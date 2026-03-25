第十三屆微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）頒獎典禮暨精選作品首映順利完成

香港2026年3月25日 /美通社/ -- 由 香港互動市務商會 主辦的 《第十三屆微電影「創＋作」支援計劃（音樂篇）》（下稱「支援計劃」）日前於灣仔香港會議展覽中心隆重舉行頒獎典禮暨精選作品放映，公布本屆所有獎項的得主，並率先首映多部原創微電影，展示新生代影像與音樂人才的跨界火花。

本屆支援計劃共誕生 31 部原創微電影，今年的參與團隊來自多間初創及小型製作公司，涵蓋不同風格的影像創作人與音樂人，讓本地原創作品在內容、技術及製作語言上更具突破性， 充分展現香港年輕創作力量的想像力與製作實力。