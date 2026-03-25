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商業動向
出版：2026-Mar-25 17:15
更新：2026-Mar-25 17:15
Media OutReach Newswire

DITP舉辦「Thai Night Hong Kong 2026」 深化泰國娛樂產業與全球合作夥伴的商務網絡

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香港 - 2026年3月25日 - 泰國商務部國際貿易促進司（Department of International Trade Promotion: DITP）於2026年3月18日在香港JW萬豪酒店宴會廳（Ballroom）成功舉辦「Thai Night Hong Kong 2026」活動。這項活動旨在推動商業交流與合作，促進泰國企業與國際電影及娛樂產業合作夥伴之間的聯繫，吸引來自全球娛樂產業的投資者、內容製作方及媒體代表等共計約 517 人參與。

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本次活動由烏汶叻公主殿下（Her Royal Highness Princess Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi）親臨主持，彰顯了對泰國影視及娛樂產業走向國際的重要支持與推動。同時，本次活動也為泰國企業拓展國際市場、加強商業合作關係提供了重要平台。

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「Thai Night Hong Kong 2026」作為香港國際影視展（Hong Kong International Film & TV Market: FILMART 2026）期間的重要配套活動之一，FILMART是亞洲最具影響力的影視內容交易市場之一。本次活動不僅展現了泰國娛樂產業的發展成果，也向全球買家、投資者及產業夥伴全面呈現了泰國內容產業的潛力與實力。

本屆活動以「Reimagining Thailand（重塑泰國新形象）」為主題，重點呈現泰國作為一體化影視及娛樂內容製作基地的綜合優勢，涵蓋人才資源、豐富多樣的拍攝場景、國際水準的製作能力，以及完善的後製體系。活動現場氣氛熱烈，與會嘉賓圍繞行業趨勢展開交流，積極探討聯合製作（Co-production）及投資合作機會，進一步加強了泰國與國際娛樂產業之間的聯繫。

此外，現場還安排了來自泰國娛樂產業的精彩表演，充分展現泰國內容創意與製作水準，將現代敘事與文化特色相結合，給國際嘉賓留下深刻印象，進一步強化泰國在全球創意產業中的競爭力。

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這次「Thai Night Hong Kong 2026」的成功舉辦，充分體現了國際市場對泰國娛樂產業的高度關注，也進一步鞏固了泰國作為重要內容生產與合作夥伴的地位。同時，該活動為泰國企業拓展國際市場、建立長期合作關係創造了更多機會。

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