三一發佈全球首款智混泵車

上海2026年3月25日 /美通社/ -- 三一近日在中國舉辦了以「智電革新 耀啟新程」為主題的產品發佈會，重磅推出全球首款智混泵車，並同步亮相多款全新智電車型。本次發佈會吸引了近600名行業客戶、專業人士及媒體代表到場參與，線上觀看量突破100萬人次。
三一泵路事業部董事長袁躍表示：「通過持續的研發投入，我們將新一代產品推向市場，包括智混泵車、電動攪拌車以及33米泵車，以解決客戶在能源成本與續航里程方面的訴求。」
全球首款智混泵車 破解續航難題
本次發佈的智混泵車融合了智能傳動系統與增程式混動技術，旨在攻克電動工程機械設備長期存在的行業痛點。
- 超長續航：實測數據顯示，該車型最大續航里程達1400.5公里，連續泵送方量超650立方米。設備創下了連續84天無間斷作業、累計泵送方量超12萬立方米、20 MPa持續高壓泵送等行業紀錄，樹立了工程機械耐用性全新標桿。
- 成本優勢：在日均泵送50至100立方米的常規工況下，運營成本降低50%至75%；日均泵送100至200立方米時，成本下降30%至50%。
能效與安全雙升級 適配狹小工地作業
此次發佈會還同步推出2026款電動攪拌車，主打低能耗與高安全性。
該車搭載EBI智能制動系統，能量回收率最高達30%；配備行業最強「生命至上」安全功能包，支持一鍵絕緣檢測，僅需3分鐘即可完成故障診斷。此外，車道偏離預警、前向自動緊急制動(AEB)、右轉緊急制動(REB)等智能安全配置，可將事故率降低15%至20%。
三一還推出兩款緊湊型產品——206電動攪拌車與33米泵車，專為狹窄施工場地和鄉村建設場景打造。
從深耕核心技術研發，到轉向智電解決方案，三一始終緊跟全球低碳發展方向。依托自身創新實力，集團正進一步融合智能化與電動化技術，推動泵送裝備實現新一輪迭代升級。
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SOURCE 三一集團