天然鑽石閃耀第98屆奧斯卡金像獎紅地毯及《Vanity Fair》奧斯卡派對

Rose Byrne、Chase Infiniti、Keltie Knight、Tamron Hall等眾星 以天然鑽石演繹紅地毯個性與閃耀自信

美國洛杉磯 - 2026年3月25日 - 日前，備受矚目的第98屆奧斯卡金像獎於洛杉磯圓滿落幕。 從眾星雲集的頒獎禮紅地毯，到星光熠熠的《Vanity Fair》奧斯卡獎慶功派對，全球頂級演員們佩戴著經典、精緻且獨具個性的天然鑽石珠寶亮相，展現其個性與優雅，見證了天然鑽石的璀璨時刻。



從左至右依次為 Chase Infiniti、Rose Byrne、Keltie Knight、Barbie Ferreira（圖片來源：Getty Images）

沙漠鑽石：本季紅地毯的璀璨新章

回望2026年頒獎季，最耀眼的紅地毯潮流非沙漠鑽石莫屬。 從陽光般的暖白色到濃郁的深棕色，這些凝結自然色彩的天然鑽石，正逐步成為紅地毯時尚的新一代經典。



憑藉《媽的多重悲劇》（If I Had Legs I'd Kick You）入圍最佳女主角的Rose Byrne，在本屆奧斯卡紅毯及隨後的《Vanity Fair》派對上，以兩套造型完美演繹這一潮流。



在造型師Kate Young打造下，Byrne佩戴傳奇高級珠寶品牌TAFFIN的兩件獨一無二的天然鑽石珠寶作品亮相奧斯卡紅毯：一件是鑲嵌22.58克拉艷彩黃褐色梨形沙漠鑽石的雕塑感扭結式項鍊，另一枚則以亞利桑那藍色陶瓷與18K玫瑰金鑲嵌、主石為16.54克拉黃褐色沙漠鑽石戒指。 這枚採用罕見「阿育王切割」 (Ashoka-cut) 的鑽石，由高級鑽石集團William Goldberg的切割大師精心打磨，產自波札那，盡顯稀世魅力。 William Goldberg集團的Saul Goldberg表示：「這顆阿育王切割的天然鑽石產自波札那，是極其罕見的干邑色天然美鑽。 我們很自豪能與TAFFIN合作，將如此非凡的天然鑽石呈現給世界。 」



TAFFIN設計師James de Givenchy分享道：「看到作品離開工作室，擁有自己的生命，總是令人欣慰。 珠寶的意義在於被佩戴、被感受，而非靜置於展櫃之中。 我始終對傳統白色光譜之外的天然鑽石情有獨鍾，它們充滿生命力，蘊含深度與溫度。 」



轉場至《Vanity Fair》派對，Byrne選擇Nikos Koulis的沙漠鑽石珠寶，呈現另一種風格的閃耀。 這對來自Koulis ME系列的訂製耳環，鑲嵌總重16.18克拉的橢圓形艷彩棕黃色鑽石，以及總重5.07克拉的梨形白鑽，採用獨特的鍍銠18K白金底座。 她同時佩戴該品牌的Oui系列戒指，鑲嵌一顆5.01克拉、VS1凈度的淺白色圓形鑽石，搭配2.44克拉長方形切割天然鑽石，底座為黑化處理的18K白金。



設計師Nikos Koulis表示：「沙漠鑽石擁有迷人的魅力與溫暖人心的力量，我熱愛它們呈現光的方式。 多年來，我一直運用黃鑽與棕色鑽石創作高級珠寶，對色調的要求尤為嚴格。 我希望它們擁有均勻和諧的色彩，並精心挑選與之搭配的寶石，以捕捉其天然之美，創造出富有視覺張力的作品。 」



De Beers集團天然鑽石美國市場負責人Sally Morrison表示：「James de Givenchy是一位創意天才，他透過對色彩與雕塑形態出人意料地運用，創造出無可比擬的珠寶作品。 他一直選用形態與色彩獨特的天然鑽石。 如今，這種以彩色鑽石彰顯獨特與自信的理念，正透過沙漠鑽石風尚融入主流文化。 與此同時，Nikos Koulis則是位現代珠寶設計大師，他將裝飾藝術風格的銳利幾何線條與柔和的蜜糖色沙漠鑽石巧妙運用，令人耳目一新。 」



值得一提的是，除Byrne外，多位明星亦選擇沙漠鑽石點亮紅毯造型。Keltie Knight佩戴全套Premier Gem珠寶：一枚煙燻棕黃色沙漠鑽石戒指、一枚艷彩黃色明亮式切割天然鑽石戒指，以及艷彩黃色正方形祖母綠切割天然鑽石垂墜耳環。



Tamron Hall則選擇Aneri Jewels的沙漠鑽石珠寶，佩戴一對威士忌棕與暖白色三石天然鑽石耳環及一枚同色系的三石天然鑽石戒指。



Chase Infiniti佩戴De Beers London天然鑽石高級珠寶格外耀眼：Metamorphosis 2023高級訂製系列Summer Choker鑽石項鍊，主石為一顆豔彩黃色墊形天然鑽石; 搭配Drops of Light艷彩黃色梨形天然鑽石夾式耳環及Aura艷彩黃色墊形天然鑽石手鏈。



Barbie Ferreira同樣選擇De Beers London天然鑽石珠寶作品：Arpeggia黃金三層鑽石項鍊，以及一對融合黃色原鑽與拋光白鑽的Talisman Chandelier天然鑽石耳環。



紅毯趨勢：貼頸項鍊與鑽石胸針

在本屆奧斯卡典禮上，貼頸天然鑽石項鍊成為標誌性造型之選。Jessie Buckley選擇了Chanel貼頸天然鑽石項鍊， Elle Fanning佩戴了Cartier紫藤花造型天然鑽石項鍊， Kylie Jenner選擇了Lorraine Schwartz的超大簇鑲天然鑽石項鍊， Arden Cho佩戴了Messika的羽毛造型天然鑽石頸鏈， Kate Hudson則選擇了Garatti高級珠寶的天然鑽石項圈項鍊，閃耀吸睛。



與此同時，天然鑽石胸針亦備受青睞，成為點綴紳士禮服的點睛之筆。Hudson Williams佩戴BVLGARI胸針， Jeremy Pope以多枚Anabela Chan珠寶胸針詮釋潮流， Damson Idris佩戴個人品牌DIDRIS的訂製作品， Fortune Feimster、Milo Manheim、Kumail Nanjiani、Joe Alwyn、Kieran Culkin等均以胸針點綴造型。Channing Tatum與音樂人Shaboozey亦演繹了天然鑽石胸針潮流，其中Shaboozey佩戴了兩枚胸針，其中一枚用作領扣，展現配飾的多樣魅力。



天然鑽石歷經時光與自然的雕琢，每一顆都承載著大地深處的靈韻。 而色調溫暖、層次豐盈的沙漠鑽石，更在佩戴者與萬物自然之間，建立起獨特而深刻的情感連結。 從奧斯卡紅毯的莊重時刻，到《Vanity Fair》派對的璀璨光影，這些定格於紅毯的閃耀瞬間，既是眾星自信風采的生動寫照，亦是天然鑽石歷經時光淬鍊、見證永恒價值的完美詮釋——它們源於自然，超越潮流，以永恒之光，致敬經典傳奇。









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