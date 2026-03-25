趨境科技迎重磅加盟，院士 + 教授領銜，領跑高效能 AI Token 生產新生態

北京，中国 - 2026年3月25日 - 近日，趨境科技迎來重磅加盟：中國工程院院士、清華大學計算機系教授鄭緯民出任公司首席科學顧問，清華大學計算機系教授武永衛出任公司首席科學家。



趨境科技源自清華高效能計算研究所，在計算系統、儲存系統等領域有超 20 年技術積累，此前已完成清華大學技術轉移入股。此次兩位國內計算機與 AI 領域頂尖學者的正式加盟，將進一步夯實趨境科技的學術根基與技術壁壘，助力企業在高效能 AI 推理、Token 生產領域持續領跑，推動產學研深度融合與 AI 產業高品質發展。



頂尖學者加持，築牢技術戰略根基



鄭緯民院士是我國高效能計算、分散式系統、人工智慧領域的泰斗級專家，學術成果與產業貢獻享譽海內外。做為中國工程院院士、清華大學計算機系教授，鄭緯民院士長期從事高效能計算機體系結構、平行演算法和系統研究，提出可擴展的儲存系統結構及輕量平行的擴展機制，發展了儲存系統擴展性理論與方法。鄭院士曾獲國家科技進步一等獎 1 項、二等獎 2 項、國家技術發明二等獎 1 項，何梁何利科技進步獎，並獲得首屆中國儲存終身成就獎。



武永衛教授是清華大學教授、博士生導師、IEEE Fellow、AAIA Fellow。武永衛教授長期深耕計算機系統結構前沿，在相關領域取得了一系列突破性成果，是平行與分散式處理、雲端儲存及大數據系統領域的國際知名專家，他曾榮獲國家技術發明二等獎和國家科技進步二等獎，並獲得儲存領域全球性大獎「奧林帕斯獎」。



鄭緯民院士表示：當前是一個 Token 爆發的時代，AI 的邊界正在被無限拓展，而支撐這一切的，是底層算力與系統能力的持續突破。趨境科技的使命是「算力更高效，智能更普惠」，這是技術追求，也是對這個時代的回應。我希望與趨境一同，讓 AI 成為像道路一樣的普惠基礎設施，連接每一處創新，抵達每一個需要智能的角落。



武永衛教授表示：當前，我們正處在人工智慧深刻重塑千行百業的關鍵時期，大模型推理效率的突破，不僅關乎技術本身，更關乎中國 AI 產業能否在全球競爭中占據主動。趨境科技讓我看到了將前沿研究快速轉化為產業實踐的能力，也看到了大模型推理技術推動 AI 走向普惠的可能。面向未來，我希望透過產學研的深度融合，推動趨境在高效能 AI 推理這條路上行穩致遠，讓中國的大模型技術真正賦能千行百業。



清華系科創標桿：趨境科技引領高效能 AI Token 生產新賽道



當前 AI 大模型全面普及，全球 AI Token 需求量呈指數級爆發，推理環節已成為 AI 產業落地的核心命脈，算力效率、成本控制直接決定企業 AI 應用的落地成效。趨境科技秉持「算力更高效、智能更普惠」的核心使命，聚焦高效能 AI Token 生產賽道，從底層技術出發，立足系統級原始創新，透過全系統異構協同、以存換算等全球首創技術統一各類算力、模型、部署場景的底層差異，破除算力碎片化、推理低效化、缺乏標準化的產業痛點，讓每一份算力增產數倍 Token，讓企業的智能化更簡單、更穩定、更高效。



自成立以來，趨境科技做為全球領先的高效能 AI Token 生產服務商，憑藉硬核技術與影響力持續贏得資本高度認可，已完成多輪融資，投資方包括真知創投、高瓴創投（GL Ventures）、上海國方創新、某知名產業方、星連資本、尚勢資本、水木清華校友種子基金等知名市場化基金、地方國資及上下游產業方。這既是對公司面向產業需求開展技術創新的肯定，也進一步堅定了趨境科技在人工智慧產業落地與基礎設施生態建構中持續深耕的信心。



未來，趨境科技在鄭緯民院士與武永衛教授的技術加持下，將以頂尖學術力量驅動技術創新，繼續深耕企業級全場景專屬推理解決方案，為千行百業的智能化轉型提供更強勁的算力支撐。



