四季名店 -- 全球頂尖奢華購物目的地之一

卓越業績吸引頂尖商戶入駐
助力澳門成為高端零售市場領跑者
澳門2026年3月25日 /美通社/ -- 作為業績領先的奢華零售目的地之一，四季名店近 19 年來一直於亞洲保持行業標杆地位，並持續引領行業發展。四季名店是澳門金沙購物城邦的重要組成部分，助力其在以高淨值人士為主的澳門市場中，創下43%市場份額的輝煌紀錄。四季名店的銷售業績亦傲視全球；2024 年，其每平方呎的商戶銷售額高達 5,400 美元。
拉斯維加斯金沙集團環球零售業務總裁施偉達表示：「我們所取得的輝煌成就反映了全球高價值消費者追求卓越目的地（例如四季名店）的趨勢，這些目的地提供無與倫比的選擇、服務和體驗。憑藉精準策略定位、深度合作夥伴關係、對消費者需求演變的洞察以及市場領先的業績表現，我們在推動澳門躋身全球奢華零售市場前沿發揮了關鍵作用。」
創新模式
四季名店成功的關鍵之一在於與全球頂級時尚品牌建立合作夥伴關係。這使得品牌的願景得以蓬勃發展，更以遠超傳統的沉浸式體驗，精準捕捉高端客群的需求。透過提升購物體驗，四季名店成功贏得了行業的高度信任，並持續吸引高淨值消費群體。如今，四季名店已成為亞洲少數同時匯聚五大標誌性時尚品牌旗艦店或複式店的購物中心之一，包括Louis Vuitton、Hermès 、CHANEL、Dior以及即將進駐的Cartier。瑞士高級腕錶品牌Audemars Piguet在大中華區最大的 AP House 亦落戶四季名店。
此外，透過精心打造的時尚及旅享展示、文化合作、創意快閃店及豐富活動，品牌得以與眼光獨到的消費者建立深厚聯繫，從而自然而然地培養品牌忠誠度，在競爭中脫穎而出。
四季名店的現代化經營理念亦延伸至客戶關係。透過一系列顧客特享禮遇，四季名店已成功超越了傳統的交易模式。當中包括提供專屬獎勵和服務的「探索金沙購物城邦」計劃，以及融入酒店全方位體驗的私人管家定製服務。此外，金沙旅享會員計劃為會員提供眾多專屬權益，包括受邀出席頂級時尚盛事等。這有效提升了顧客與品牌的互動及參與感。
四季名店的卓越地位無可比擬。作為金沙中國旗下綜合度假村的重要組成部分，這座高奢購物殿堂與約 750 間商舖、七間福布斯五星級酒店、多間米芝蓮與黑珍珠餐廳以及世界級娛樂設施相互連通，匯聚於同一屋簷下。對顧客而言，這裡提供一站式的尊崇體驗；對品牌而言，這是其他購物中心難以復刻的競爭優勢。
展望未來，四季名店將繼續致力與合作夥伴緊密合作，推出更多創新項目，開拓未來增長機遇，持續塑造高端零售行業的典範。
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SOURCE Shoppes at Four Seasons