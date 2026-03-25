第十三屆微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）頒獎典禮暨精選作品首映順利完成

香港2026年3月25日 /美通社/ -- 由 香港互動市務商會 主辦的 《第十三屆微電影「創＋作」支援計劃（音樂篇）》（下稱「支援計劃」）日前於灣仔香港會議展覽中心隆重舉行頒獎典禮暨精選作品放映，公布本屆所有獎項的得主，並率先首映多部原創微電影，展示新生代影像與音樂人才的跨界火花。
本屆支援計劃共誕生 31 部原創微電影，今年的參與團隊來自多間初創及小型製作公司，涵蓋不同風格的影像創作人與音樂人，讓本地原創作品在內容、技術及製作語言上更具突破性， 充分展現香港年輕創作力量的想像力與製作實力。
【第十三屆微電影「創+作」支援計劃(音樂篇)】得獎名單
資助組別一（初創企業組）
獎項
作品/得獎者名稱
廣告製作企業及導演名稱
歌手/組合及唱片公司名稱
最佳微電影製作大獎
金
全自主49
Free Flow 49
⼤業製作公司
導演:馬文鍵
ALL FOR ONE
唱片公司：FREEWAY ENTERTAINMENT MANAGEMENT LIMTIED
銀
PG通靈指引
Rockship Studios
導演:畢仲皓
洪因
唱片公司：噢崎呵威唱片公司
銅
春秋大夢
InMagin Studio Limited
導演:陳皓峰
立秋
唱片公司：小不點工作室
最佳微電影男主角獎 (個人獎)
金
ALL FOR ONE
(作品：全自主49)
⼤業製作公司
導演:馬文鍵
ALL FOR ONE
唱片公司：FREEWAY ENTERTAINMENT MANAGEMENT LIMTIED
銀
洪因
(作品：PG通靈指引)
Rockship Studios
導演:畢仲皓
洪因
唱片公司：噢崎呵威唱片公司
銅
謝高晉
(作品：零)
Super Common Studios
導演:黃嘉榮
謝高晉
唱片公司：臻世娛樂有限公司
最佳微電影女主角獎 (個人獎)
金
唐浩嘉
(作品：咪嚟老兵妙妙屋）
迴享有限公司
導演:危志樂
唐浩嘉
唱片公司：Kiko Tong Production & Company Limited
銀
大金
(作品：弦外知音）
無極映畫
導演:黎輝
大金
唱片公司：大金工作室
銅
sharlene
(作品：我們都）
群群媒體出版有限公司
導演:俞寶恩
sharlene
唱片公司：WOW Music Limited
其他製作獎項
最佳微電影編劇獎 (個人獎)
畢仲皓
(作品：PG通靈指引)
Rockship Studios
導演:畢仲皓
洪因
唱片公司：噢崎呵威唱片公司
最佳微電影攝影獎 (個人獎)
張潤銘
(作品：全自主49)
⼤業製作公司
導演:馬文鍵
ALL FOR ONE
唱片公司：FREEWAY ENTERTAINMENT MANAGEMENT LIMTIED
最佳微電影美術指導獎 (個人獎)
單旖珩、黃家棟
(作品：春秋大夢）
InMagin Studio Limited
導演:陳皓峰
立秋
唱片公司：小不點工作室
最受歡迎微電影獎
雙魚
張中和創意研究所有限公司
導演: 胡振傑
姚嘉兒
唱片公司：現在作樂
資助組別二（專業組）
獎項
作品/得獎者名稱
廣告製作企業及導演名稱
歌手/組合名稱及唱片公司
最佳微電影製作大獎
金 (排名不分先後)
此刻剛好
Cineoz Studios
導演: Edwin Lai
Joya
唱片公司：Future Future Ltd
金 (排名不分先後)
借一次對望
Sparkle Image
導演:馬熙烈
Modern Children
唱片公司：Playground Studio
銀
捨棄有時
新思維影像製作室
導演: 駱子康
廖嘉敏 Ashia
唱片公司：LAVA MUSIC ENTERTAINMENT
最佳微電影男主角獎 (個人獎)
金
Modern Children
(作品：借一次對望）
Sparkle Image
導演:馬熙烈
Modern Children
唱片公司：Playground Studio
銀
傑奇
(作品：活在大海只可漂泊）
豐影有限公司
導演:唐浩賢
傑奇
唱片公司：行動派有限公司
銅
The Flying Eyeballs
(作品：T. F. E.）
KnoowNo
The Flying Eyeballs
最佳微電影女主角獎 (個人獎)
金
J. Arie
(作品：走鬼）
高騰製作
導演: 黃天城
J. Arie
唱片公司：Platform Entertainment
銀
廖嘉敏 Ashia
(作品：捨棄有時）
新思維影像製作室
導演: 駱子康
廖嘉敏 Ashia
唱片公司：LAVA MUSIC ENTERTAINMENT
銅
Joya
(作品：此刻剛好）
Cineoz Studios
導演:Edwin Lai
Joya
唱片公司：Future Future Ltd
其他製作獎項
最佳微電影編劇獎 (個人獎)
黃天城、李澤恒
(作品：走鬼）
高騰製作
導演: 黃天城
J. Arie
唱片公司：Platform Entertainment
最佳微電影攝影獎 (個人獎)
吳星宇
(作品：借一次對望）
Sparkle Image
導演: 馬熙烈
Modern Children
唱片公司：Playground Studio
最佳微電影美術
指導獎 (個人獎)
張天耀
(作品：T. F. E.）
KnoowNo
The Flying Eyeballs
最受歡迎微電影獎
T. F. E.
KnoowNo
The Flying Eyeballs
主辦機構： 香港互動市務商會
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SOURCE 香港互動市務商會