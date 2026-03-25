TrendAI™ 守護由 OpenClaw 驅動的人工智能新時代

全新安全方案專為快速興起的代理式人工智能時代設計

香港 - 2026年3月25日 - 企業級人工智能資訊保安領導者 TrendAI™ 推出全新安全方案 TrendAI™ Agentic Governance Gateway，協助企業全面掌握並管控自主代理（autonomous agents）間的互動，在系統於資料、工具與環境之間以更高自主性進行協作時強化安全性。



進一步了解 TrendAI™ 與 TrendAI™ Agentic Governance Gateway ：trendaisecurity.com。



TrendAI™ 平台暨營運長金敬秀表示：「OpenClaw 充份展示了全新代理式模型的強大與普及。企業需要引進這些系統以釋放下一波生產力，雖然許多企業其實已在使用代理式人工智能，但往往沒有中央化的管治。TrendAI™ Agentic Governance Gateway 正是透過提供可視性、管控力與信心來使其成為可能。」



傳統資訊保安著重於保護用戶端、網絡及應用程式。相較之下，代理式人工智能系統在動態互動鏈上運作，其中代理、模型、API 與資料會持續交換資訊並觸發動作。



趨勢科技執行長陳怡樺表示：「隨著人工智能系統愈趨自主，安全也必須從保護進化到管治。這將成為網絡安全的下一個前線，也是 TrendAI™ 的核心焦點。」



TrendAI™ Agentic Governance Gateway 為企業提供全新方式以對應代理式人工智能系統如 OpenClaw 所帶來的新興安全缺口——這些自主代理會跨越企業環境行動，但缺乏明確的安全管控點。這現象在上週的 NVIDIA GTC 上已明確展示：一個傳統資訊保安技術無法掌控的全新攻擊面正在形成，自主代理式框架如 OpenClaw 令規劃、執行與協調跨工作流程操作的人工智能系統加速在企業內落地。企業從未像現在如此迫切需要理解並管治代理式系統的行為及行動。協調監控此攻擊面會在企業系統間形成複雜、多步驟的工作流程。



根據 Forrester 報告：「人工智能代理正快速擴散至各工作流程，但以人為中心架構所設計的安全計劃在代理式環境中會失效。這些代理具備動態推理、短暫身份及目標導向的自主性，形成不可預測的攻擊路徑。代理式架構所面臨的風險包括意圖劫持與連鎖幻覺，其衝擊不僅限於機密性，更延伸至完整性與可用性。若缺乏防護框架，企業可能因代理式安全問題面臨違規、財務損失與資訊外洩事件。」¹



TrendAI™ 的 Agentic Governance Gateway 讓企業得以專注於人工智能系統在現實環境中的行為、互動與結果。此方案透過 TrendAI Vision One™ 平台提供，並擴展 TrendAI™ 既有優勢，包括人工智能驅動的分析功能以偵測異常行為與新興威脅，以及跨端點、雲端、應用程式與人工智能系統的統一情境關聯能力。



TrendAI™ Agentic Governance Gateway 可協助企業：



* 掌握代理在各系統間的互動方式

* 理解代理溝通背後的情境與意圖，以辨識風險或非預期行為

* 強制執行政策並管控代理驅動的行動

* 於關鍵決策點引進人工審核

* 在部署前模擬管治決策——在不執行情況下預覽政策的全面影響

* 透過受控生命週期建立、預覽與復原管治變更



憑藉這些先進能力，TrendAI™ 協助企業保護關鍵的互動層，包括自主系統之間協調、決策並驅動企業行動的動態通訊結構。透過在此關鍵層面建立強大的監管與控制，TrendAI™ 確保代理式互動可視、可控且可信，有效填補代理驅動人工智能環境中的安全缺口。



TrendAI™ 是趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704 ）的企業資訊保安業務單位。



1: The AEGIS Agent-On-A-Page Template For Agentic Security, Forrester Research, Inc., Feb 13, 2026











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