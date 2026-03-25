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商業動向
出版：2026-Mar-25 18:00
更新：2026-Mar-25 18:00
PR Newswire

三一發佈全球首款智混泵車

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上海2026年3月25日 /美通社/ -- 三一近日在中國舉辦了以「智電革新 耀啟新程」為主題的產品發佈會，重磅推出全球首款智混泵車，並同步亮相多款全新智電車型。本次發佈會吸引了近600名行業客戶、專業人士及媒體代表到場參與，線上觀看量突破100萬人次。

SANY's Intelligent Hybrid Pump Truck Addressing Range Challenges

三一泵路事業部董事長袁躍表示：「通過持續的研發投入，我們將新一代產品推向市場，包括智混泵車、電動攪拌車以及33米泵車，以解決客戶在能源成本與續航里程方面的訴求。」

全球首款智混泵車 破解續航難題

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本次發佈的智混泵車融合了智能傳動系統與增程式混動技術，旨在攻克電動工程機械設備長期存在的行業痛點。

- 超長續航：實測數據顯示，該車型最大續航里程達1400.5公里，連續泵送方量超650立方米。設備創下了連續84天無間斷作業、累計泵送方量超12萬立方米、20 MPa持續高壓泵送等行業紀錄，樹立了工程機械耐用性全新標桿。

- 成本優勢：在日均泵送50至100立方米的常規工況下，運營成本降低50%至75%；日均泵送100至200立方米時，成本下降30%至50%。

能效與安全雙升級 適配狹小工地作業

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此次發佈會還同步推出2026款電動攪拌車，主打低能耗與高安全性。

該車搭載EBI智能制動系統，能量回收率最高達30%；配備行業最強「生命至上」安全功能包，支持一鍵絕緣檢測，僅需3分鐘即可完成故障診斷。此外，車道偏離預警、前向自動緊急制動(AEB)、右轉緊急制動(REB)等智能安全配置，可將事故率降低15%至20%。

三一還推出兩款緊湊型產品——206電動攪拌車與33米泵車，專為狹窄施工場地和鄉村建設場景打造。

從深耕核心技術研發，到轉向智電解決方案，三一始終緊跟全球低碳發展方向。依托自身創新實力，集團正進一步融合智能化與電動化技術，推動泵送裝備實現新一輪迭代升級。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302724620.html

SOURCE 三一集團

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

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