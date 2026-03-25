SurplusGLOBAL 搶攻 SEMICON China 2026, SemiMarket 首場線上競拍 攜手全球封測大廠釋出逾 200 台設備亮相登場

韓國首爾2026年3月25日 /美通社/ -- 全球二手半導體設備及零部件解決方案領軍企業SurplusGLOBAL今日宣佈將參展於3月25日至27日在上海新國際博覽中心(SNIEC)舉辦的2026上海國際半導體展覽會(SEMICON CHINA 2026)。展會期間，公司將展示以其全球交易平台SemiMarket(www.SemiMarket.com)為核心的數據驅動型交易模式，並正式推出線上競拍服務。

SurplusGLOBAL將在N5館5151號展位亮相，現場演示SemiMarket如何通過結構化數據、AI智能推薦及數字化交易能力，實現二手半導體資產更高效、更透明的交易流轉。

線上競拍模式在歐美市場已發展成熟，但在亞洲半導體設備領域尚未廣泛普及。憑借逾26年的行業經驗與全球客戶網絡，SurplusGLOBAL旨在通過SemiMarket線上競拍平台，拓寬買家覆蓋範圍，實現資產價值最大化。