三靶點激動劑UBT251中國2型糖尿病患者II期臨床研究顯示24周平均HbA1c降幅最高達2.16%

UBT251 是一款 GLP-1/GIP/GCG三靶點激動劑（三激動劑），由聯邦生物與諾和諾德聯合開發

在一項針對中國2型糖尿病患者的II 期臨床研究中，用藥 24 周後患者平均糖化血紅蛋白（HbA 1c ）降幅最高達 2.16%，且平均體重降幅最高達9.8%，表現優於安慰劑組和司美格魯肽1 mg組

）降幅最高達 2.16%，且平均體重降幅最高達9.8%，表現優於安慰劑組和司美格魯肽1 mg組 UBT251 的安全性與耐受性特徵與其他三激動劑臨床試驗觀察到的結果基本一致

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中國廣東和丹麥巴格斯韋德 - 2026年3月25日 - 聯邦制藥國際控股有限公司（「聯邦制藥」）與Novo Nordisk A/S（「諾和諾德」）今日宣佈GLP-1/GIP/GCG三靶點受體激動劑（三激動劑）UBT251中國II期臨床研究的主要結果。UBT251 由聯邦制藥之全資附屬公司——聯邦生物科技（珠海橫琴）有限公司（「聯邦生物」）與諾和諾德根據 2025 年 3 月簽署許可協議共同開發。聯邦生物負責中國內地（大陸）、香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區的開發，諾和諾德負責除上述外全球範圍內的開發。本次臨床研究由聯邦生物開展，旨在研究中國2型糖尿病患者每周一次注射2 mg、4 mg和6 mg劑量的UBT251與安慰劑及司美格魯肽1 mg對照的安全性和有效性。患者基線平均糖化血紅蛋白（HbA）為8.12%，經24周治療後，UBT251治療組平均HbA降幅最高達2.16%，而司美格魯肽1 mg組為1.77%，安慰劑組為0.66%。患者基線平均體重為80.1 kg，基線平均BMI為29.1 kg/m。UBT251治療組平均體重降幅最高達9.8%，而司美格魯肽1 mg組為4.8%，安慰劑組僅為1.4%此外，與安慰劑組相比，UBT251在包括腰圍、血壓和血脂的關鍵次要終點方面亦有改善。UBT251 的安全性與耐受性特徵與其他三激動劑臨床試驗中觀察到的結果基本一致。「UBT251中國2型糖尿病患者II期臨床研究的成功，是聯邦制藥創新發展的重要里程碑。」聯邦制藥主席蔡海山先生表示，「我們將全力推進UBT251中國III期臨床研究，為全球患者提供更優質的治療選擇。」「繼近期針對超重/肥胖患者的II期臨床研究取得積極進展後，我們對本次研究結果深感鼓舞，該研究同時展示了UBT251在2型糖尿病患者群體的應用潛力。」諾和諾德執行副總裁、首席科學官兼研發負責人Martin Holst Lange表示，「諾和諾德將於今年晚些時候啟動一項針對2型糖尿病患者的UBT251全球II期臨床研究，目前我們正在進行一項針對體重管理的全球II期臨床研究並將於明年公佈研究結果。」諾和諾德近期啟動的全球性Ib/IIa 期臨床研究，旨在研究不同劑量 UBT251 在約 330 名超重或肥胖患者中長達 28 周的安全性、耐受性、藥代動力學和藥效學。該研究的主要數據預計將於 2027 年公佈。諾和諾德計劃於 2026 年下半年啟動針對 2 型糖尿病患者的UBT251全球 II期臨床研究。聯邦生物將於今年晚些時候在醫學大會期間公佈其中國II期臨床研究的詳細數據。基於該研究結果，聯邦制藥計劃啟動兩項針對中國2型糖尿病患者的III期臨床研究。這項隨機、雙盲、安慰劑及司美格魯肽對照研究共納入211名中國2型糖尿病患者（單純生活方式干預或與二甲雙胍聯用）。患者基線平均HbA為8.12%，基線體重為80.1 kg，基線BMI為29.1 kg/m患者被隨機分配接受每周一次的皮下注射 UBT251，劑量分別為 2 mg、4 mg、6 mg或安慰劑或司美格魯肽 1 mg，療程為 24 周。該研究的主要終點是治療 24 周後HbA較基線的變化。UBT251是一種長效合成肽類三靶點受體激動劑，靶向GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）、GIP（葡萄糖依賴性促胰島素多肽）和GCG（胰高血糖素）受體。2025年3月，聯邦生物與諾和諾德就UBT251達成獨家許可協議。根據該協議，諾和諾德獲得UBT251在全球範圍內（除中國內地（大陸）、香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區）的獨家開發、生產和商業化權利。聯邦生物保留UBT251在中國內地（大陸）、香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區的相關權利。