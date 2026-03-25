創新奇智（02121.HK）2025年度業績

大模型智能體帶動「AI+製造」持續走強，營收毛利損益全面提升

香港 - 2026年3月25日 - 創新奇智科技集團股份有限公司（下稱「創新奇智」或「集團」；股份代號：02121.HK）發佈2025年度業績。報告期內，集團成功實現「轉守為攻、重回成長」的年度目標：營收同比增長23.8%，經調整淨虧損大幅收窄，毛利率、製造業收入佔比、客戶總數及收入品質均進一步顯著提升，多項財務指標達到歷史最優水準，企業經營品質邁上新台階。



核心業績全線報喜，多項指標創歷史最優



2025年，創新奇智各業務板塊協同發力，經營業績呈現高質量增長態勢，核心財務指標表現亮眼（單位：人民幣）：



營業收入15.13億元，同比增長23.8%，其中「AI+製造」營收佔比80.9%，主業聚焦度持續提升；

毛利額5.29億元，同比增長25.1%;

毛利率35.0%，較上期提升0.4個百分點，連續6個年度持續提升毛利率水平

經調整淨虧損大幅收窄至6600萬元，同比大幅減虧44%。

當期客戶總數增至633家，同比增長21.5%；優質客戶收入佔比72.8%，以金額計算的複購率達50.9%。

相較於AI1.0時代的單點式應用，大模型和智能體讓AI技術的體系化應用成為可能。創新奇智以「一模一體兩翼」戰略為核心抓手，打造AInnoGC工業大模型技術平台和企業級智能體平台兩大核心技術底座，深耕兩大應用方向：一是工業軟件引領、以軟件服務為核心的信息化與智能化融合應用，二是工業機器人引領、軟硬深度結合的自動化與智能化融合應用。通過技術平台化、應用系統化的發展思路，推動AI業務規模化落地，智慧鐵水運輸、智慧鐵鋼界面一體化系統、智能製造執行系統、智能檢測系統等多款AI解決方案已進入廣泛應用階段，成為集團營收與毛利增長的核心驅動力。強勁的技術實力與市場表現獲得行業權威認可，據IDC數據，創新奇智穩居中國工業大模型應用市場份額第一，同時位列中國計算機視覺市場份額第三、中國機器學習平台市場份額第三。2025年，公司更成功躋身《財富》中國科技50強，行業標杆地位進一步夯實。2025年隨着企業智能化轉型進入深水區，創新奇智將智能體平台確立為重構企業傳統業務流程的新一代基礎設施，打造具有本體能力的企業級智能體平台，包括AgentBuilder工作流智能體平台和DeepAgent深度推理智能體平台，為工業軟件和工業機器人行業應用提供核心支撐。針對通用智能工具難以理解工業語義、海量底層數據無法轉化為有效決策依據的行業痛點，創新奇智在智能體平台中引入本體管理模塊，打造工業本體智能體的核心認知底座。該模塊通過深度拆解工業知識體系，將設備、工藝、生產、供應鏈等複雜底層數據，轉化為機器可理解的業務語言，成功打通行業知識與智能技術的壁壘。目前，創新奇智已將智能體深度嵌入以MOM（製造運營管理）為核心的製造業全系列生產管理軟件中，完成能源管控、設備管理、倉儲管理、生產任務管理等核心環節的工業軟件智能化重構。特別是在工業設計這一行業難點領域，創新奇智聯合全球工程基礎設施軟件領軍企業Bentley發佈業內首款智能體驅動的生成式AI工業設計產品iPID，實現工業設計圖紙逆向建模。此外，創新奇智還拓展智能體在金融服務領域的應用，為多家金融機構提供智能體驅動的數據治理與應用，滿足金融監管合規要求，助力客戶優化數據管理流程、提升業務運轉效率。作為公司工業具身智能核心產品，ChatRobot在2025年錨定「打造高泛化能力、多場景落地的工業具身智能機器人平台」核心目標，在控制系統、智能系統、數據系統三大核心模塊實現全方位技術突破，各項場景落地工作取得階段性成果，為工業智能化轉型注入強勁動力。在高危作業場景，於某礦業公司落地翻車機智能摘鉤機器人，實現無人化替代，築牢作業安全與標準化防線；在低空巡檢場景，為多家鋼鐵企業部署無人機巡檢系統，構建低空智能感知網路；推出電機車智能充電機器人，實現機車續航補給自主化。同時，探索特種機器人在水下基礎設施檢測與維護、科研作業、應急救援等領域的應用，成功實現極端工況下的超強環境適應性、精准任務執行力與自主決策能力。在工業質檢與產線裝配這一核心領域，工業機器人憑藉高精度、高穩定性優勢成為產業提質增效的關鍵支撐。創新奇智錨定高端檢測裝備制高點，深耕多模態大模型與硬件設備的深度融合，構建高端化、場景化的軟硬一體檢測裝備體系。依託大模型在多源異構數據融合、複雜工況研判、全流程檢測智能化等方面的優勢，搭配自主研發的高精度檢測模塊，實現半導體超靈敏檢測與汽車裝配SOP全場景適配，破解傳統檢測流程固化、精度瓶頸及場景適配難題，提供兼具可靠性與前瞻性的高端智能化檢測解決方案。表示：「2025年，公司『一模一體兩翼』戰略初見成效，且更加注重經營品質與效率，通過優化結構、嚴控風險，整體財務指標達到公司史上最優水準。未來創新奇智將繼續錨定『AI+製造』，不斷拓寬人工智能行業應用場景，同時嚴格堅守企業經營底線，穩紮穩打、務實前行，保障企業平穩運行與高品質發展，持續為社會、客戶、股東和員工創造價值。」