central 的長期首席合作伙伴，我們很榮幸與這個藝術博覽會攜手走過十年。Art Central 一直以來致力推動當代藝術的多元表達，並促進持續而深入的文化對話。這段長久的合作關係，充分體現了我們雙方在培育藝術人才，以及支持香港創意交流與藝術生態長遠發展方面的共同承諾。我們期待各界蒞臨，細賞今年精心策劃的節目內容，感受 Art Central 所呈現的當代藝術之多樣性、實驗精神與活力。」 藝術中環門票現已公開發售。詳情請瀏覽： artcentralhongkong.com/zh/tickets/ 。

展會日期及開放時間

3月24日（星期二）

貴賓預覽（僅供獲邀者參與）

3月25日（星期三）

公眾參觀 中午12時 – 下午5時

中環之夜 下午5時 – 晚上9時

3月26日（星期四）

公眾參觀 中午12時 – 晚上7時

3月27日（星期五）

公眾參觀 中午12時 – 晚上7時

3月28日（星期六）

公眾參觀 上午11時 – 晚上7時

3月29日（星期日）

公眾參觀 上午11時 – 晚上5時 地點

香港中環海濱，龍和道9號 www.artcentralhongkong.com

Facebook：artcentralhk | Instagram：@artcentralhk |

微信公眾號：artcentral | 小紅書：ArtCentralHK

#ArtCentralHK #ArtCentralUOB #HongKongArtWeek 傳媒垂詢，請聯絡：

Chance Communications

[Mandy Chan | [email protected] | 2509 3123]

[Tommy Yuen | [email protected] | 2509 3389]

關於藝術中環展會

Art Central（藝術中環展會）是香港藝術周的重點盛事，展示亞洲最具生命力畫廊及新銳藝術家的前衛創作，以及全球藝壇巨匠的傑出作品。自2015年成立以來，展會已成為當代藝術創新的重要平台，助力藝術家與畫廊提升業界影響力，鞏固其在國際舞台上的地位。如今，展會以高水準的策展規劃備受認可，是全球私人、商業、機構藏家與策展人的重要匯聚地，為藝術探索與交流搭建至關重要的橋樑。 展會總監

Corey Andrew Barr 於2019年加入藝術中環展會 ，出任展會總監一職。Barr 擴展了展會平台，藉此大力支持香港本地藝術家，同時確保展會為全球最具革新精神的藝廊提供機會。在此之前，Barr 在位於香港及倫敦，主要經營亞洲當代藝術的著名藝廊擔任總監。他也曾擔任紐約富藝斯拍賣行的專家及銷售主管，為首屈一指的國際藝術家籌備當代藝術、攝影和設計展覽。

策展人

鄭得恩（Enoch Cheng）是一位藝術家及策展人，其創作涵蓋策展、影像、裝置、表演、舞蹈和時尚等多元領域。他的跨領域多媒體創作透過當代的視角重新詮釋規範、故事和神話，融合不同學科和文化傳統。鄭得恩曾獲亞洲文化協會獎學金（2020年），並曾擔任紐約藝術與設計博物館駐地藝術家（2022年）及紐約美國自然歷史博物館駐地藝術家（2020年）。他於2025年香港藝術發展獎中獲頒「藝術家年獎（視覺藝術）」殊榮，肯定其在藝術領域的卓越貢獻，包括自2024年起在藝術中環展會的參與和貢獻。

容穎怡（Zoie Yung）為香港展覽顧問及獨立策展人，曾任上海 chi K11 藝術館展覽經 理。她將自身對中國玄學和西洋占星的認識，以獨特角度應用到藝術策展的空間運用之 中，近期策展包括 Wonder-verse （chi K11 art space， 香港，2022）及《浮翠流丹》 （都爹利會館，2021）。她亦積極策劃公共教育活動，近期合作本地機構包括大館當代 美術館、Para Site 藝術空間、1a Space、香港視覺藝術中心。 關於大華銀行

大華銀行是亞洲主要銀行，業務網絡覆蓋東南亞、亞太地區、歐洲與北美。總部設於新加坡，並於中國、印尼、馬來西亞、泰國和越南開設子公司， 在全球19 個國家擁有約 430 間分行及辦事處。

自 1935 年成立以來，大華銀行透過自然增長和一系列的收購行動不斷壯大。時至今日，大華銀行獲評為世界頂尖銀行之一：獲穆迪投資者服務公司給予 Aa1 評級，標準普爾全球評級和惠譽均給予 AA- 評級。 九十多年來，大華銀行一直以客為先，以創造長遠價值為目標，積極創新求變，與時並進，同時對客戶誠摯如一，信守相伴。大華銀行一直致力為連繫東盟內外的個人和企業，建設東盟的美好未來。 大華銀行憑藉區內龐大的業務網絡優勢，協助企業開拓東盟新機遇；並透過數據和客戶洞察持續創新，為客戶提供專屬的服務體驗及度身定制的金融解決方案，滿足每位客戶的獨特需要。大華銀行致力與企業攜手實現可持續的未來，透過促進社會共融，為環境帶來正面的影響，推動經濟增長。作為一家負責任的金融服務機構，大華銀行堅守對社會和各持份者誠摯如一的承諾，透過持續支持教育、兒童和藝術發展推動社會進步。

關於文化藝術盛事（文藝盛事）基金

香港特別行政區政府文化體育及旅遊局設立「文藝盛事基金」，旨在吸引和支持為香港帶來重要文化、藝術或經濟價值，並可落戶及於香港恆常舉辦的國際或大型文化藝術盛事，或可為香港作為文化藝術樞紐帶來非常顯著的宣傳及形象塑造價值的活動，從而協助香港發展成為文化藝術之都和旅遊勝地，為文化藝術界及創意產業提供發展機遇，以及促進文化藝術交流。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302724507.html SOURCE 藝術中環