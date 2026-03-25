百望股份公佈2025年度業績 扭虧為盈，AI業務營收實現從0到億級突破

香港 - 2026年3月25日 - 百望股份有限公司（「百望股份」或「公司」或「集團」，股份代號：6657.HK）欣然公佈集團截至2025年12月31日止（「期內」或「2025年」）的年度業績。



報告期內，公司實現收入人民幣7.29億元，同比增長10.5%，其中，人工智慧業務貢獻人民幣2.11億元（去年同期為零）；經調整淨利潤實現扭虧為盈，錄得308萬元，經營品質迎來實質性拐點。期內，毛利人民幣3.08億元，同比增長17.0%。



期內公司新增的「Data+AI」智慧解決方案及信用類產品等高毛利業務快速放量，疊加運營效率的提升，共同驅動了整體毛利的改善以及年度虧損的顯著減少。



AI智能體業務成新增長引擎，戰略轉型成效顯著



2025年，公司堅定執行「Data+AI」戰略，人工智慧業務實現從零到億的突破，成為驅動業績修復的核心引擎。期內，公司重磅推出「金盾」、「睿界」與「問數」三大AI智慧體矩陣在核心商業場景的規模化落地。其中「金盾」交易管理智慧體在票據合規領域實現規模化應用，貢獻收入人民幣1.60億元；「睿界」金融業務智慧體在金融機構風控場景取得突破，貢獻收入人民幣0.39億元，「問數」經營決策智能體亦貢獻了收入人民幣0.12億元，標誌著公司產品向高價值、高技術壁壘領域的成功躍遷。期內，公司正式確立面相B端企業的「百搭」與「百寶」兩大AI Agent品牌體系，推動數字員工在財稅、金融等專業崗位實現規模化上崗。



公司將Data+AI相結合，將積累的海量高質量交易大數據資源與財稅領域專家語料庫應用於垂類大模型訓練，全面嵌入智慧財稅、智慧供應鏈、智慧交易合規等核心場景，「睿界」與「問數」產品展現出極高的盈利能力，未來隨著高毛利產品收入佔比提升，AI業務整體盈利水準有望進一步優化。



核心業務結構持續優化，全球化合規網絡成形



在AI新動能的強力賦能下，公司傳統核心財稅數字化業務亦實現結構性優化與增長。雲化解決方案收入同比增長0.5%至人民幣2.10億元，本地部署解決方案收入亦增長8.8%至人民幣1.58億元，這主要受益於AI技術帶來的產品競爭力飛躍，以及「金稅四期」工程所帶來的市場紅利。同時，公司戰略性收縮低毛利業務，聚焦高價值客戶與解決方案，顯著提升了整體盈利質量。



在全球化方面，公司依託深厚的「金稅四期」經驗，推出的TaxSwift全球稅務合規平台已實現對100多個國家語言及3萬餘條國際財稅規則的相容，服務網絡覆蓋東南亞、中東等多個關鍵市場。該平台旨在構建全球數字貿易的「合規路由器」，幫助出海企業顯著降低跨司法轄區的經營合規門檻，標誌著公司從中國市場的領跑者向全球智慧稅務基礎設施建設者的角色延伸。



未來錨定四大方向，助力估值重塑



百望股份在2026將進入由能力建設走向規模化商業兌現的關鍵階段，公司將聚焦四大方向全力衝刺：深化財稅數位化與合規科技，以AI驅動服務自動化，穩固基本盤；推動以全景生態風控模型為核心的信用產品規模化放量；加速「百搭」、「百寶」數位員工在各類經營主體中的規模化上崗與商業變現；拓展與資料集團、金融機構的生態合作，放大平台效應，以及推進TaxSwift全球合規平台在關鍵市場的當地語系化深耕，打造跨境服務新支柱。



公司管理層表示，「隨著國家「以數治稅」深化與AI智慧體規模化應用，百望所處賽道正全面升級為「企業商業信用基礎設施」和「智慧執行基礎設施」賽道。公司以真實交易網路為基石、以智慧體為出口的平台，不僅服務企業經營，更致力於賦能金融定價與全球貿易合規，具備長期戰略稀缺性。百望股份有望迎來商業模式、收入結構和資本市場估值邏輯的系統性重塑，持續為股東、客戶和生態夥伴創造長期價值。」





