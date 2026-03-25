香港救助兒童會「從心所育」 助父母建立溫暖與規律的界線

由「管教者」步向「同行者」 新手學做父母的正向育兒之路

香港 - 2026年3月25日 – 對不少香港家庭而言，育兒都是一場時間、壓力和情緒的拉鋸戰。香港救助兒童會的「從心所育」計劃旨在提升家長實踐正向管教的非暴力溝通技巧和信心，同時讓孩子感受到尊重，建立自我保護意識，並促進親子及家庭關係。



Apple與阿卓希望透過「從心所育」計劃學習正向管教，促進互相尊重的家庭關係

家長工作忙碌，一方面希望孩子在富足的環境成長，但一味努力賺取生活，又未必有足夠時間和精神好好理解彼此的感受，影響家庭關係。育有一子的阿卓和 Apple 便坦言，成為父母後，自己亦逐漸意識到，自身童年成長中那些被打罵、壓抑情緒的經歷，正悄悄影響著他們與四歲兒子的相處方式。「以前一遇到問題，我第一個反應就是要解決事情。」阿卓回想過去，坦言自己深受原生家庭影響，習慣以指令、語氣甚至情緒主導去處理衝突，有時會忽略了孩子和伴侶當下的感受。Apple 則分享，自己從小缺乏被理解和陪伴，長大後慢慢發現，其實都會影響一個人如何看待關係、如何與身邊人相處。正是這份「不想複製上一代管教方式」的反思，促使他們參加香港救助兒童會的「從心所育」計劃，打破傳統「打罵管教」的循環。



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建立家庭溫暖與生活規律 學做父母也重新認識自己



「從心所育」是一個家長及兒童支援計劃，結合救助兒童會在國際間40多個國家推行的保護兒童項目框架的經驗，轉化為本地計劃，至今在香港已服務超過700名家長和照顧者，以及過千名兒童。計劃目標是提升家長實踐正向管教的非暴力溝通技巧和信心，同時讓孩子感受到尊重，建立自我保護意識，並促進親子及家庭關係。



計劃導師 Janet 指出，不少家長其實十分重視親子關係，「想做好，卻唔知點做」。在生活壓力高漲的情況下，家長容易回到自己熟悉、卻未必健康的管教模式。



「正向管教並唔等於縱容」。Janet 解釋，這套方法同時講求「家庭溫暖」與「指導及規律」——即一方面體諒兒童的情緒與需要，另一方面亦為兒童建立清晰、安全的界線，讓他們在被理解的同時，學會合適的行為和社會規範。



在家長小組中，阿卓和 Apple 接觸到許多嶄新的概念，例如「先處理心情 ，後處理事情」、識別情緒爆發背後原因的「冰山理論」等。這些原本聽起來抽象的理論，透過家長小組各四節工作坊的討論和生活例子，逐漸變得具體可行。



