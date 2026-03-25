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出版：2026-Mar-25 17:36
更新：2026-Mar-25 17:36
PR Newswire

廣汽海外首個服務品牌亮相曼谷車展，泰國行動2.0啟新篇

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曼谷2026年3月25日 /美通社/ -- 3月23日，第47屆曼谷國際車展正式開幕。廣汽國際以「服務升級」為核心，在車展現場重磅發佈海外首個服務品牌GAC CARE，全面啟動「泰國行動2.0」戰略升級，並帶來新車型AION V 500KM全新版本。從服務體系進階、本地化戰略升級到產品煥新，標誌著廣汽在泰國市場邁入引領階段。

作為廣汽全球化戰略的重要支點，泰國市場持續釋放增長潛力。在「ONE GAC 2.0」與「泰國行動1.0」指導下，廣汽已實現從產品導入到生態佈局的關鍵跨越。2025年，廣汽在泰國銷量達15,301台，同比增長305%，成功進入新能源汽車品牌第一梯隊。立足於這一基礎，廣汽在本次曼谷國際車展上正式宣佈全面啟動「泰國行動2.0」戰略升級。

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隨著「泰國行動 2.0」全面發佈，廣汽本地化發展將從「扎根」邁向「引領」，在產品佈局、渠道與出行生態、能源生態及製造與產業鏈，以體系化能力構建長期競爭優勢，通過多維度協同發力，廣汽正在成為覆蓋產品、服務、能源與製造的生態構建者，持續踐行「在泰國，為泰國」，以更優質的產品和更完善的服務向用戶傳達廣汽的關懷。

在推進本地化戰略的同時，廣汽推出了海外首個服務品牌——GAC CARE，並表示：「在泰國，為泰國」。廣汽帶來的不僅是先進的交通工具，更是一個完整、可靠、有溫度的出行生態。

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圍繞用戶用車的全生命週期需求，GAC CARE以「四大確定性」為核心：以用戶為本，專業保障，高效響應，專屬體驗。

本屆車展，廣汽帶來的全新車型——AION V 500km全新版本也成為展台焦點，吸引大量觀眾駐足體驗與咨詢。

未來，廣汽將繼續以泰國為重要支點，堅持以用戶為核心，深化本地化佈局，推動新能源汽車產業生態建設，與當地社會實現長期共贏發展。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2-0-302724669.html

SOURCE GAC

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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