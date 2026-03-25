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出版：2026-Mar-25 16:59
更新：2026-Mar-25 16:59
PR Newswire

第十三屆微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）頒獎典禮暨精選作品首映順利完成

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香港2026年3月25日 /美通社/ -- 由 香港互動市務商會 主辦的 《第十三屆微電影「創＋作」支援計劃（音樂篇）》（下稱「支援計劃」）日前於灣仔香港會議展覽中心隆重舉行頒獎典禮暨精選作品放映，公布本屆所有獎項的得主，並率先首映多部原創微電影，展示新生代影像與音樂人才的跨界火花。

本屆支援計劃共誕生 31 部原創微電影，今年的參與團隊來自多間初創及小型製作公司，涵蓋不同風格的影像創作人與音樂人，讓本地原創作品在內容、技術及製作語言上更具突破性， 充分展現香港年輕創作力量的想像力與製作實力。

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【第十三屆微電影「創+作」支援計劃(音樂篇)】得獎名單

資助組別一（初創企業組）

獎項

作品/得獎者名稱

廣告製作企業及導演名稱

歌手/組合及唱片公司名稱

最佳微電影製作大獎

全自主49

Free Flow 49

⼤業製作公司

導演:馬文鍵

ALL FOR ONE

唱片公司：FREEWAY ENTERTAINMENT MANAGEMENT LIMTIED

PG通靈指引

Rockship Studios

導演:畢仲皓

洪因

唱片公司：噢崎呵威唱片公司

春秋大夢

InMagin Studio Limited

導演:陳皓峰

立秋

唱片公司：小不點工作室

最佳微電影男主角獎 (個人獎)

ALL FOR ONE

(作品：全自主49)

⼤業製作公司

導演:馬文鍵

ALL FOR ONE

唱片公司：FREEWAY ENTERTAINMENT MANAGEMENT LIMTIED

洪因

(作品：PG通靈指引)

Rockship Studios

導演:畢仲皓

洪因

唱片公司：噢崎呵威唱片公司

謝高晉

(作品：零)

Super Common Studios

導演:黃嘉榮

謝高晉

唱片公司：臻世娛樂有限公司

最佳微電影女主角獎 (個人獎)

唐浩嘉

(作品：咪嚟老兵妙妙屋）

迴享有限公司

導演:危志樂

唐浩嘉

唱片公司：Kiko Tong Production & Company Limited

大金

(作品：弦外知音）

無極映畫

導演:黎輝

大金

唱片公司：大金工作室

sharlene

(作品：我們都）

群群媒體出版有限公司

導演:俞寶恩

sharlene

唱片公司：WOW Music Limited

其他製作獎項

最佳微電影編劇獎 (個人獎)

畢仲皓

(作品：PG通靈指引)

Rockship Studios

導演:畢仲皓

洪因

唱片公司：噢崎呵威唱片公司

最佳微電影攝影獎 (個人獎)

張潤銘

(作品：全自主49)

⼤業製作公司

導演:馬文鍵

ALL FOR ONE

唱片公司：FREEWAY ENTERTAINMENT MANAGEMENT LIMTIED

最佳微電影美術指導獎  (個人獎)

單旖珩、黃家棟

(作品：春秋大夢）

InMagin Studio Limited

導演:陳皓峰

立秋

唱片公司：小不點工作室

最受歡迎微電影獎

雙魚

張中和創意研究所有限公司

導演: 胡振傑

姚嘉兒

唱片公司：現在作樂

資助組別二（專業組）

獎項

作品/得獎者名稱

廣告製作企業及導演名稱

歌手/組合名稱及唱片公司

最佳微電影製作大獎

金 (排名不分先後)

此刻剛好

Cineoz Studios

導演: Edwin Lai

Joya

唱片公司：Future Future Ltd

金 (排名不分先後)

借一次對望

Sparkle Image

導演:馬熙烈

Modern Children

唱片公司：Playground Studio

捨棄有時

新思維影像製作室

導演: 駱子康

廖嘉敏 Ashia

唱片公司：LAVA MUSIC ENTERTAINMENT

最佳微電影男主角獎 (個人獎)

Modern Children

(作品：借一次對望）

Sparkle Image

導演:馬熙烈

Modern Children

唱片公司：Playground Studio

傑奇

(作品：活在大海只可漂泊）

豐影有限公司

導演:唐浩賢

傑奇

唱片公司：行動派有限公司

The Flying Eyeballs

(作品：T. F. E.）

KnoowNo
導演: 王卓騏

The Flying Eyeballs
唱片公司：Quantum Industries Limited

最佳微電影女主角獎 (個人獎)

J. Arie

(作品：走鬼）

高騰製作

導演: 黃天城

J. Arie

唱片公司：Platform Entertainment

廖嘉敏 Ashia

(作品：捨棄有時）

新思維影像製作室

導演: 駱子康

廖嘉敏 Ashia

唱片公司：LAVA MUSIC ENTERTAINMENT

Joya

(作品：此刻剛好）

Cineoz Studios

導演:Edwin Lai

Joya

唱片公司：Future Future Ltd

其他製作獎項

最佳微電影編劇獎 (個人獎)

黃天城、李澤恒

(作品：走鬼）

高騰製作

導演: 黃天城

J. Arie

唱片公司：Platform Entertainment

最佳微電影攝影獎 (個人獎)

吳星宇

(作品：借一次對望）

Sparkle Image

導演: 馬熙烈

Modern Children

唱片公司：Playground Studio

最佳微電影美術

指導獎 (個人獎)

張天耀

(作品：T. F. E.）

KnoowNo
導演: 王卓騏

The Flying Eyeballs
唱片公司：Quantum Industries Limited

最受歡迎微電影獎

T. F. E.

KnoowNo
導演: 王卓騏

The Flying Eyeballs
唱片公司：Quantum Industries Limited

主辦機構：                  香港互動市務商會

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302724641.html

SOURCE 香港互動市務商會

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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