香港救助兒童會「從心所育」 助父母建立溫暖與規律的界線

由「管教者」步向「同行者」 新手學做父母的正向育兒之路
香港 - 2026年3月25日 – 對不少香港家庭而言，育兒都是一場時間、壓力和情緒的拉鋸戰。香港救助兒童會的「從心所育」計劃旨在提升家長實踐正向管教的非暴力溝通技巧和信心，同時讓孩子感受到尊重，建立自我保護意識，並促進親子及家庭關係。
家長工作忙碌，一方面希望孩子在富足的環境成長，但一味努力賺取生活，又未必有足夠時間和精神好好理解彼此的感受，影響家庭關係。育有一子的阿卓和 Apple 便坦言，成為父母後，自己亦逐漸意識到，自身童年成長中那些被打罵、壓抑情緒的經歷，正悄悄影響著他們與四歲兒子的相處方式。「以前一遇到問題，我第一個反應就是要解決事情。」阿卓回想過去，坦言自己深受原生家庭影響，習慣以指令、語氣甚至情緒主導去處理衝突，有時會忽略了孩子和伴侶當下的感受。Apple 則分享，自己從小缺乏被理解和陪伴，長大後慢慢發現，其實都會影響一個人如何看待關係、如何與身邊人相處。正是這份「不想複製上一代管教方式」的反思，促使他們參加香港救助兒童會的「從心所育」計劃，打破傳統「打罵管教」的循環。
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建立家庭溫暖與生活規律 學做父母也重新認識自己
「從心所育」是一個家長及兒童支援計劃，結合救助兒童會在國際間40多個國家推行的保護兒童項目框架的經驗，轉化為本地計劃，至今在香港已服務超過700名家長和照顧者，以及過千名兒童。計劃目標是提升家長實踐正向管教的非暴力溝通技巧和信心，同時讓孩子感受到尊重，建立自我保護意識，並促進親子及家庭關係。
計劃導師 Janet 指出，不少家長其實十分重視親子關係，「想做好，卻唔知點做」。在生活壓力高漲的情況下，家長容易回到自己熟悉、卻未必健康的管教模式。
「正向管教並唔等於縱容」。Janet 解釋，這套方法同時講求「家庭溫暖」與「指導及規律」——即一方面體諒兒童的情緒與需要，另一方面亦為兒童建立清晰、安全的界線，讓他們在被理解的同時，學會合適的行為和社會規範。
在家長小組中，阿卓和 Apple 接觸到許多嶄新的概念，例如「先處理心情 ，後處理事情」、識別情緒爆發背後原因的「冰山理論」等。這些原本聽起來抽象的理論，透過家長小組各四節工作坊的討論和生活例子，逐漸變得具體可行。
家長及兒童小組並行 教導孩子將情緒說出口
計劃亦與家長分享實用方法，包括如何利用工具協助孩子認識和表達情緒。其中一個重要工具，就是繪本和藝術活動。
「顏色、圖畫都可以係一種（小朋友的）語言。」Janet 分享，透過繪本，家長和孩子能建立一套共通的情緒語言。例如，用顏色形容生氣、平靜或不安，讓孩子更容易說出內心狀態。
Apple 指，透過繪本和畫畫，自己也慢慢打開了對話的空間，而即使兒子年紀尚小，「當我哋真係坐低聽佢講，佢係會表達嘅。」計劃更設立6-12歲兒童小組，讓家長與子女平行地學習正向溝通技巧。
在公園訪問期間發生的小插曲，便正正是父母活用「正向管教」的寫照。當兒子因繪畫遇到困難而情緒激動時，Apple 並沒有喝止，而是平靜地向兒子表達「我（哋）唔識㗎（如果）你唔教我(哋)」，並告訴兒子「媽媽見到你（發脾氣），我覺得好難受」，以「我」為主體來表達情緒，最後兒子平靜下來，說出自己的要求，並得到阿卓協助後，一家人繼續樂也融融地玩樂。
導師Janet 便盛讚二人的耐心，「佢哋會坦誠咁溝通，講出感受......係正向管教好重要嘅一部分。」
擁抱勝千言 正向溝通改善家庭關係
學習正向管教後，轉變不只出現在親子之間，也悄悄影響了夫妻關係。
「無論係小朋友又好，同我太太相處都係，關注佢嘅情感係好重要。」阿卓憶述，以前自己只想解決問題，卻忽略了雙方情緒上的需要。「而家我知道，有時一個擁抱，已經係好重要嘅回應。」
對他們而言，育兒不再只是「管教」，而是一段同行的旅程。Apple 形容，現在與兒子的關係更像「同行者」，彼此陪伴、互相成長。
「我哋唔係想佢成為一個乜嘢標準答案嘅人，而係一個識得感受愛、理解自己、尊重別人嘅人。」這份期望，也正正呼應了「從心所育」的核心理念。
香港救助兒童會總幹事曾迦慧表示，欣喜見證 Apple 和阿卓的轉變：「我們看到愈來愈多家長意識到非暴力溝通和正向管教的重要性，這不僅改善親子關係，也有效減少情緒失控和衝突升級的機會。這些改變正是預防虐兒的重要第一步。
隨著《強制舉報虐待兒童條例》生效，為兒童提供了一道重要的安全保障，但這只是保護兒童的起點，不是終點。我們同樣要把重心放在預防和教育，協助家庭在問題發生前減低風險。香港救助兒童會深信非暴力、正向育兒是最有效、最可持續的預防方法。保護兒童是全個社會的責任，我們會繼續為香港家庭提供支持，讓每一位孩子都能在安全、尊重和關愛中成長。」
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香港救助兒童會
救助兒童會（Save the Children）相信每位兒童都應該擁有未來。在香港及世界各地，救助兒童會竭盡所能，在平日及危難時刻，讓兒童健康成長，並獲享學習機會和受到保護。憑藉100多年的經驗與專業，救助兒童會是世界上首間的獨立兒童機構—致力改變生命和未來。
救助兒童會在約100個國家開展工作。成立於2009年的香港救助兒童會是全球運動的一分子，與兒童、家庭、學校、社區和支持者合作，為香港和世界各地的兒童帶來持久的改變。如欲了解更多，瀏覽香港救助兒童會的網站，或追蹤香港救助兒童會的Facebook、Instagram、LinkedIn及YouTube。