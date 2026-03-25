四季名店 -- 全球頂尖奢華購物目的地之一

卓越業績吸引頂尖商戶入駐

助力澳門成為高端零售市場領跑者

澳門2026年3月25日 /美通社/ -- 作為業績領先的奢華零售目的地之一，四季名店近 19 年來一直於亞洲保持行業標杆地位，並持續引領行業發展。四季名店是澳門金沙購物城邦的重要組成部分，助力其在以高淨值人士為主的澳門市場中，創下43%市場份額的輝煌紀錄。四季名店的銷售業績亦傲視全球；2024 年，其每平方呎的商戶銷售額高達 5,400 美元。

拉斯維加斯金沙集團環球零售業務總裁施偉達表示：「我們所取得的輝煌成就反映了全球高價值消費者追求卓越目的地（例如四季名店）的趨勢，這些目的地提供無與倫比的選擇、服務和體驗。憑藉精準策略定位、深度合作夥伴關係、對消費者需求演變的洞察以及市場領先的業績表現，我們在推動澳門躋身全球奢華零售市場前沿發揮了關鍵作用。」