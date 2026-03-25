黃天賜教授十五載黑白影像紀錄：純粹理念 • 十五載西藏 • 光影成冊

《GQ》香港版深度合作推出紀錄片及攝影集

影像藝術首度完整呈現

《GQ》香港版三月刊及Art Basel 限量發布 此處下載高解像度圖片：https://bit.ly/4bJc56M 香港2026年3月25日 /美通社/ -- 在人手一部智能電話的年代，記錄生活變得前所未有的便捷，卻仍有人選擇以最緩慢的方式記錄世界。十五年間，數千張底片，橫跨青海、雲南、四川、甘肅與西藏自治區，健絡通創辦人及中醫教授黃天賜先生，多年來背着一台 8×10 大畫幅木製相機行走青藏高原，以影像記錄當地的人文與生活面貌。對黃天賜教授而言，無論是影像創作還是醫療理念，核心始終離不開兩個字——純粹。他堅持以最簡單直接的方式觀察世界，相信真正長久的價值，往往來自最單純的本質。正如他所說：「無論是影像，還是醫療，純粹才是最長久的力量。」

《GQ》香港版展開深度影像企劃合作 這份對「純粹」的堅持，讓黃天賜教授早前獲國際媒體《GQ》香港版頒發「GQ Hong Kong Men Of The Year 年度風雲人物 2025」之「本地英雄（Local Hero）」 殊榮，表彰他在醫療、文化與藝術領域的深遠影響力。《GQ》認為，黃天賜教授十五年來的西藏影像紀錄，不僅是一項個人的創作旅程，更是一份具有文化與藝術價值的影像檔案。基於對純粹藝術理念的共同追求，《GQ》與黃天賜教授展開深度合作，將其跨越十五載的西藏影像紀錄，精心製作成紀錄片及攝影集，首度完整呈現。本次跨界合作由 SORTIE Agency 策劃促成，連結醫療、文化與藝術三個領域，讓這份純粹願景得以完整呈現。

兩項作品包括： 攝影集《A TRIBUTE TO NATURE, CULTURE AND HUMANITY》

紀錄片《讓純粹，一直保藏》 攝影集將隨《GQ》香港版三月刊附送，及於 3 月 Art Basel Hong Kong 2026 的《GQ》展區限量發布。 攝影集在影像中紀錄信念誕生的瞬間 攝影集《A TRIBUTE TO NATURE, CULTURE AND HUMANITY》收錄黃教授以 8×10 大畫幅相機拍攝的黑白影像作品。這種傳統攝影方式需要極高的耐心與專注，每一次拍攝都需細緻調整構圖與等待光線，讓每一張影像更顯珍貴。攝影集分為三大章節——FESTIVAL（節日）、LIFE（生活）、CULTURE（文化），記錄人們在簡單生活中所保存的集體心跳與生活溫度。

是次攝影集特別邀請香港著名攝影畫廊 Blue Lotus Gallery 創辦人及總監 Sarah Greene 撰寫後記。作為香港攝影藝術界極具影響力的人物之一，Sarah Greene 長年致力推動亞洲攝影文化發展，其畫廊全球獨家代理已故攝影大師何藩、當代攝影家夏永康的作品。在後記中，她形容黃天賜教授背着 8×10 大畫幅相機行走青藏高原十五年，是一個「深思熟慮的承諾」，猶如觸摸着時間的重量，在影像已成為快速消費的年代，黃教授選擇以最緩慢、最嚴謹的方式創作，讓影像重新回到需要時間與耐心的藝術本質。

紀錄片《讓純粹，一直保藏》——純粹是生活的守護 由《GQ》香港版團隊製作的紀錄片《讓純粹，一直保藏》，為完整呈現黃天賜教授的創作軌跡，團隊與教授一同重返西藏自治區，走訪數十個當年場景——從高原村落到日常片刻，捕捉每一個屬於生活本身的純粹瞬間。鏡頭不僅記錄壯麗的自然景觀，更聚焦人與土地之間最真實的互動，以及教授多年來觀察到的文化細節。鏡頭前，是曾經拍攝過的村落、是相識多年的老朋友、是那些年年如期舉行的傳統節日。

重訪故地，黃教授分享他多年來往返西藏的體會：「真正走進他們的生活，才發覺人們需要的往往不是複雜的醫療，而是最貼近生活的日常守護。」這份領悟，也成為他對「純粹」最核心的定義——回歸本質，以最直接的方式回應人們的需要。 Art Basel Hong Kong亮相 走入國際藝術視野 攝影集將於 Art Basel Hong Kong 2026（3月27日至29日） 期間，在《GQ》香港版展區限量發布，《GQ》更將於展覽前夕舉辦發布會，隆重介紹黃天賜教授的的信念與光影。作為全球最重要的當代藝術博覽會之一，Art Basel 一直是國際藝術界的重要平台。這批橫跨十五年的影像紀錄，於現場正式亮相，也讓這份來自青藏高原的純粹，走進更廣闊的文化與藝術視野。

為了讓更多公眾認識黃天賜教授的藝術世界，《GQ》香港版 3 月號將隨書限量發布攝影別冊，讓這批來自青藏高原的純粹影像，成為讀者可觸摸、可珍藏的溫度。 在繁複的世界中，回歸最簡單、最真實的本質，這份對「純粹」的信念，正是黃天賜教授堅守多年的生活態度，更是創立 健絡通 的初心，以單純、踏實的方式守護每一位用家，將純粹的理念轉化為每日可感受的健康力量。 關於黃天賜教授：從中醫世家到影像藝術的純粹追尋 黃天賜教授的名字，在香港中醫藥界幾乎無人不識。他是家傳戶曉的「黃道益活絡油」創辦人黃道益先生之子，亦是健絡通藥業有限公司的創辦人、慈善機構醫道惠民的創立者。他多年來積極研究和推動中醫骨傷科發展，更於 2018 年創立醫道惠民，為患有自閉症、腦癱的兒童提供義診服務。至今，「天使行動」已為逾千名「小天使」提供超過五萬次治療。黃教授說：「可以在我長大的深水埗行醫，就好似人生兜了個圈，返回初心。」

除了醫者身份之外，黃天賜教授還有一雙藝術家的眼睛。故事的起點，要追溯到他第一次在加拿大接觸到大畫幅相機的瞬間。8×10 的大畫幅相機，每一次拍攝都需要細緻調整構圖、等待光線，他愛上了這種需要時間與耐心對話的創作方式。這份熱愛，伴隨他走進青藏高原，一走就是十五年。鏡頭之下，是節日的虔誠、生活的樸素、文化的延續，是他在簡單生活中看見的集體心跳與生活溫度。這橫跨十五載的黑白影像，連著名攝影畫廊 Blue Lotus Gallery 創辦人及總監 Sarah Greene 也為之動容，在攝影集後記中形容黃教授的創作是「深思熟慮的承諾」；更盛讚在影像已成為快速消費品的年代，黃教授選擇以最緩慢、最嚴謹的方式創作，讓影像重新回到需要時間與耐心的藝術本質。

對黃天賜教授而言，醫道與藝術均源自一份對「純粹」的追尋：「真正走進他們的生活後，才發現人們需要的，往往是最簡單、最貼近生活的日常守護。」這份體會，既體現在他研發的健絡通產品中，也體現在他以最傳統方式創作的影像裏。 傳媒查詢及公關事務聯繫︰

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