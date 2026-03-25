VT Markets深度觀察：數字人民幣2.0重塑全球外匯格局

香港 - 2026年3月25日 - 在全球外匯市場的持續演變下，一種由國家主導的數字貨幣正悄然撬動運行數十年的國際金融體系。從零售支付到跨境結算，數字人民幣在過去數年間完成了從"現金數位化"到"貨幣數位化"的根本轉變。VT Markets研究團隊認為，這不僅僅是一次支付方式的革新，更是一場圍繞貨幣主權、金融基礎設施與全球貿易規則的深度重構。隨著數位人民幣邁入2.0時代，其對全球外匯市場的影響也正從理論走向現實，逐步塑造一個更加高效、多元且去中介化的國際貨幣新生態。
一、從支付工具到數字資產：數字人民幣的崛起
早在2014年比特幣等加密貨幣興起之初，中國人民銀行便敏銳察覺到新興貨幣可能對主權貨幣地位構成衝擊。隨著微信支付與支付寶在中國幾乎取代現金，人們意識到，若零售支付的基礎完全掌握在民間企業手中，不僅存在"大到不能倒"的風險，還面臨數據不透明的問題。因此，開發數位版現金成為奪回支付主導權的關鍵。
自2019年起，數位人民幣在中國部分地區啟動試點測試，經過數年推廣，如今中國大部分地區已能將其用於日常收付。在VT Markets研究團隊看來，這一階段為後續的金融基礎設施升級奠定了關鍵基礎，也預示著數字人民幣未來將承擔更重要的戰略角色。
原先的數字人民幣僅作為一種支付手段，而自今年1月1日起，中國人民銀行出臺的《關於進一步加強數位人民幣管理服務體系和相關金融基礎設施建設的行動方案》正式實施，標誌著數字人民幣從1.0版本邁入2.0階段。
這不僅是技術升級，更是貨幣本質與金融地位的根本性變革。
在貨幣定位上，1.0時期的數位人民幣被界定為現金（M0）；而在2.0階段，為增強大眾持有意願並與美元穩定幣競爭，其定位轉變為數位元元存款貨幣（M1/M2融合），正式納入商業銀行的資產負債管理、存款準備金及存款保險體系。VT Markets研究團隊在分析中指出，這一變化意味著數位人民幣與傳統銀行存款享有同等的儲備安全性，即使承辦銀行出現風險，相關資產也會受到法律保障，從而化解了國際機構對數字資產制度性風險的長期顧慮。
此外，實名數字人民幣錢包餘額可比照活期存款計息，錢包與銀行帳戶的界限趨於模糊，自動化餘額管理讓用戶無需手動充值，即可從綁定帳戶自動劃撥資金用於消費。未持有中國銀行帳戶的旅客或兒童，也可僅憑數字錢包完成收付。更值得注意的是，數位人民幣具備"可程式設計"特性，可通過智慧合約限制資金用途與流向，在金融監管與智慧支付方面展現出獨特優勢。隨著mBridge（多邊央行數位貨幣橋）逐步成熟，數位人民幣已成為大宗商品跨境結算的常規選項，應用場景已遠超支付層面。總體而言，2.0時代的數字人民幣，已演變為由國家發行、具備即時結算功能且更加智慧的數位資產。
二、繞開SWIFT：數位人民幣重構跨境結算路徑
近年來去美元化趨勢愈演愈烈，作為美國重點針對對象的中國，始終在探索擺脫美元霸權的路徑。由於全球跨境支付高度依賴以美元清算為主的SWIFT系統，短期內難以替代，中國正試圖繞過SWIFT，構建一套不依賴美國金融體系的備選方案，數字人民幣順勢成為關鍵突破口。
截至2025年底，數字人民幣累計交易額已突破2.3萬億美元，增長幅度超過800%；mBridge處理跨境交易超過4000筆，累計金額逾550億美元，較2022年增長約2500倍，其中數字人民幣占比高達95%。參與國可通過mBridge直接進行點對點結算，無需再兌換美元作為仲介，VT Markets研究團隊在梳理數據時發現，這不僅提升了交易效率，也降低了美國通過金融手段施加制裁的威懾力。同時，數位人民幣結算還具備清算速度快、匯率風險低等優勢。2025年，人民幣在跨境結算中的占比快速攀升，數位人民幣的普及顯著加速了這一進程。可以說，數位人民幣正推動外匯市場從昂貴、緩慢且依賴美元的舊模式，向廉價、高效的新格局轉變。
三、從跟隨到引領：數字法幣的國際競爭新格局
除直接影響外，數字人民幣的崛起也帶動了其他國家加快數字法定貨幣的研發步伐。目前印度、巴西、巴哈馬等國已進入數字法幣的實質運作階段，歐盟、英國等則處於準備階段，預計未來數年內完成技術選型與立法程式。美國目前尚未計畫發行央行錢包，而是通過加強監管，讓民間穩定幣扮演數位美元角色。儘管美元穩定幣在數字金融市場中仍佔據領先地位，但其缺乏政府直接背書與存款保險機制，與央行數位貨幣（CBDC）存在本質差異。
綜合來看，VT Markets研究團隊認為，2026年的數字人民幣已成為重新定義國際貿易規則的先鋒。隨著更多國家加入數位法幣陣營，跨境金融生態系統的成本將顯著降低，透明度大幅提升，全球金融市場有望在特定領域、行業和應用場景中逐步削弱美元的影響力。
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VT Markets深度觀察：數字人民幣2.0重塑全球外匯格局
香港 - 2026年3月25日 - 在全球外匯市場的持續演變下，一種由國家主導的數字貨幣正悄然撬動運行數十年的國際金融體系。從零售支付到跨境結算，數字人民幣在過去數年間完成了從"現金數位化"到"貨幣數位化"的根本轉變。VT Markets研究團隊認為，這不僅僅是一次支付方式的革新，更是一場圍繞貨幣主權、金融基礎設施與全球貿易規則的深度重構。隨著數位人民幣邁入2.0時代，其對全球外匯市場的影響也正從理論走向現實，逐步塑造一個更加高效、多元且去中介化的國際貨幣新生態。