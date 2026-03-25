順豐控股MSCI ESG評級上調至「AA」，進一步鞏固其全球可持續物流領先地位

香港2026年3月25日 /美通社/ -- 順豐控股股份有限公司（「順豐控股」或「順豐」或「公司」，002352.SZ；06936.HK）作為亞洲最大、全球第四大綜合物流服務提供商，今日宣布其於最新的MSCI ESG評級中獲上調至「AA」級，並於全球四大綜合物流服務提供商中排名第一[1]，成為全球航空貨運及物流行業ESG實踐的領先企業。 順豐控股執行董事兼首席財務官何捷表示：「此次評級上調至『AA』級，充分體現公司於可持續發展方面的堅定承諾，以及推動綠色物流發展方面所取得的積極進展。作為行業領先企業，順豐將持續深化ESG於數智供應鏈中的融合，提升自身韌性及可持續發展能力，攜手價值產業鏈合作夥伴創造長期價值，助力物流行業向低碳轉型。」

MSCI ESG評級為全球機構投資者進行投資決策的重要參考，ESG評級較高的公司通常具備更強的盈利能力、更低的融資成本以及更穩健的風險管理能力。自2026年3月23日起，順豐控股的ESG評級由2025年的「A」級上調至「AA」級。MSCI最新評級報告顯示，順豐於環境管理、公司治理及職業健康與安全等關鍵ESG議題上表現突出，整體得分高於全球行業平均水平，體現其可持續發展管理體系的有效性。此次評級上調反映市場對順豐ESG能力及執行力的認可，亦顯示國際投資者對其綠色物流效率及長期增長前景的信心提升。

於公司治理範疇（G）方面，順豐建立完善的公司治理架構及風險管理機制，並落實嚴格的商業道德標準及信息安全體系。公司已通過ISO 37301合規管理體系、ISO 27001信息安全管理體系及ISO 27701私隱信息管理體系認證，其合規管理及信息安全能力已獲國際標準認可。 展望未來，順豐控股將持續深化ESG戰略落地，推動綠色低碳與數智化創新的融合，提升企業長期價值，並推動全球物流行業邁向高質量及可持續發展。 關於順豐控股 順豐控股股份有限公司（002352.SZ；06936.HK）成立於1993年，為亞洲最大、全球第四大的綜合物流服務提供商。公司於深圳證券交易所及香港聯合交易所上市，為滬深300指數及MSCI新興市場指數成分股，並獲MSCI ESG評級「AA」。

順豐秉持快速、可靠及以客為先的服務理念，依託數字化技術推動智慧物流及綠色供應鏈發展，致力成備受尊重的數智物流解決方案服務商。 如需更多資料，請瀏覽：https://ir.sf-express.com/en/ [1] 注：根據弗若斯特沙利文報告，以2024年收入計，全球四大綜合物流服務提供商分別為UPS、FedEx、DHL、SF Holding。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/msci-esgaa-302724744.html SOURCE 順豐控股股份有限公司